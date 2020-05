Corona-Demos in NRW: Polizei beobachtet jetzt DIESES neue Phänomen

Rund 1700 Menschen sind am vergangenen Wochenende in NRW gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straße gegangen!

Das teilte das NRW-Innenministerium am Montagabend mit. Bei mehr als 50 Versammlungen sei es auch zu Straftaten und Übergriffen gekommen. Die Polizei beobachtet eine neues Phänomen.

NRW: Innenminister Reul appelliert an Bürger

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) richtete deutliche Worte an die Demonstranten: „Diese Leute gefährden nicht nur sich selbst, sondern auch andere. Das darf die Polizei nicht tolerieren.“ Wenn Mindestabstand unterschritten werde und Passanten und Polizisten bewusst angehustet werden, seien Grenzen der Demonstrationsfreiheit erreicht.

„Da gibt es keine Verschwörungstheorie, die abenteuerlich genug ist. Mein Appell an die Bürgerinnen und Bürger: Passen sie auf, mit wem sie auf die Straße gehen. Passen sie auf, mit wessen Parolen sie unterwegs sind“, so Reul.

Bill Gates, 5G und der Impfzwang - beliebte Themen der Corona-Demonstranten. Foto: imago images / Future Image

„Diffuse Masse“ auf der Straße

In Köln, Dortmund oder Essen kam auf den Straßen zu einer „diffusen Masse“ aus Konservativen, Verschwörungstheoretikern, aber auch Links- und Rechtsextremen. Gerade die staatsfeindlichen Tendenzen bereiten der Polizei Sorge.

Bereits vor dem Wochenende hatte die Dortmunder Polizei gesicherte Erkenntnisse, dass vom Verfassungsschutz beobachtete Rechtsextremisten am Samstag die angemeldete Demonstration versuchen würden zu unterwandern. Kurzfristig wurde die Demo untersagt. Dennoch kam es während einer nicht genehmigten Spontanversammlung am Alten Markt zu einem Angriff auf ein WDR-Kamerateam durch einen 23-Jährigen aus der rechtsextremen Szene.

-------------------------------

Mehr Themen aus NRW:

Coronavirus in NRW: Kölner Forscher verrät – Corona-Medikament wirkt! ++ Neuer gefährlicher Hotspot entdeckt ++

NRW: Mann betritt stark blutend ein Krankenhaus – Polizei hat schlimmen Verdacht

NRW: Entsetzliche Szenen auf Rückbank – Taxifahrer fährt sofort rechts ran

A3/NRW: Polizisten stoppen Wagen – sie ahnen nicht, was sie darin finden

-------------------------------

Essens OB Kufen: „Bemühungen Infektionsketten zu durchbrechen ad absurdum geführt“

Auch in Essen kam es in den vergangenen Wochen immer wieder zu kleineren Versammlungen, die von der Gruga in die Innenstadt zogen. Die Polizei löste diese erst am Willy-Brandt-Platz auf, nahm Personalien auf.

Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen und Polizeipräsident Frank Richter meldeten sich am Montagabend zu Wort.

Kufen: „Ich spreche mich entschieden gegen das Vorgehen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer und die Motive dieser Versammlung aus, weil damit andere Menschen gefährdet und die Bemühungen, Infektionsketten zu durchbrechen und Neuinfektionen von Bürgerinnen und Bürgern zu verhindern, ad absurdum geführt werden".

Kufen und Richter kündigten auch in Zukunft ein entschiedenes Vorgehen bei unangemeldeten Demonstrationen gegen die aktuellen Corona-Schutzbestimmungen an.

Rechts- und Linksextreme gemeinsam auf Demo

Die Proteste gegen die Corona-Maßnahmen bringen offenbar auch zusammen, was bisher nicht zusammen auf die Straße ging. So hätten sich bei einer Demo am Wochenende sowohl Links- als auch Rechtsextreme beteiligt. Das sei auch für die Polizei relativ neu gewesen, hatte Kölns Polizeipräsident Uwe Jacob erklärt. (ms mit dpa)