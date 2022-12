Clans in NRW: Landesweite Razzia gegen Al-Zeins – hunderte Beamte im Einsatz

Großrazzia in NRW! Die Polizei hat am Mittwoch (14. Dezember) zahlreiche Gebäude von Al-Zein-Clanmitgliedern gestürmt. Mehr als 50 Personen werden nach aktuellen Informationen der Deutschen Presse-Agentur (dpa) beschuldigt, unter anderem zahlreiche Autos unterschlagen und mit Corona-Hilfen betrogen zu haben.

Schwerpunkt der Durchsuchungen soll Nordrhein-Westfalen sein. Dort soll es unter anderem in Solingen und Düsseldorf gegeben haben. Auch die Ruhrgebietsstädte Dortmund und Bochum standen im Fokus der Razzien.

NRW: Hunderte SEK-Beamte gegen Al-Zein-Clan im Einsatz

Landesweit wurden zahlreiche Objekte vom SEK gestürmt. Demnach standen nicht nur Wohnhäuser von Mitgliedern des Al-Zein-Clans im Mittelpunkt der Razzien, sondern auch in anderen Bundesländern wie Berlin, Niedersachsen und Hessen.

Großrazzia gegen Al-Zein-Clan in NRW! Foto: Gianni Gattus/dpa

Ersten Ermittlungen zufolge wird die Großfamilie beschuldigt, zahlreiche geleaste Autos unterschlagen und mit neuen Kennzeichen verkauft zu haben. Außerdem werde dem Verdacht auf Betrug mit Corona-Soforthilfen nachgegangen. Federführend bei den sich überschneidenden Verfahren sei das LKA in NRW.

Razzia gegen Al-Zein-Clan: Angehörige vor Gericht

Der Al-Zein-Clan stammt aus Südostanatolien. Einige Mitglieder sind in Deutschland vor allem durch ihre Straftaten bekannt geworden, unter anderem wegen Drogen- und Medikamentenhandels, aber auch wegen schwerer Gewalt- und Körperverletzungsdelikte. Als Oberhaupt des Clans gilt Mahmoud Al-Zein.

Immer wieder schlagen die Nachrichten um den Al-Zein-Clan hohe Wellen. Aktuell stehen Angehörige in Düsseldorf vor Gericht, deren Villa in Leverkusen mit Geldern vom Jobcenter bezahlt worden sein soll. Der Staatsanwalt hatte vor wenigen Tagen für den Clan-Chef eine Haftstrafe von sechs Jahren gefordert. Die Urteile sollen am 22. Dezember gesprochen werden.

Welche Strafen die Mitglieder des Al-Zein-Clans nach den landesweiten Razzien erwarten wird, ist derzeit noch nicht bekannt.