Corona in NRW: Hoffnung! TV-Ansprache von Laschet – er könnte verkünden, dass...

Karfreitag, 10. April:

13.27 Uhr: Osteransprache von Laschet – mit neuen Infos?

Ministerpräsident Armin Laschet will sich an Ostern im Radio und Fernsehen an die Bürger wenden und über die Corona-Krise sprechen. Die Ansprache des CDU-Politikers soll bei WDR5 und im WDR-Fernsehen am Ostersonntag um 19.55 Uhr übertragen werden. Bereits um 18 Uhr soll auf der WDR-Webseite eine Zusammenfassung veröffentlicht werden, teilte der Westdeutsche Rundfunk mit.

Laschet wolle die Entscheidungen der Landesregierung in der Corona-Krise erläutern und über mögliche Perspektiven für die kommenden Wochen sprechen. Der Termin macht Hoffnung, der Ministerpräsident könnte Sonntag einen Fahrplan vorlegen, dass und wie die Corona-Einschränkungen langsam gelockert werden.

13.03 Uhr: Hilfe für Tierheime

Tierheime und Gnadenhöfe in Nordrhein-Westfalen sollen wegen der Corona-Pandemie Zuschüsse zu Futterkosten erhalten. Jede Einrichtung könne einen einmaligen Zuschuss von bis zu 2000 Euro beantragen, teilte das NRW-Umweltministerium am Freitag mit. Insgesamt stellt das Land 400 000 Euro für Futterkosten zur Verfügung.

12.13 Uhr: Polizisten gezielt angehustet

Bei zwei Einsätzen in Werne und Schwerte sind Beamte der Kreispolizeibehörde Unna gezielt angehustet worden.

Während einer Verkehrsunfallaufnahme teilte ein augenscheinlich alkoholisierter 54-jähriger Unfallverursacher den Einsatzkräften mit, dass er sich mit dem Coronavirus infiziert habe, und hustete dabei mehrfach demonstrativ in Richtung der Beamten. Die legten daraufhin Schutzmasken und Einweghandschuhe an.

Immer wieder werden Polizisten aus NRW während der Corona-Krise Ziel von Attacken (Symbolbild). Foto: dpa

Aufgrund des Verkehrsverstoßes wurde dem Fahrzeugführer eine Blutprobe entnommen. Die Behauptung des 54-Jährigen, mit dem Coronavirus infiziert zu sein, erwies sich dabei als Lüge

Bei einem Einsatz wegen Ruhestörung in Schwerte hustete eine stark alkoholisierte 36-Jährige eine Streifenwagenbesatzung mehrfach an und äußerte, dass sie mit dem Coronavirus infiziert sei. Die eingesetzten Beamten trugen zum Tatzeitpunkt keine Schutzmasken und keine Einweghandschuhe. Aber: Anschließende Ermittlungen ergaben auch hier, dass die 36-Jährige nicht mit dem Coronavirus infiziert war.

Sowohl gegen den 54-jährigen Werner als auch gegen die 36-jährige Schwerterin wurden Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

11.07 Uhr: Neue Fallzahlen für NRW

Laut aktuellen Corona-Zahlen für NRW, die das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales täglich mitteilt, sind nun 24.499 Menschen am Coronavirus erkrankt. 502 Menschen sind gestorben, 11.700 gelten als genesen

10.18 Uhr: Ausnahme! Gottesdienst in Düsseldorf

Für Christen bringt die Corona-Pandemie Ostertage ohne üblichen Gottesdienst. Stattdessen werden Online-Übertragungen und eine Chat-Andacht angeboten.

Eine Ausnahme gibt es in Düsseldorf. Dort sollen Gläubige am Freitag in einem Autokino an einem ökumenischen Gottesdienst unter freiem Himmel teilnehmen können – allerdings sitzen sie dabei in ihrem Fahrzeug und haben keinen direkten Kontakt zu den anderen Teilnehmern.

9.43 Uhr: Rückkehrer müssen in Quarantäne

Wer aus dem Ausland nach NRW zurückkehrt, muss ab sofort zwei Wochen in Quarantäne. Das teilte die Staatskanzlei mit. Die Regelung soll bis einschließlich 19. April gelten.

Laut Verordnung müssen sich Menschen, die mehr als 72 Stunden im Ausland waren und dann nach Deutschland einreisen, „auf direktem Weg in die eigene Häuslichkeit oder eine andere Unterkunft“ begeben und diese 14 Tage nicht verlassen.

Zudem müssen sie sich bei den für sie zuständigen Behörden melden. Während der Quarantäne ist es Betroffenen laut Verordnung nicht gestattet, Besuch von Personen zu empfangen, die nicht „dem Hausstand des Aufenthaltsorts“ angehören.

8.11 Uhr: Polizei sucht mit Drohnen nach Corona-Übeltätern

Die Polizei in Nordrhein-Westfalen testet derzeit in zehn Behörden den Einsatz von jeweils zwei Drohnen. Die Fluggeräte würden in verschiedenen Bereichen eingesetzt, sagte eine Sprecherin des Landesamts für Zentrale Polizeiliche Dienste (LZPD).

In Düsseldorf und Dortmund wurden die – mit Lautsprechern ausgestatteten – Drohnen zuletzt auch im Zuge der Corona-Krise gestartet. Unter anderem, um Orte abzusuchen und Menschen an beliebten Sammelpunkten per Lautsprecher vor den gesundheitlichen Folgen zu warnen.

Die Polizei betont, dass die Kamera der Drohne nicht zur Identifizierung einzelner Menschen diene. „Es werden auch keine Bilder gespeichert.“ Es gehe nur um Übersichtsaufnahmen – vor allem bei schwer zu überblickenden Gebieten.

7.21 Uhr: Schlechte Nachrichten für NRW-Ministerpräsident Laschet

Von den möglichen Kanzlerkandidaten der Union hat CSU-Chef Markus Söder inzwischen den mit Abstand größten Rückhalt in der Bevölkerung. Nach einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur wünschen sich 27 Prozent der Befragten, dass der bayerische Ministerpräsident bei der nächsten Bundestagswahl für die Nachfolge von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) antritt.

NRW-Ministerpräsident Laschet könnte in der Corona-Krise etwas für seine Popularität tun, aber... Foto: dpa

Weit abgeschlagen dahinter liegen der frühere Bundestags-Fraktionschef Friedrich Merz mit 12 und der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet mit 8 Prozent. Gesundheitsminister Jens Spahn kommt auf 7 Prozent und der Außenpolitiker Norbert Röttgen nur noch auf 3 Prozent. 43 Prozent der Befragten machten keine Angaben.

NRW-Ministerpräsident Laschet konnte anders als Söder von seinem Krisenmanagement in der Corona-Krise offensichtlich nicht profitieren. Der größte Verlierer ist Röttgen, der seit Ausbruch der Krise kaum noch in Erscheinung getreten ist.

21.45 Uhr. NRW-Betrieb mit verrückter Corona-Hilfe

Wenn Not erfinderisch macht: Die Firma Haromac aus dem bergischen Land hat nun „Schubsi“ erfunden. „Das hygienische Einkaufshelferlein“ nennt die Traditions-Werkzeugfabrik ihr Produkt. Dahinter stecken zwei Holzgriffe, die an der Einkaufswagen-Stange befestigt werden können, damit diese nicht angefasst werden muss.

So sieht Einkaufswagenhilfe „Schubsi“ im Einsatz aus. Foto: Haromac Werkzeugfabrik

„Das Projekt Schubsi soll möglichst vielen Menschen helfen, denen es unangenehm ist, einen Einkaufswagengriff anzufassen“, so das Unternehmen.

Was sich wie ein Gag anhört, entwickelt sich zum Verkaufsschlager. Bei Amazon werden Einkaufswagengriffe für knapp 13 Euro verkauft. Normalerweise produziert das Unternehmen bei Remscheid Maurer- und Glättekellen.

Doch einen Haken hat die Sache, wie ein Käufer anmerkt: Die Griffe passen nicht auf jeden Einkaufswagen. Doch die Firma verspricht, bald passende Griffe für jede Stange anzubieten und motiviert die Kunden „selber einen Schubsi zu bauen.“

21.06 Uhr: Die aktuellen Corona-Zahlen aus NRW

Die Zahl der Corona-Infektionen ist in NRW um rund 750 auf 23 605 bestätigte Fälle gestiegen. Das teilte das Gesundheitsministerium am Donnerstag (Stand 16.00 Uhr) mit. Zugleich erhöhte sich binnen eines Tages die Zahl der Todesfälle von 413 auf 456. Die Zahl der Genesenen kletterte um 950 auf aktuell 10 825 bestätigte Fälle.

In den Pflegeheimen in NRW waren am Donnerstagabend 1078 Bewohnerinnen und Bewohner mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Zudem steckten sich 777 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Einrichtungen an. 174 mit dem Corona-Virus infizierte Bewohner starben in den Pflegeheimen.

Stark betroffen von dem Virus waren weiterhin die größte NRW-Stadt Köln, der Kreis Heinsberg sowie Aachen mit der Städteregion Aachen. Vergleichsweise hohe Fallzahlen gab es aber auch etwa im Rhein-Sieg-Kreis, in den Kreisen Steinfurt, Borken und Mettmann sowie in Düsseldorf. Insgesamt verlangsamt sich die Dynamik der Corona-Krise nach Angaben des Ministeriums weiter. Die Zahlen basieren auf behördlichen Meldungen aus den Städten und Kreisen an das Gesundheitsministerium.

19.19 Uhr: NRW-Häftlinge genießen plötzlich Privilegien

Das Coronavirus hat NRW im bundesdeutschen Vergleich früh und heftig erwischt. Für alle öffentlichen Einrichtungen hatte das drastische Konsequenzen.

Das gilt auch für Gefängnisse in NRW. Die Haftanstalten fürchten, dass sich das Coronavirus hier besonders schnell ausbreiten könnte, käme es zu einer Einschleppung. >> Hier mehr dazu lesen!

17.38 Uhr: Corona-Hilfen für Künstler bereits komplett ausgezahlt

Rund drei Wochen nach dem Start eines Sonderförderprogramms für von der Corona-Krise betroffene freischaffende Künstler in NRW sind die Finanzmittel von fünf Millionen Euro bereits komplett ausgezahlt.

Seit Beginn seien bei den Bezirksregierungen bis Donnerstag mehr als 17 000 Anträge eingegangen, teilte das NRW-Kulturministerium mit. Die Mittel seien vollständig abgerufen und ausgezahlt worden. Freischaffenden Künstlern, die derzeit nicht auftreten können und oft von der Hand in den Mund leben, sollte unbürokratisch geholfen werden. Pro Künstler gab es einmalig bis zu 2000 Euro. Das Geld muss nicht zurückgezahlt werden.

„Unser Sonderförderprogramm hat mehrere Tausend freie Kulturschaffende in Nordrhein-Westfalen kurzfristig vor einer existenzbedrohenden Situation bewahrt“, sagte Kulturministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (parteilos). Mit dem Anlaufen weiterer staatlicher Hilfsprogramme stünden für diese Künstler verschiedene Unterstützungsmöglichkeiten zur Verfügung.

17.24 Uhr: Aktuelle Zahlen aus Duisburg

Insgesamt haben sich in Duisburg in Summe 525 Personen mit dem Coronavirus infiziert, teilt die Stadt mit.

Sechs Personen sind verstorben. 241 Personen sind wieder genesen, so dass es aktuell 278 Infizierte in der Stadt gibt. Zurzeit sind 49 Personen in stationärer Behandlung im Krankenhaus. Zudem befinden sich derzeit 1.083 Personen in häuslicher Quarantäne.

16.40 Uhr: Öffnen Schulen und Kitas in NRW nach Ostern? Virologe macht klare Ansage

Der Coronavirus-Stichtag rückt näher. Noch bis zum 19. April gelten die strengen Einschränkungen des öffentlichen Lebens in Deutschland. Bis dahin bleiben Kitas und Schulen definitiv geschlossen.

Viele Eltern fragen sich jetzt: Werden meine Kinder nach dem Ende der Osterferien wieder in Kitas und Schulen betreut? Oder legt das Coronavirus die Einrichtungen weiter lahm? Leise Hoffnung macht den Eltern der Bonner Virologe Hendrik Streeck mit den Ergebnisse einer Studie aus Heinsberg. >> Hier die Auswertung der Heinsberg-Studie dazu lesen!

16.34 Uhr: AfD bremst Verabschiedung des Pandemie-Gesetzes

Die AfD hat die Verabschiedung des entschärften Pandemie-Gesetzes im NRW-Landtag mit einem parlamentarischen Trick bis nach Ostern verzögert. Die Rechtspopulisten erzwangen am Donnerstag mit ihrem Minderheitsrecht eine dritte abschließende Lesung des Entwurfes. Dafür setzte das Landtagspräsidium eine Sondersitzung des Plenums am Dienstag nach Ostern - den 14. April - an. Das Gesetz sieht besondere Regierungsbefugnisse für den Fall einer katastrophalen Entwicklung der Corona-Krise vor.

Der Gesetzentwurf der schwarz-gelben Landesregierung war zuvor von den vier großen Fraktionen gemeinsam entschärft worden. Die AfD war nicht an diesen Verhandlungen beteiligt worden und fühlte sich nun übergangen. In zweiter Lesung nahm der Landtag den Gesetzentwurf am Donnerstag mit den Stimmen von CDU, FDP, SPD und Grünen an. Die AfD stimmte dagegen. Normalerweise reichen zwei Lesungen, um ein Gesetz zu verabschieden. Fraktionen können aber in bestimmten Fällen eine dritte Lesung durchsetzen.

Der Plan, das Gesetz im Alleingang zu verabschieden, sei damit vereitelt worden, erklärte die AfD-Fraktion. Als Grund für die dritte Lesung nannte die Fraktion, dass sie den geänderten Gesetzentwurf zu spät vorgelegt bekommen habe - erst eine Stunde vor der Plenumssitzung. Klar ist aber, dass das Gesetz am kommenden Dienstag dann mit der Mehrheit von CDU, FDP, SPD und Grünen endgültig verabschiedet werden dürfte.

15.03 Uhr: Bis zu 4000 Firmen von Stopp der Corona-Hilfen in NRW betroffen

Vom vorläufigen Stopp der Corona-Soforthilfen für Selbstständige und Unternehmen in Nordrhein-Westfalen sind nach Angaben von Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) bis zu 4000 Antragsteller betroffen. Das Land hatte die Auszahlungen der Hilfen am Donnerstag wegen Betrugsverdachts ausgesetzt.

Staatsanwaltschaft und Landeskriminalamt gehen dem Verdacht nach, dass die unbekannten Täter auf nachgemachten Webseiten eingegebene Daten der Antragsteller abgegriffen und mit falschen Kontoverbindungen an das für die Corona-Hilfen zuständige NRW-Wirtschaftsministerium weitergeleitet haben.

Innenminister Herbert Reul (CDU) sagte, es handele sich um hochprofessionelle Täter, die im Darknet nach Helfern suchten, die gegen eine Gewinnbeteiligung ihre Konten für den Betrug zur Verfügung stellten. Von diesen Konten werde der Gewinnanteil des Betrügers dann in Kryptowährung umgewandelt und damit anonymisiert. Das erschwere die Identifizierung der Hintermänner.

Diese Angriffe seien seit dem vergangenen Wochenende aufgetreten sagte Pinkwart. Deshalb hätten sie noch nicht viel Schaden angerichtet. Eine Schadenhöhe könne er noch nicht angeben. NRW hat nach Pinkwarts Angaben bisher rund 3 Milliarden Euro an Soforthilfen ausgezahlt.

14.10 Uhr: Dortmunder Polizeipräsident appelliert an Verantwortungsbewusstsein

Der Dortmunder Polizeipräsident Gregor Lange appelliert vor den Osterfeiertagen an das Verantwortungsbewusstsein der Bürger. Lange am Donnerstag: „Ich bin mir bewusst, dass die Vorschriften für die Bürger in Dortmund sowie Lünen zu starken Einschränkungen führen. Ein traditionelles Familienfest kann deshalb meist nur im kleinen oder kleinsten Kreis stattfinden und selbst das stellt uns in diesem Jahr vor besondere Herausforderungen.“

Und weiter: „Wir vertrauen weiter auf das verantwortungsbewusste und vorbildliche Verhalten, das die Mehrheit der Dortmunder und Lüner bisher gezeigt hat. Lassen Sie uns gemeinsam auch diese Hürde nehmen, solidarisch zusammenstehen und die vielen Entbehrungen nicht durch unachtsames Verhalten an diesem Wochenende zunichtemachen.“

13.45 Uhr: Flugzeug mit Erntehelfern in Düsseldorf angekommen

Die erste Maschine mit Erntehelfern aus Rumänien ist am Donnerstag auf dem Düsseldorfer Flughafen gelandet. Das bestätigte eine Flughafen-Sprecherin. Die Saisonarbeiter werden von vielen Landwirten sehnlich erwartet, um etwa die Spargelernte zu bewältigen. Für die Einreise in Corona-Zeiten waren besondere Genehmigungen erforderlich.

12.35 Uhr: Stadt Siegburg hat Kühl-Container für Corona-Tote besorgt

Die Stadt Siegburg wappnet sich mit einem Kühlcontainer für mögliche Corona-Tote. In dem Container auf dem Nordfriedhof könnten maximal 23 Leichen bis zu ihrer Bestattung aufbewahrt werden, sagte ein Stadt-Sprecher am Donnerstag. Am Mittwoch ist der Container angeliefert worden. Damit würden die Kapazitäten der Leichenhalle am Friedhof, in der elf Tote Platz fänden, deutlich erhöht: „Es geht um eine Präventivmaßnahme für den Fall, der hoffentlich nicht eintritt.“

11.55 Uhr: Corona-Soforthilfe wird zur Falle – so fällst DU nicht auf die Betrüger rein!

Die Corona-Soforthilfe sollte Unternehmen und Selbstständigen in der Not helfen, doch für viele wurde sie zur Falle! Mit gefälschten Internet-Seiten versuchen Betrüger von der Corona-Krise zu profitieren. Besonders perfide: gefälschte Seiten, die offenbar die Daten der Antragssteller abgreifen wollen, um so Kohle mit Soforthilfe zu machen. Weil die Betrugsversuche überhand nahmen, stoppte das NRW-Wirtschaftsministerium am Donnerstag vorerst die Auszahlungen der Corona-Soforthilfe. Die Entscheidung sei in Abstimmung mit dem Landeskriminalamt am Mittwochabend gefallen, heißt es. >> HIER LIEST DU, WIE DU NICHT AUF DIE BETRÜGER REINFÄLLST!

11.48 Uhr: Entscheidung über Maßnahmen nächsten Mittwoch

Auf die Frage, ob und wann die aktuellen Maßnahmen gelockert werden, erklärt Laschet: „Entscheidungen über die weiteren nötigen Maßnahmen fallen erst am nächsten Mittwoch.“ Dann treffe sich Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den 16 Ministerpräsidenten der Bundesländer.

Die Studie in Heinsberg habe deutlich gemacht, wie wichtig das Einhalten der Hygienemaßnahmen ist. Aus Sicht von Laschet, sei es zu überlegen, inwieweit kleine Geschäfte wie z.B. Lebensmittelgeschäfte, die bisher geschlossen bleiben müssen, nicht auch die Hygiene-Bestimmungen gewährleisten können.

11.46 Uhr: Laschet: „Verhalten der Bürger ermutigt mich!“

Jetzt hat wieder Ministerpräsident Laschet das Wort: „Die Wissenschaftler sagen uns nicht, wie genau wir es machen sollen. Die Politik muss auf Basis unsicherer Daten Entscheidungen treffen. Wir arbeiten unter Unsicherheits-Bedingungen, Covid-19 ist eine neue Krankheit. Mich überzeugt, dass die Bürger verstanden haben, worauf es beim eigenen Verhalten ankommt und das ermutigt mich, die nächsten Entscheidungen zu treffen.

11.41 Uhr: Sterberate im Kreis Heinsberg geringer als in der Bundesrepublik

Die Wissenschaftler erläutern, dass im Kreis Heinsberg die Sterberate der Infizierten erstmals genauer benannt werden kann, weil man sich auf eine Gesamtzahl an Erkrankten bezieht. Sie liegt laut den Erkenntnissen der Studie bei 0,37 Prozent. Das ist fünfmal geringer als der bisher auf die Bundesrepublik Deutschland bezogene Wert von 1,98 Prozent, den die renommierte Johns-Hopkins-Universität in den USA benennt.

11.35 Uhr: Experte empfiehlt bis Ende 2020 restriktive Maßnahmen in Altenheimen und Krankenhäusern

Jetzt ist wieder Exner dran: „Auch in den Altenpflegeheimen und Krankenhäusern müssen wir weiterhin restriktive Maßnahmen aufrecht erhalten.“ Das wahrscheinlich noch bis Ende dieses Jahres oder so lange, bis eine Impfung gegen Covid-19 vorhanden ist, so Exner.

Gesichert sei laut Exner auch, dass sich das Coronavirus v.a. über Niesen und Husten übertragen. Umso wichtiger sei deshalb eine ausgeprägte Nies- und Hand-Hygiene, „die die Bevölkerung nun lernen muss“, sagte Exner. Tragen von Mundschutz könnte auch im Alltag sinnvoll sein und nötig werden.

11.30 Uhr: „Müssen lernen, mit dem Coronavirus zu leben“

„Wir müssen lernen, mit dem Coronavirus zu leben“, sagt Virologe Streeck. Bis dato seien etwa die Hälfte der ausgewählten Haushalte untersucht worden. „Die Daten können sich am Ende, wenn die Studie komplett ist, noch ein wenig verschieben. Die Dunkelziffer ist kein guter Faktor, um ein Infektionsgeschehen zu beschreiben.“ Die Einschätzung der Dunkelziffer hänge stark von der Zahl der vor Ort durchgeführten Coronatests ab. Streeck: „Wo viel getestet wird, wie im Kreis Heinsberg, wird die Dunkelziffer meist überschätzt.“

Prof. Exner ergänzt: „Bereiche mit den Hoch-Risiko-Gruppen müssen wir weiterhin besonders stark schützen, auch wenn andere Maßnehmen zurückgenommen werden.“ Der Infektionsforscher weiter: „Die Erfahrung der Krankheits-Verläufe zeigt, dass junge Menschen deutlich weniger gefährdet sind vor schweren Verläufen durch das Coronavirus.“

Gunther Hartmann, Professor für klinische Chemie am Uniklinikum Bonn, der ebenfalls an der Studie beteiligt ist, sagt: „Wer diese Krankheit überstanden hatte, hat eine Immunität.“

11.25 Uhr: Lockerung der Maßnahmen in Aussicht

Hendrik Streeck, der die Studie gemeinsam mit seinem Team durchgeführt hat, kann auf Grundlage der Ergebnisse eine Lockerung der strengen Corona-Maßnahmen empfehlen. Der Bonner Virologe hat die Bekämpfung der Pandemie in vier Phase eingeteilt. Wir befinden uns demnach in Phase 1, der strengen gesellschaftlichen Quarantänemaßnehmen. Ein Übergang in Phase 2, der Aufweichung der Maßnahmen in bestimmen Bereichen bei gleichzeitiger Beachtung von gelernten Hygienemaßnahmen sei durchaus möglich. Das müsse allerdings die Politik entscheiden. „In Deutschland stellt man eine hohe Disziplin fest in der Einhaltung dieser Maßnahmen“, ergänzt Prof. Exner.

Gleichzeitig bedeutet die Phase 2 auch, dass in den Bereichen, wo eine hohe Letalitätsgefahr herrscht, zum Beispiel in Krankenhäusern und Seniorenheimen, dass wir diese Bereiche weiter schützen müssen.“ Maßnahmen in anderen Bereichen des öffentlichen Lebens können hochgefahren werden, wenn die Menschen die Hygienemaßnahmen weiter ernst nehmen, empfiehlt Exner. Landrat Stephan Pusch lobt die politischen Maßnahmen der Landespolitik und fasst zusammen: „Wir sind an einer Katastrophe vorbeigeschlittert.“

Phase 4 wäre übrigens ein öffentliches Leben, wie es vor der Pandemie war. Das ist aber bis zum Eintreffen einer Impfung nicht zu erwarten.

11.10 Uhr: Ergebnisse der Corona-Studie aus Heinsberg liegen vor – 15 Prozent der Einwohner infiziert

Zu Stunde werden in einer Pressekonferenz die vorläufigen Ergebnisse einer Corona-Studie in Gangelt (Kreis Heinsberg) vorgestellt. Daraus könnte die Politik wichtige Erkenntnisse zu weiteren Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie ziehen. Mit dabei NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, der Heinsberger Landrat Stephan Pusch, der Virologe Hendrik Streeck und Infektionsschutzexperte Prof. Martin Exner.

An der Studie haben 1.000 Menschen aus der Gemeinde Gangelt teilgenommen, Fragebögen ausgefüllt, Abstriche aus dem Mund- und Rachenraum entnommen und Blutproben für Antikörper-Tests abgegeben. Erstes Ergebnis: 15 Prozent aller Menschen haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Somit wären auch 15 Prozent der Bevölkerung immun gegen das Virus. Die Studie könnte wegweisend für die Entscheidung zur Lockerung der Corona-Maßnahmen in NRW haben.

09.57 Uhr: NRW stoppt wegen Fake-Internetseiten Auszahlung von Soforthilfen

Das NRW-Wirtschaftsministerium stoppt wegen mutmaßlich betrügerischer Internetseiten die Soforthilfe-Auszahlungen. Die Entscheidung sei in Abstimmung mit dem Landeskriminalamt am Mittwochabend gefallen. Demnach haben Betreiber auf Fake-Seiten mit gefälschten Antragsformularen Daten abgefischt und diese mutmaßlich für kriminelle Machenschaften genutzt.

Daraufhin habe das Land die Bezirksregierungen angewiesen, die weitere Auszahlung der Gelder vorerst auszusetzen. Die Antragstellung sei davon nicht berührt: Kleinunternehmer und Selbständige könnten weiterhin auf der offiziellen Seite die NRW-Soforthilfe beantragen.

09.40 Uhr: Laschet nennt Kriterium für Lockdown-Öffnung

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet hat ein Kriterium für eine Öffnung des Corona-Lockdowns genannt. „Sind die Regeln für den richtigen Abstand einhaltbar und gibt es dafür auch die richtigen Schutzmaßnahmen? Wenn das der Fall ist, kann man den flexiblen Einstieg wagen“, sagte der CDU-Politiker dem „Handelsblatt“. Und weiter: „Wir müssen die Menschen gezielter als durch pauschales Schließen schützen.“

Vor dem Treffen der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten der Länder am kommenden Mittwoch sagte er: „Wir brauchen einen klaren Fahrplan, durch den das öffentliche und wirtschaftliche Leben wieder ins Laufen kommt.“ Mit Blick auf den Einzelhandel betonte Laschet, dass der Zustand, dass viele Geschäfte geschlossen sind, „nicht viel länger andauern darf, wenn wir keine Massenpleite und eine folgende neue Massenarbeitslosigkeit erleben wollen“.

Auch zur Autoindustrie äußerte er sich. Die Produktion sei dort teils auch eingestellt worden, weil Autohäuser geschlossen wurden. „Hier könnte man auch unter Einhaltung der Abstandsregeln Kunden in die Geschäfte lassen.“ Dies könne ein Anreiz für die Industrie sein, wieder zu produzieren.

