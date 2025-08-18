Mutter im brennenden Condor-Flieger nach Düsseldorf: „Habe Abschieds-SMS verschickt“

Ein Traum-Urlaub auf Korfu (Griechenland) ist am Samstagabend (16. August) auf dem Rückweg zum Flughafen Düsseldorf in einem absoluten Albtraum geendet. Denn kurz nach dem Start einer Condor-Maschine kam es zum Notfall.

Das rechte Triebwerk der Boeing 757 ging in Flammen auf! Videos im Netz zeigen die dramatischen Szenen auf dem Weg der Maschine Richtung Flughafen Düsseldorf. Der Pilot sollte am Ende die Notlandung in Brindisi (Italien) bewältigen (mehr dazu hier >>>). Passagiere enthüllen jetzt in der „Bild“, was sich an Bord zugetragen hat. Einige hatten mit ihrem Leben offenbar schon abgeschlossen.

Feuer auf dem Weg zum Flughafen Düsseldorf: „Plötzlich lauter Knall“

„Wir hörten plötzlich einen lauten Knall, dann schossen Flammen aus dem Triebwerk“, erzählt ein Passagier der Zeitung und beschreibt weiter: „Es gab weitere Knalle, dann immer wieder Feuer. Plötzlich ging der Strom für wenige Sekunden aus, wir merkten, dass wir nicht mehr stiegen.“

Eine Mutter, die nach eigenen Angaben mit ihrer Tochter direkt über dem brennenden Triebwerk gesessen hatte, schildert der „Bild“ ihre Todesangst: „Es war eine unfassbar schlimme Erfahrung. Ich habe schon Abschieds-SMS verschickt, weil ich dachte, jetzt ist es vorbei.“

Andere berichten von einer regelrechten Schockstarre an Bord. Es plötzlich totenstill gewesen. Zum Glück für alle Beteiligten sei der Pilot extrem ruhig geblieben und habe die Passagiere beruhigt und auf dem Laufenden gehalten.

Bittere Erkenntnis nach Notlandung

Nach der geglückten Notlandung in Italien war die Erleichterung immens. Doch damit war die Tortur der Passagiere noch beendet. Denn entgegen erster Informationen standen am Notlande-Flughafen nicht genügend Unterkünfte zur Verfügung.

Den Reisenden blieben also wenig Alternativen, als bis zum Ersatzflug am nächsten am Flughafen zu übernachten. „Am Flughafen wurden daher zusätzlich Versorgungsgutscheine und Decken organisiert, auch vereinzelte Geschäfte konnten für die Versorgung geöffnet bleiben“, erklärte eine Condor-Sprecherin. Passagieren, die sich selbst mitten in der Nacht Taxi und ein Hotel in der Umgebung gesucht hatten, wurde zugesichert, dass ihre Unkosten „im Rahmen der Versorgungsleistung zur Erstattung“ eingereicht werden können.

Wer den Mut aufbrachte, nach diesem Horror-Trip noch einmal ins Flugzeug zu steigen, konnte um 11 Uhr am Folgetag in die Ersatzmaschine einsteigen. Passagiere berichteten der Zeitung, dass dies nicht allen gelang. Es habe Tränen gegeben. Eine Frau sei auf dem Rollfeld zusammengebrochen und habe nicht mitfliegen können. Nur verständlich nach dieser Erfahrung.