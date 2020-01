Clans: Ganz Deutschland spricht über sie – doch DIESES Detail kennen die wenigsten

Sie sind das vorherrschende Thema in vielen Teilen Deutschlands. Familien-Clans. In Essen sind erst am Donnerstag zwei verfeindete arabische Familien aneinandergeraten. Sie prügelten aufeinander los. Beleidigungen und Fäuste flogen. Wohlgemerkt nicht in einer dunklen Ecke. Nein, im Saal des Landgerichtes Essen.

Wenn man in Deutschland über Clans spricht, haben demnach die meisten ein negatives Bild. Es geht um Rauschgiftdelikte, Gewalt, Schmuggel und Prostitution.

Clan: Was bedeutet das Wort eigentlich?

Doch woher kommt der Begriff Clan überhaupt, was bedeutet er und wie lange gibt es ihn schon?

In Schottland liegt der Ursprung der Clans. Foto: imago images

Das Wort „Clan“ kommt vom gälischen „Clann“. Man kann das Wort als Abkömmling oder Kind übersetzen. Die ersten bekannten Clans stammen aus Schottland. Sie erlebten ihre Blütezeit zwischen dem 13. und dem 18. Jahrhundert. Die heute noch stattfindenden Highland-Games sind eine wiederbelebte Tradition.

Clans im Ruhrgebiet:

Essen gilt als Hochburg krimineller Clans

Zwischen 2016 und 2018 gingen 14.225 Straftaten mit 6449 Tatverdächtigen auf das Konto krimineller Clan-Mitglieder

NRW-Innenminister Herbert Reul hat eine Null-Toleranz-Strategie ausgerufen

ihre Wurzeln liegen in Dörfern der türkischen Region Mardin

Sie migrierten zunächst in den Libanon

Sie arbeiten dort als Tagelöhner oder Lastenträger

In den 70ern kamen die ersten Familien nach Deutschland

Clan-Mitglieder aus aller Welt kommen dazu in Schottland zusammen, um sich in verschiedenen sportlichen Wettkämpfen, wie Hammerwerfen oder Tauziehen zu messen.

Der bekannteste Clan der Welt ist ...

Neben den Schottischen gibt es noch diverse Clans, die es zu großer Berühmtheit gebracht haben. Man denke hierbei an die italienischen Mafia-Clans oder einen der mächtigsten Clans der Welt. Die Familie Kennedy. (göt)