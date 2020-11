Corona in NRW: Hammer-Bußgeld für Maskenverweigerer in Düsseldorf!

Die zweite Corona-Welle hat NRW mittlerweile komplett erfasst. Mittlerweile gilt das komplette Bundesland als Corona-Risikogebiet.

Seit Montag, 2. November ist das öffentliche Leben in NRW wieder weit zurückgefahren worden. Der so genannte „Lockdown-Light“ ist in Kraft getreten. Derweil steigen die Infektionszahlen weiter rasant an.

Corona in NRW: News-Ticker

Mittwoch, 4. November

08.00 Uhr: Hammer-Bußgeld für Maskenverweigerer in Düsseldorf

Die neue stadtweite Maskenpflicht in Düsseldorf sollte unbedingt eingehalten – sonst droht ein Hammer-Bußgeld in Höhe von bis zu 25.000 Euro! Das geht aus der Allgemeinverfügung hervor, die am Dienstagabend veröffentlicht worden ist.

In Düsseldorf könnte das Nicht-Tragen einer Maske teuer werden. Foto: imago images / Olaf Döring

Dienstag, 3. November

18.05 Uhr: Maskenpflicht jetzt fast im gesamten Stadtgebiet von Düsseldorf ab morgen

Per Allgemeinverfügung hat die Landeshauptstadt jetzt zum Infektionsschutz eine Maskenpflicht nahezu für das gesamte Stadtgebiet angeordnet. Ausnahmen gelten lediglich für nicht bebaute Gegenden wie Grünlagen. Die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung gilt für Fußgänger und andere Verkehrsteilnehmer, die Gehwege benutzen dürfen. Sie gilt ab Mittwoch, 4. November, so die Stadt Düsseldorf.

Corona in NRW: Ab morgen gilt fast im gesamten Stadtgebiet von Düsseldorf eine Maskenpflicht. (Symbolbild) Foto: imago images / Olaf Döring

„Auf öffentlichen Straßen und Wegen innerhalb im Zusammenhang bebauter Ortsteile von Düsseldorf ist eine Alltagsmaske zu tragen, sofern und solange nicht aufgrund von Tageszeit, räumlicher Situation und Passantenfrequenz objektiv ausgeschlossen ist, dass es zu Begegnungen mit anderen Personen kommen kann, bei denen ein Abstand von fünf Metern unterschritten wird. Diese Verpflichtung gilt für zu Fuß Gehende sowie Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, die zur Benutzung des Gehwegs berechtigt oder verpflichtet sind, nicht aber für Radfahrende und Personen in Kraftfahrzeugen.“

Ausnahmen gelten für

Wälder,

Parkanlagen wie Hofgarten, Schlosspark Benrath, Nord- und Südpark,

Grünzüge wie der Grünweg Brückerbach, der in Garath NW oder der in Unterrath,

Grünanlagen wie Albertussee, Mahnmalachse oder Werstener Deckel,

Städtische Kleingartenanlagen,

Friedhöfe außerhalb von Beerdigungen,

sonstige Flächen außerhalb des Bebauungszusammenhangs wie etwa die Rheinwiesen jeweils unterhalb der Deichkrone

17.48 Uhr: Viele Corona-Patienten in NRW-Kliniken

Die Situation in den Krankenhäusern in NRW wird durch die vielen neuen Corona-Fälle allmählich schwieriger. Am Dienstag wurden nach Angaben der Landesregierung rund 650 Patienten mit Covid-19 auf den Intensivstationen der NRW-Kliniken behandelt – das sind fast so viele wie beim bisherigen Höhepunkt der Pandemie Mitte April. Der Kreis Gütersloh meldet bereits, dass seine Krankenhäuser an der Kapazitätsgrenze angekommen seien.

„Ärzte, Kliniken, Rettungsdienst, Kreisleitstelle und die Abteilung Gesundheit sind durch das Infektionsgeschehen im Dauerstress“, berichtete der Kreis Gütersloh. Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) bestätigte, es gebe erste Alarmmeldungen aus dem Gesundheitswesen.

16.23 Uhr: Land untersagt Schulsonderweg in Solingen

Das Land NRW verbietet der Stadt Solingen ihren geplanten Corona-Sonderweg für weiterführende Schulen mit je zur Häfte Präsenz- und Distanzunterricht. Das Gesundheitsministerium habe die Kommune per Erlass angewiesen, ihre Allgemeinverfügung zur Einführung eines solchen Blockunterrichts nicht umzusetzen, teilte die Stadt mit. Solingen hatte angekündigt, ab diesem Mittwoch angesichts anhaltend hoher Neuinfektionen die Klassenstärken zu halbieren und die Schüler zu 50 Prozent digital zu unterrichten.

Bis Ende November sollte wechselweise die Hälfte einer Klasse im Präsenz-, die andere Hälfte daheim im Distanzunterricht lernen. Die Stadt wurde nun gestoppt. Als Ziel hatte die Kommune betont, sie wolle die insgesamt rund 20.000 Schüler vor einer Schulschließung bewahren.

14.18 Uhr: Gute Nachrichten für VRR-Kunden

VRR-Kunden mit Zeitfahrkarten können ihre Tickets während der aktuellen Corona-Einschränkungen pausieren lassen. Dies teilte der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr in Gelsenkirchen mit. Der VRR sprach von einer „einfachen Kulanzregelung“, mit der die Verkehrsunternehmen auf die aktuellen Einschränkungen reagierten. Wer die Regelung in Anspruch nehmen will, muss sein Ticket in einem Kundencenter hinterlegen. Nach Abholung erfolge dann auf Antrag eine taggenaue, anteilige Erstattung.

13.07 Uhr: Haben Corona-Maßnahmen Einfluss auf Masern-Erkrankungen?

In NRW erkranken deutlich weniger Menschen an Masern. Bis Anfang Oktober gab es 135 gemeldete Fälle, dieses Jahr sind es lediglich 19, Krankenkasse DAK-Gesundheit. Zuletzt gab es 2012 solche niedrigen Zahlen, da waren es 18 Fälle. Seit dem 1. März gilt bundesweit eine Impfpflicht für Schüler und Schulpersonal. Die gesunkenen Fallzahlen erklärte die Kasse mit diesem Masernschutzgesetz sowie den Corona-Kontaktbeschränkungen und -Abstandsregeln. Allerdings waren die Zahlen auch schon 2019 rückläufig. Es gab 2019 keine größeren Ausbrüche in NRW.

11.25 Uhr: Corona-Fälle in Schulen drastisch angestiegen

Seit dem Ende der Herbst-Ferien ist die Zahl der Corona-Infektionen in Schulen in NRW drastisch angestiegen. Vergange Woche wurden 1808 Corona-Fälle bei Schülern verzeichnet, wie aus einem Bericht des Schulministeriums für die Ausschusssitzung des Landtags hervorgeht.

Immer mehr Corona-Fälle an Schulen in NRW. (Symbolbild) Foto: imago images / Michael Weber

Drei Wochen vorher waren 853 Fälle gemeldet worden. Was jedoch überrascht: Die Zahl der Schüler in Quarantäne sank jedoch von mehr als 23.300 vor den Herbstferien auf knapp 13.600 nach den Ferien. In NRW gibt es rund 2,5 Millionen Schüler und mehr als 5500 Schulen.

Bei den Lehrkräften wurden demnach vergangene Woche 367 Corona-Fälle gemeldet, in der Woche vor den Ferien waren es noch 166. In Quarantäne befinden sich 1287 Lehrkräfte, vor drei Wochen vorher waren es 2084. Der Anteil der Lehrkräfte, die wegen Corona nicht im Präsenzunterricht eingesetzt werden konnten, lag laut Bericht vergangene Woche bei 3,9 Prozent und damit etwas niedriger als vor den Ferien (4,3 Prozent).

An 98,4 Prozent der Schulen fand vergangene Woche Präsenzunterricht. An 68 Schulen habe es Teilschließungen gegeben. Keine Schule wurde komplett geschlossen. Vor den Herbstferien waren 360 Schulen komplett dicht.

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hatte die Lage an den Schulen als riskant bezeichnet. Die GEW und auch Elternverbände fordern, kleinere Gruppen in den Schulen, damit die Schüler mehr Abstand untereinander halten können.

10.38 Uhr: Niederlande und NRW raten von gegenseitigen Besuchen ab

NRW-Innenminister Herbert Reul und der niederländische Minister für Justiz und Sicherheit, Ferd Grapperhaus, haben ihre Landsleute dazu aufgerufen, unnötige Reisen in das jeweilige Nachbarland zu vermeiden. „Dies ist einfach nicht die Zeit für Geselligkeit, Freundschaftspflege und Shoppingtouren. Niederländer und Deutsche sollten jetzt Abstand halten. Das hilft beiden Ländern im Kampf gegen Corona und rettet Leben“, sagte Reul.

Einkaufstouren in Venlo und Roermond sollen erstmal ausbleiben.

Grapperhaus führt weiter aus: „Das Virus hält sich nicht an Landesgrenzen, deshalb müssen wir das machen. Ein Ausflug oder Einkaufstouren im Nachbarland, verstärken nur die weitere Verbreitung des Virus auf beiden Seiten der Grenze.“

In NRW und den Niederlanden gibt es erhöhte Infektionszahlen. Die Niederlande stuft Deutschland komplett als Risikogebiet ein. Bei ihrem Ampelsystem hat Deutschland die Warnstufe Gelb, einige Gebiete sind sogar Orange. Die Grenzen sollen aber offenbleiben.

10.09 Uhr: Krefeld nimmt sich Solingen als Vorbild

Die Lehrergewerkschaft GEW hat die Planung der Stadt Solingen als „vorbildlich“ begrüßt. Ab Morgen werden die Hälfte der Schüler online unterrichtet. „Das ist verantwortungsvolles Handeln der Stadt Solingen. Gut ist, dass es nicht zu Schulschließungen kommt“, sagte die Landesvorsitzende Maike Finnern der Deutschen Presse-Agentur.

Die Stadt hatte ich zuvor mit den Solinger Schulleitungen beraten. Eine Zustimmung aus dem Schulministerium gibt es aber noch nicht. „Die Landesregierung drückt sich vor der Verantwortung“, kritisierte Finnern.

Solingen will die Hälfte der Klassen an weiterführenden Schulen digital unterrichten. Bis Ende November lernen 50 Prozent in der Schule, der Rest zu Hause. Ausgenommen sind Grund- und Förderschulen sowie die Abschlussklassen der Sekundarstufen I und II. Krefeld denkt ebenfalls über dieses Modell nach. Bisher ist Solingen ein Einzelfall.

9.24 Uhr: Fast alle Kommunen haben höchste Warnstufe übersprungen

Die meisten Kommunen in NRW haben inzwischen die höchste Corona-Warnstufe schon weit übersprungen. Am Dienstagmorgen zeigte die Grafik des RKI überwiegend dunkelrot markierte Gebiete in NRW. Das bedeutet, dass hier innerhalb der vergangenen sieben Tage sogar schon mehr als 100 neue Corona-Infektionen auf 100 000 Einwohner gekommen sind.

Kommunen unter 50 gibt es inzwischen aber gar nicht mehr in NRW. Damit hat sich die Situation seit Anfang September deutlich verschlechtert. Mehrere Kommunen – wie Köln, Duisburg, Remscheid und Solingen – liegen sogar schon über 200.

Auch am Dienstag vermeldete das RKI gegenüber dem Vortag einen erneuten Anstieg der Fallzahlen um 4652 laborbestätigte neue Covid-19-Fälle in NRW. Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz betrug 162,5. Am Montag waren es 151,8. Seit Beginn der Pandemie haben sich in NRW bereits über 144.000 Menschen mit dem Virus infiziert.

Montag, 2. November

18.26 Uhr: Davor hat Armin Laschet Angst

In einer Sondersendung von Sat1 und RTL beantwortete der Ministerpräsident von NRW einige Fragen der Zuschauer rund um den neuen Teil-Lockwown.

Auf die Frage, ob er Angst davor habe, dass sich die Gesellschaft noch weiter auseinanderdriften könne, antwortete Armin Laschet: „Ja, die Angst ist da, dass die Aggression zunimmt.“ Deswegen sei es ihm so wichtig, dass man immer wieder erkläre und man gleichzeitig alles dafür tue, das so schnell wie möglich wieder zu beenden. „Dieses Versprechen muss stehen“, so der Ministerpräsident weiter. Man könne nicht einfach so ein halbes Jahr ein Land stilllegen. Das müsse immer wieder überprüft werden.

Armin Laschet stellte sich Fragen zum neuen Lockdown. (Symbolbild) Foto: imago images / Political-Moments

17.54 Uhr: Gesundheitsamt im Kreis Viersen erhält Hilfe von der Bundeswehr

Das Gesundheitsamt des Kreises Viersen bekommt während der Corona-Pandemie Verstärkung von der Bundeswehr. Die Kräfte wurden über das Kreisverbindungskommando Viersen angefordert.

25 Soldatinnen und Soldaten trafen am Montag gegen 14 Uhr ein, um für ihre Aufgabe der Konatkpersonennachverfolgung geschult zu werden. Am morgigen Dienstag sollen sie mit der Arbeit beginnen.

17.46 Uhr: Laschet will die Schulen auf jeden Fall offenhalten

Trotz steigender Corona-Zahlen will Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) die Schulen auf jeden Fall offenhalten. Der Präsenzunterricht sei ein unverzichtbarer Bildungszugang für Kinder und Jugendliche, sagte er am Montag im Hörfunkprogramm WDR 2 anlässlich des Beginns verschärfter Regeln. „Wir wollen alles tun, um den Präsenzunterricht aufrechtzuerhalten“, so der Ministerpräsident.

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft nannte die Lage an den Schulen „riskant“. „Die Beschäftigten setzen jeden Tag ihre Gesundheit aufs Spiel“, erklärte die GEW-Vorsitzende Maike Finnern. Sie forderte kleinere Gruppen in den Schulen, damit die Schüler mehr Abstand untereinander halten könnten. „Wir brauchen Gefährdungsbeurteilungen, bessere Hygienemaßnahmen und einen besseren Gesundheitsschutz“, so die Gewerkschafterin.

16.42 Uhr: Erste Eilanträge gegen Coronaschutzverordnung

Die neue Coronaschutzverordnung ist erst seit Mitternacht in Kraft. Doch schon liegen die ersten Eilanträge gegen die verschärften Coronaregeln in NRW vor.

Laut Oberverwaltungsgericht (OVG) Münster geht unter anderem ein Düsseldorfer gegen die Verordnung vor, der mit seiner Familie weiter Sport im Verein betreiben will. 27 Tätowier- und Piercing-Studios aus ganz NRW haben mit einer Kosmetikerin aus Düsseldorf einen gemeinsamen Antrag eingereicht, außerdem ein mobiler Massagedienst aus Bochum. Wann über die Anträge entschieden wird, ist laut einer OVG-Sprecherin noch unklar.

Nach Ansicht der Antragssteller herrsche eine Ungleichbehandlung vor, weil etwa Friseure weiter arbeiten dürfen.

Friseure dürfen trotz Lockdown ihre Arbeit fortsetzen. (Symbolbild) Foto: imago images / ITAR-TASS

In Sachen Sport wendet sich der Düsseldorfer Kläger gegen Paragraf 9 der Schutzverordnung, der den Freizeit- und Amateursportbetrieb praktisch komplett verbietet. Erlaubt ist nur noch Individualsport allein, zu zweit oder mit Personen des eigenen Hausstandes - und auch das nur im Freien. Laut Gericht ist der Düsseldorfer Antragsteller mit seiner Familie in mehreren Vereinen Mitglied, die alle unter den Teil-Lockdown fallen.

15.34 Uhr: WDR zieht drastische Konsequenzen

Angesichts der steigenden Corona-Infektionszahlen verzichtet der Westdeutsche Rundfunk am 11.11. auf eine Sessionseröffnung mit Bühnenprogramm in der Kölner Wagenbauhalle. Stattdessen werde man im Rahmen einer kleinen Studioproduktion den Karnevalsauftakt abbilden, teilte der Sender am Montag mit. Im Vordergrund dabei stünden Erinnerungen an vergangene Sessionen, musikalische Einspieler und der Blick auf die Lage des Karnevals in Corona-Zeiten.

Zudem werde in die Karnevalshochburgen in NRW geschaltet, wo die Herausforderung darin bestehe, den Straßen- und Kneipenkarneval dieses Jahr aus den Städten herauszuhalten. Die ursprünglich geplante Übertragung einer Show aus der Wagenbauhalle des Festkomitees Kölner Karneval war als Ersatz für den abgesagten Sessionsauftakt auf dem Heumarkt in der Kölner Altstadt gedacht gewesen.

13.53 Uhr: Merkel antwortet auf Lockdown-Kritik

Der Teil-Lockdown ist nicht unumstritten. Das weiß auch Angela Merkel. Deshalb hat die Bundeskanzlerin für 14 Uhr eine Pressekonferenz angesetzt. Alles dazu hier im Live-Ticker >>>

11.42 Uhr: Das musst du zum Teil-Lockdown wissen

Die neuen Corona-Regeln gelten seit Mitternacht. Was du dazu unbedingt wissen musst, erfährst du hier >>>

10.28 Uhr: Laschet pocht auf Präsenzunterricht

Seit heute ist das öffentliche Leben in NRW wieder extrem eingeschränkt. Schulen und Kitas bleiben allerdings vom Teil-Lockdown verschont. Wenn es nach Armin Laschet geht, soll das auch unbedingt so bleiben.

„Wir wollen alles tun, um den Präsenzunterricht aufrechtzuerhalten“, sagte der NRW-Ministerpräsident am Morgen bei WDR 2. In der Radio-Sendung hatte eine Radiohörerin und Mutter Bedenken gegenüber dieser Entscheidung geäußert: Sie habe Sorge, dass ihre Kinder das Coronavirus mit nach Hause brächten und dadurch auch eine Gefahr für die ältere Generation wären.

Laschet verteidigte dagegen die Fortsetzung des Präsenzunterrichts. Es gebe Regeln, wer wo sitze, und es gebe die Maskenpflicht. Die Mutter plädierte für die Teilung von Klassen, um die Abstände unter den Schülern zu erhöhen. Nach Darstellung von Laschet gibt es dafür aber nicht genügend Personal und Räume. Er wandte sich dagegen, im Wechsel einen Teil der Schüler nach Hause zu schicken und den anderen Teil in den Schulen zu belassen. Nicht alle Eltern könnten ihre Kinder daheim tagsüber angemessen unterstützen bei den Schularbeiten, viele hätten zudem nicht ausreichende digitalen Mittel daheim. Keinem Kind dürfe die Chance auf Bildung verwehrt werden, betonte Laschet.

08.45 Uhr: Fast jeder Kreis in NRW jetzt dunkelrot

Ab heute gilt der Teil-Lockdown in NRW. Derweil steigen die Infektionszahlen im Land weiter an. Am Montag kamen nach Angaben des Robert Koch-Instituts 3.369 Fälle hinzu. Neun weitere Menschen sind in NRW im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

Mittlerweile zeichnet das RKI beinahe jeden Kreis in NRW als dunkelrotes Risikogebiet aus. In diesen Städten und Kreisen haben sich in den letzten sieben Tage mehr als 100 Menschen pro 100.000 Einwohnern mit dem Coronavirus infiziert. Die einzigen Ausnahmen:

Kreis Lippe (99,6)

Kreis Siegen-Wittgenstein (93,9)

Kreis Wesel (92,4)

Paderborn (82,8)

Oberhausen (74,5)

Kreis Coesfeld (72,1)

Kreis Euskirchen (64,5)

Kreis Soest (57,0)

Sonntag, 1. November

19.10 Uhr: Laschet richtet drastische Worte an Bürger

Mit Blick auf den Teil-Lockdown ab Montag hat Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) an die Bürger appelliert, verantwortungsbewusst und solidarisch zu handeln. Ihm sei bewusst, dass die Beschränkungen für viele Menschen eine große Belastung seien, schreibt Laschet in einem offenen Brief an die Menschen. Das Schreiben erscheint nach Angaben der Staatskanzlei am Montag in allen Tageszeitungen aus NRW. „Deshalb brauchen wir in diesen Tagen vor allem eines: Solidarität.“ Man müsse etwa an die Alten und Kranken denken, für die das neuartige Coronavirus eine tödliche Bedrohung sei.

Ziel der Maßnahmen sei es, „die Gesundheit der Verwundbarsten“ zu schützen, Kitas und Schulen offenzuhalten und das Wirtschaftsleben aufrechtzuerhalten. „Es kommt jetzt wieder auf uns alle an“, schreibt der Christdemokrat. Es gelte, zu Hause zu bleiben oder so wenige Menschen zu treffen wie möglich und sich an Hygieneregeln zu halten.

Am Montag treten verschärfte Regeln in Kraft, mit denen die zuletzt sehr hohen Infektionszahlen wieder gedrückt werden sollen. So bleiben alle Restaurants und Cafés sowie Schwimmbäder, Fitnessstudios, Museen und Theater bis Monatsende dicht.

15.15 Uhr: Noch ein Corona-Testzentrum am Flughafen Düsseldorf

Nach der Schließung eines Corona-Testzentrums am Düsseldorfer Flughafen macht eine andere Einrichtung weiter. Das privatwirtschaftliche Testzentrum der Firma Centogene bleibe für Reiserückkehrer und andere Testinteressierte geöffnet, teilte das Unternehmen am Sonntag mit. Die Einrichtung der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein stellte hingegen ihren Betrieb zum 1. November ein. Das lag daran, dass das Land NRW sein Engangement für diese Dienstleistung beendet hatte.

In dem nun geschlossenen Testzentrum wurden seit dem Start Ende Juli laut Kassenärztlicher Vereinigung Nordrhein rund 90 000 Abstriche durchgeführt, davon waren 1208 positiv. Das ist eine Quote von knapp 1,4 Prozent. In den vergangenen Wochen sank die Zahl der Getesteten an Flughäfen. Auch am Airport Weeze betrieb die Vereinigung ein Corona-Testcenter, dessen Betrieb wurde ebenfalls eingestellt.

11.58 Uhr: Polizei löst mehrere Partys im Rhein-Erft-Kreis auf

In der Nacht zu Sonntag hat die Polizei im Rhein-Erft-Kreis gleich mehrere Party-Verstöße bemerkt. In einer Gaststätte in Bergheim trafen Polizisten in der Sperrstunde auf 25 Personen. Der Gastwirt erhielt, den anderen Personen wurden Platzverweise erteilt. In Pulheim feierten am späten Abend 100 Personen eine Hochzeit, obwohl nur 50 Personen erlaubt waren. Der Veranstalter erhielt eine Anzeige, 50 Personen wurden Paltzverweise ausgesprochen.

Corona in NRW: Die Polizei löste gleich mehrere Partys auf. (Symbolbild) Foto: dpa

In den frühen Morgenstunden feierten 40 Personen in Frechen-Königsdorf in einer Unterführung der Kohlebahn im Wald eine professionelle Rave-Party. Die Polizei fand eine Nebelmaschine, Stromaggregat sowie ein DJ-Pult und löste die Party auf. Es wurden Platzverweise ausgesprochen und auch hier wurde eine Anzeige gegen zwei Veranstalter geschrieben.

08.29 Uhr: Ganz NRW ist jetzt Corona-Risikogebiet

Als letztes Gebiet in NRW hat auch der Kreis Soest erstmals die Marke von 50 neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche überschritten - somit gilt das ganze Land als Risikogebiet. Das RKI meldete am Sonntagmorgen 3637 neue Fälle von Corona in NRW.

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz gibt es in Duisburg (256,1).

Samstag, 31. Oktober

20.39 Uhr: NRW spricht Machtwort bei Martinsumzüge

Martinszüge sind in diesem Jahr in Nordrhein-Westfalen verboten. Das teilte das Landesgesundheitsministerium am Freitag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Die neue Corona-Schutzverordnung erlaube Veranstaltungen nur noch, „wenn es dafür einen ausdrücklichen Ausnahmetatbestand in der Verordnung gibt“, erklärte ein Sprecher. „Da Martinszüge keine berufliche Veranstaltung sind und auch keine der Daseinsfürsorge dienende Veranstaltung, sind sie leider nicht zulässig.“ Auch für feste Gruppen wie Schulklassen gebe es keine Ausnahmen.

Sankt Martinsumzüge dürfen dieses Jahr nur unter ganz bestimmten Bedingungen stattfinden. Foto: imago images/Eibner

Vor anderthalb Wochen hatte das NRW-Gesundheitsministerium noch mitgeteilt, dass Martinszüge unter Einhaltung von Abstandsregeln und mit Personenbeschränkungen stattfinden dürften.

10.00 Uhr: Hilfe von der Uni für Studenten

Um wirtschaftlich in Not geratene Studierende zu unterstützen, haben mehrere Hochschulen in NRW Fonds eingerichtet. Nach Angaben des NRW-Wissenschaftsministeriums gibt es solche Hilfsfonds inzwischen an allen sieben Kunst- und Musikhochschulen, der Mehrheit der Fachhochschulen und einigen Universitäten. Das Geld kommt von Spendenaufrufen, von Förder- und Alumnigesellschaften, Vereinen, einzelnen Unterstützern und regionalen Partnern. „Gerade jetzt ist es wichtiger denn je, dass wir weitermachen“, erklärte Carolina Getto, die das Fundraising an der Fachhochschule Aachen leitet.

09.21 Uhr: 5032 Corona-Neuinfektionen in NRW

Das RKI meldet am Samstagmorgen 5032 Neuinfektionen in NRW. Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz lieg weiter in Solingen (247,79).

Corona in NRW: Das RKI meldet mehr als 5000 Neuinfektionen. (Symbolbild) Foto: imago images / Bildgehege

08.15 Uhr: Hunderte Polizisten in NRW in Corona-Quarantäne

In NRW sollen sich etwa 500 Polizisten in Corona-Quarantäne befinden, wie RP Online aus Polizeikreisen erfahren hat. Rund 100 Beamte seien mit dem Virus infiziert. In vielen Polizeibehörden in NRW sollen Testmöglichkeiten für Beamte fehlen. Die Gewerkschaft der Polizei und die Landtagsfraktion der SPD kritisieren die Test-Strategie für die Polizei, so RP Online.

Freitag, 30.Oktober:

22.22 Uhr: Maskenverweigerer zeigt Hitlergruß an Bahnhof

Weil er keine Mund-Nasen-Maske trug, hat ein Mann im Kreis Olpe am Freitag einen Zug verlassen müssen.

Darüber ärgerte er sich offenbar so sehr, dass er vor dem Bahnhof in Attendorn mehrfach den „Hitlergruß“ zeigte und rechtsradikale Parolen rief, wie die Polizei mitteilte.

Da der 49-Jährige betrunken war, unter Drogeneinfluss stand und sich von den alarmierten Beamtem nicht beruhigen ließ, wurde er laut Polizei in Gewahrsam genommen.

20.30 Uhr: Solingen will Hälfte der Schüler digital unterrichten

Solingen will Klassenstärken halbieren und daher die Hälfte der Schüler digital unterrichten. Eine entsprechende Verfügung für weiterführende Schulen soll ab kommenden Mittwoch bis Ende November gelten, sagte Schuldezernentin Dagmar Becker am Freitag in einer Video-Pressekonferenz.

Höchstens 50 Prozent einer Klasse dürften zum Präsenzunterricht erscheinen, für die anderen laufe es dann als Distanzunterricht. Das „Solinger Modell“ lasse dabei die Schulen organisatorisch entscheiden, ob sie etwa im Wochenblock oder tageweisen Wechsel verfahren wollten.

18.35 Uhr: NRW-Regierung appelliert an alle, an Halloween zuhause zu bleiben

Halloween light: Auch in Nordrhein-Westfalen wird die Corona-Pandemie an diesem Samstag manch gruseliges Treiben deutlich dämpfen. Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hatte im Vorfeld an die Bevölkerung appelliert: „Verzichten Sie auf die üblichen Halloween-Partys.“ Alle müssten mit strengen Kontrollen und Sanktionierungen rechnen. „Die örtlichen Ordnungsämter werden keinen Missbrauch dulden“, sagte er.

Die Polizei in Hagen appellierte an Kinder und Jugendliche, an Halloween zu akzeptieren, dass eine Tür beim Klingeln wegen Corona zu bleibt. Man solle sich dann bitte nicht - wie sonst üblich - mit einem Streich revanchieren. „Viele Menschen möchten Kontakte aufgrund der aktuellen Situation meiden. Und das ist genau richtig so: Unnötige Kontakte zu vermeiden, ist weiterhin das Gebot der Stunde. Deshalb sollte dieses Jahr Halloween auch besser zuhause gefeiert werden“, riet die Polizei.

17.00 Uhr: Duisburg zieht drastische Konsequenzen bereits ab Samstag

Die Stadt Duisburg schließt bereits ab Samstag, 31. Oktober, alle städtischen Schwimmbäder. Die Begründung: „Der Krisenstab hat beschlossen, alle Schwimmbäder bereits ab dem morgigen Samstag zu schließen. Aufgrund der neuen Coronaschutzverordnung wären sie ohnehin ab Montag geschlossen worden.“

Corona: Ab Montag gilt in NRW wieder ein Teil-Lockdown. Foto: imago images / foto2press

Solingen liegt im NRW-Vergleich der Inzidenzwerte auf Platz 2 mit einem Wert von 283,8. Deshalb hat der Oberbürgermeister Tim Kurzbach in einer Pressekonfrenz am Freitagmittag beschlossen, dass einige verschärfte Regeln ab Samstag 0 Uhr gelten sollen.

15.40 Uhr: Streit um Maskenpflicht eskaliert in Einkaufsmarkt

Bei einem Streit um die Maskenpflicht ist ein 28 Jahre alter Marktmitarbeiter in Mönchengladbach von einem Kunden verletzt worden. Der Kunde habe den Beschäftigten beleidigt und ihm zweimal mit der Faust ins Gesicht geschlagen, teilte die Polizei am Freitag mit.

Der Kunde sei nach dem Vorfall am Donnerstagabend geflohen. Der 28-Jährige habe ihn zunächst verfolgt. Als ihm weitere Schläge angedroht wurden, habe er die Verfolgung eingestellt.

Der Schläger hatte selbst eine Maske getragen. Er hatte sich aber offensichtlich darüber aufgeregt, dass ein anderer, maskenloser Kunde auf die Maskenpflicht aufmerksam gemacht wurde.

14.32 Uhr: Mundschutz auf Friedhöfen Pflicht

In Recklinghausen musst du an den Feiertagen auf dem Friedhof einen Mundschutz tragen. „Aufgrund der steigenden Corona-Infektionszahlen gilt an Allerheiligen, Sonntag, 1. November, und an Totensonntag, 22. November, auf den städtischen Friedhöfen die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung“, teilte die Stadt mit. Auf die Maskenpflicht wird auch durch Hinweisschilder an den Eingängen der Friedhöfe hingewiesen.

13.08 Uhr: Mehr Spenden für Tafeln in NRW durch Gastronomieschließung?

Die Schließung von Restaurants und Bars ab Montag lässt einzelne Tafeln verhalten auf zusätzliche Spenden aus der Gastronomie hoffen. Beim Lockdown im Frühjahr hätten die Tafeln in Köln und im benachbarten Hürth Spenden bei einigen Restaurants abholen können, sagte ein Sprecher der Tafel in Hürth am Freitag. Ob das auch diesmal so komme, sei aber noch ungewiss, da Restaurants diesmal von Anfang an Speisen zum Abholen zubereiten dürften.

In Essen hieß es, bisher habe man zwar noch keine Signale aus der Gastronomie für einen Spendensegen. Im Frühjahr habe es aber auch zwei bis drei Wochen gedauert. Da sich die erneute coronabedingte Schließung von Restaurants diesmal abgezeichnet habe, seien dort womöglich Waren etwas zurückhaltend eingekauft worden, meinte ein Tafel-Sprecher in Essen.

Laut Landesverband ist die Gastronomie kein allzu wichtiger Spender für die 174 Tafeln in NRW. Hauptsächlich kämen die Lebensmittel-Abgaben aus dem Einzel- und Großhandel, erläuterte der Vorsitzende Wolfgang Weilerswist. Aber: „Sollten entsprechende Signale aus der Gastronomie kommen, stehen wir natürlich bereit.“

13.00 Uhr: Martinsumzüge in NRW verboten

Martinsumzüge sind in diesem Jahr in Nordrhein-Westfalen verboten. Das teilte ein Sprecher des Landesgesundheitsministeriums am Freitag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Die neue Corona-Schutzverordnung erlaube Veranstaltungen nur noch dann, wenn sie der Daseinsvorsorge dienten oder einen beruflichen Grund hätten.

12.24 Uhr: Polizei in Düsseldorf muss Maske im Streifenwagen tragen

Polizeibeamte in Düsseldorf müssen jetzt in den Streifenwagen Maske tragen. Das bestätigte eine Sprecherin am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Die Pflicht gelte seit dem 26. Oktober und zunächst bis zum Ende des Jahres. Polizisten seien auch zur Maske verpflichtet, wenn außerhalb des Wagens der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann.

In Köln war vor rund zwei Wochen wegen der hohen Corona-Zahlen in der Stadt eine ähnliche Maskenpflicht für Polizisten eingeführt worden. Laut Innenministerium steht es den Polizeibehörden frei, eigene Regelungen einzuführen. Eine landesweite Verordnung gebe es nicht.

11.22 Uhr: Solingen geht harten Schritt - Lockdown schon ab Samstag

Solingen liegt im NRW-Vergleich der Inzidenzwerte auf Platz 2 mit einem Wert von 283,8. Deshalb hat der Oberbürgermeister Tim Kurzbach in einer Pressekonfrenz am Freitagmittag beschlossen, dass einige verschärfte Regeln ab Samstag 0 Uhr gelten sollen. Dann ist kein Sport mehr möglich. Auch die Kontaktbeschränkung gelte schon an Halloween. Halloween-Partys sind verboten.

Ab Mittwoch werde auch Unterricht an weiterführenden Schulen wieder getrennt.

11.08 Uhr: Armin Laschet verspricht staatliche Entschädigung

„Das, was wir machen, ist verhältnismäßig, geeignet und angemessen“, sagte Laschet am Freitag in einer Sondersitzung des Düsseldorfer Landtags zur Corona-Krise. Allerdings sei es auch für viele eine Zumutung, räumte er ein. Daher werde es staatliche Entschädigung für wirtschaftlich Betroffene geben.

Erneut wurde eine „epidemische Lage von landesweiter Bedeutung“ festgestellt. Damit hat die Landesregierung zunächst für weitere vier Wochen eine rechtliche Grundlage für außerordentliche staatliche Eingriffe zur Pandemiebekämpfung. Im Katastrophenfall dürfte etwa medizinisches Gerät beschlagnahmt werden.

Für die Verlängerung stimmten mit breiter Mehrheit die Regierungsfraktionen von CDU und FDP ebenso wie die Oppositionsfraktionen von SPD und Grünen bei Enthaltung der AfD. Die Feststellung ist diesmal auf nur einen Monat befristet worden. Grundsätzlich sieht das Infektionsschutzgesetz eine Frist von jeweils zwei Monaten vor.

10.24 Uhr: Armin Laschet appelliert an die Bürger

Armin Laschet appelliert an die Bürger, pocht auf Entschleunigung: „Helfen Sie mit! Lassen Sie uns jeden unnützen Kontakt vermeiden. Dann haben wir im Dezember wieder Luft zum Atmen und uns auf das Weihnachtsfest vorzubereiten“. Deshalb rief er auch dazu auf, auf das Halloween-Feiern zu verzichten. Wenn die Zahlen sinken, sollen auch die Änderungen gelockert werden.

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet. Foto: imago images / Political-Moments

10.15 Uhr: Laschet: „Die Lage ist ernst“

„Bei 75 Prozent der Infektionen wissen wir gar nicht, wo diese herkommen“, mahnt Laschet. Damit rechtfertigt er auch die Schließung der kulturellen Branche und die des Gastronomiebetriebes. Auch sollen unnötige Kontakte, unnötige Reisen für vier Wochen reduziert werden. „Um in der Weihnachtszeit in eine entspanntere Situation zu kommen“. „Wir werden mit dem Virus leben müssen“, sagt er gleichzeitig mit Blick auf das kommende Frühjahr.

„Die Lage ist zu ernst, um jetzt die Polemik, die Hetze in die Parlamente zu treiben. Trotzdem müssen wir Gegenargumente ernst nehmen“, so Laschet. Applaus im Publikum.

10.12 Uhr: Laschet live in Sondersitzung im Landtag

Armin Laschet warnt, dass die Lage sich verschärft hat. In der Bundesrepublik haben viele Orte, den Inzidenzwert von 50 überschritten. Wir brauchen einheitliche Regeln in ganz Deutschland, um diesen Trend der Neuinfektionen gemeinsam zu brechen, so Laschet. Er macht sich für die neuen Regeln stark.

10.03 Uhr: Landesregierung verabschiedet neue Corona-Schutzverordnung - Großveranstaltungen bis 31. Dezember verboten

Die NRW-Landesregierung hat die neue Corona-Schutzverordnung verabschiedet. Sie gilt ab Montag, 2. November 2020. Du findest sie hier >>> Darin wird festgehalten, dass Großveranstaltungen bis zum 31. Dezember 2020 untersagt sind. Dazu gehören:

Kirmes und Volksfeste

Schützenfeste

Weinfeste

Stadt-, Dorf- und Straßenfeste

ähnliche Festveranstaltungen

09.52 Uhr: Werden bald Hundertschaften zur Kontrolle der Corona-Regeln eingesetzt?

Die nordrhein-westfälische FDP-Fraktion will Hundertschaften der Polizei einsetzen, um zu überprüfen, ob die Corona-Schutzverordnung eingehalten wird. „Sie sollten die kommunalen Ordnungskräfte im Kampf gegen die Ausbreitung des Virus unterstützen.

Die Einhaltung der Regeln muss konsequent kontrolliert, Verstöße müssen geahndet werden“, sagte der parlamentarische Geschäftsführer der Landtagsfraktion, Henning Höne, der „Rheinischen Post“ (Freitag). Höne fügte hinzu: „Die Bereitschaftspolizisten könnten zum Beispiel einschlägig bekannte Orte aufsuchen, wo große Feiern stattfinden können, die momentan nicht erlaubt sind, und wo Menschen sich treffen und leichtsinnig feiern.“

Das seien „nicht nur die bekannten Partymeilen in Düsseldorf und Köln, sondern gerade auch in den anderen Städten und Kreisen“, sagte Höne. Dort fehle häufig Personal für die Kontrollen. Gleichzeitig seien bei der Bereitschaftspolizei Kapazitäten frei geworden wegen der Beschränkungen bei Fußballspielen. „Das sollte genutzt werden.“

09.27 Uhr: Flughafen Düsseldorf macht Terminal B dicht

Der Düsseldorfer Flughafen reagiert auf den drastisch gesunkenen Flugverkehr und schließt vom 3. November an das Terminal B. An Nordrhein-Westfalens größtem Flughafen werden alle Passagiere künftig über die Flugsteige A und C abgefertigt, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Flughafenkreisen erfuhr.

Der Flughafen Düsseldorf schließt im Corona-Lockdown das Terminal B. (Symbolbild) Foto: imago images / Hartenfelser

Ob und wann wieder alle drei Terminals in Betrieb genommen werden, ist unklar. Die Flugsteige B und C waren bereits in der ersten Corona-Welle von Mitte März bis zum Juni geschlossen worden, als der Flugverkehr praktisch zum Erliegen gekommen war. Flugsteig A war durchgehend geöffnet.

09.23 Uhr: Wegen verschärfter Maskenpflicht - Rauchverbot in einigen Teilen der Duisburger Innenstadt

Wegen der verschärften Maskenpflicht in den Fußgängerzonen der Duisburger Innenstadt macht die Stadt nun gegenüber der WAZ klar, dass ein striktes Rauchverbot in diesen Zonen herrsche. Hinweisschilder weisen auf die jeweils 28 entsprechenden Zonen hin.

Einzig und allein für das Essen und Trinken dürfen Bürger die Masken abnehmen, wenn sie sitzen oder stehen geblieben sind. Alle Infos dazu gibt es bei der WAZ.

09.01 Uhr: Sondersitzung im NRW-Landtag wegen der Corona-Pandemie

Wegen der Corona-Pandemie kommt der NRW-Landtag am Freitag (10 Uhr) erneut zu einer Sondersitzung zusammen. Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) wird das Parlament über die jüngsten Bund-Länder-Beschlüsse und über konkrete Weichenstellungen in Nordrhein-Westfalen unterrichten.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die 16 Ministerpräsidenten hatten sich am Mittwoch einvernehmlich auf ein strenges Maßnahmenpaket geeinigt. Es sieht drastische Kontaktbeschränkungen für die Bürger mit Herunterfahren fast aller Freizeitaktivitäten ab dem 2. November bis zum Ende des Monats vor. Das nordrhein-westfälische Kabinett hat bereits beschlossen, die Vereinbarung in die Corona-Schutzverordnung zu übernehmen.

Darüber hinaus soll der Landtag in der Sondersitzung nach dem Willen der Mehrheitsfraktionen von CDU und FDP erneut eine „pandemische Lage“ für NRW feststellen. Sie rechtfertigt außerordentliche staatliche Eingriffe. Im Katastrophenfall dürfte etwa medizinisches Gerät beschlagnahmt werden. Die parlamentarische Grundlage für solche Ausnahmen ist auf jeweils zwei Monate beschränkt.

08.32 Uhr: Foto von Armin Laschet sorgt für Aufregung

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet forderte vor dem Gipfel-Treffen mit den Ministerpräsidenten und Angela Merkel verschärfte Corona-Regeln. Jetzt kursiert im Netz ein Foto von Laschet, das für Aufregung sorgt. Was darauf zu sehen ist, erfährst du hier >>>

08.03 Uhr: Verstärkte Kontrollen an Party-Hotspots in der Halloween-Nacht

Ordnungsämter und Polizei wollen am bevorstehenden Halloween-Wochenende wieder verstärkt an den Party-Hotspots der größeren Städte die Einhaltung der Corona-Maßnahmen kontrollieren. Es ist das letzte Wochenende mit geöffneten Kneipen, Bars und Restaurants, ehe diese ab Montag wegen eines bundesweiten Teil-Lockdown bis Ende November schließen müssen.

„Am Wochenende werden vermehrt Schwerpunktkontrollen stattfinden, um zu schauen, ob die Regeln der Corona-Schutzverordnung eingehalten werden“, sagte etwa ein Sprecher der Stadt Dortmund. Das Essener Ordnungsamt hat sein Personal nach Angaben einer Sprecherin so eingeplant, dass vor allem am Samstagabend - Halloween - viele Mitarbeiter unterwegs sein werden.

Am Hallloween-Wochenende ist die Polizei vermehrt im Einsatz, um in der Corona-Pandemie zu kontrollieren. Foto: imago images / Montage: DER WESTEN

Auch in Köln und Düsseldorf werden städtische Mitarbeiter - „wie an den vergangenen Wochenenden auch“ - die Einhaltung der Corona-Schutzverordnung kontrollieren. Ein Sprecher der Stadt Köln sagte, das Ordnungsamt überprüfe Vorgaben wie Kontaktbeschränkungen, Maskenpflicht und Sperrstunde generell im Rahmen der Streifengänge, aber auch stichprobenartig und - bei entsprechenden Hinweisen aus dem Gesundheitsamt oder der Bevölkerung - gezielt. Zusätzliches Personal stehe jedoch nicht zur Verfügung.

(red mit dpa)