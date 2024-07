Coldplay in Düsseldorf: Ticket-Hammer! Fans müssen stark sein

„Adventure of a Lifetime“, „Paradise“ und „Viva la Vida“. All diese Songs laufen seit Jahren im Radio rauf und runter oder sorgen auf der ein oder anderen Party für Stimmung. Nun ist es endlich so weit, denn die beliebten Songs schaffen es gemeinsam mit vielen neuen Hits in Deutschland auf die Bühne. Wer für Coldplay in Düsseldorf bereits zu Beginn für die „Music Of The Spheres World Tour“ Tickets zum normalen Preis ergattern konnte, der kann sich nun mehr als glücklich schätzen, denn so manch ein Fan muss ganz schön tief in die Tasche greifen.

Für viele stand schnell fest: Wenn Coldplay in Düsseldorf spielt, führt kein Weg an Konzerttickets vorbei, um die Band der Superlative live und in Farbe zu sehen. Doch wie viel ist den Fans ihr Besuch tatsächlich wert?

Coldplay in Düsseldorf: SO teuer sind die Tickets

Die drei Konzerte von Coldplay in Düsseldorf sind schon lange ausverkauft. Im März 2022 startete die Band ihre Tour in Mittelamerika und schafft es nun im Juli 2024 endlich nach Nordrhein-Westfahlen. Am Samstag (20. Juli), Sonntag (21. Juli) und Dienstag (23. Juli) jubeln Tausende Fans den Sängern in der Düsseldorfer Arena zu. Doch aufgepasst! Wer spontan noch Karten ergattern möchte, der erlebt einen echten Ticket-Schock.

Auf einigen Internetplattformen können Last-Minute-Fans noch das ein oder andere Ticket ergattern. Ursprünglich wurden die ganz normalen Konzertkarten für 78,90 bis 216,90 Euro angeboten. Doch diese Preise sind längst Schnee von gestern. „Um die 130 Euro kostete dort ein Platz unter dem Arena-Dach mit eingeschränkter Sicht auf der Bühne“, heißt es in einem Bericht der „Rheinischen Post“. Innenraum-Tickets gleich neben der Bühne werden sogar für knapp 1136 Euro verkauft.

Ob es sich für ein Konzert von Coldplay in Düsseldorf lohnt, so tief in die eigene Tasche zu greifen, muss jeder Fan für sich selbst entscheiden. Wer weniger Interesse an der Musik hat und einfach nur ein bisschen Promi-Luft schnuppern will, der kann sein Glück in der Nähe des Luxushotels Breidenbacher Hof versuchen. Hier geben sich Taylor Swift und Coldplay nämlich die Klinke in die Hand, nachdem alle Swifties dieses Landes bei drei Konzerten in Gelsenkirchen die Veltins Arena unsicher gemacht haben.