Clans: Bandenkrieg in Berlin zwischen Arabern und Tschetschenen – kann das auch NRW drohen?

Unfassbare Bilder im Bandenkrieg der Clans!

In Berlin herrscht ein Krieg der Clans, allein am Wochenende hat es drei brutale Attacken gegeben. Daran offenbar beteiligt: die arabische Remmo-Familie und rivalisierende Tschetschenen! Was war passiert?

Clans: Bandenkrieg in Berlin zwischen Arabern und Tschetschenen

Am Sonntag haben in Berlin-Gesundbrunnen bis zu 20 Personen auf zwei Männer (43 und 30) eingeprügelt. Erst Samstagabend hatten sich laut Polizei mehrere Männer eine Schlägerei geliefert. Fünf Männer standen bei offen stehenden Türen in einem Porsche, als drei weitere Autos angekommen sind. Aus denen stiegen dann mindestens zehn Personen aus, die mit Schlag- und Stichwaffen auf die anderen Männer losgegingen.

Ein Mann liegt in Berlin-Neukölln regungslos auf dem Boden. Araber und Tschetschenen sind aufeinander losgegangen. Foto: Privat

Wenige Stunden zuvor hatten sind wiederum rund 30 Männer mit Tischen, Messern, Schlagstöcken und Shisha-Pfeifen in und vor einem Späti in Neukölln brutale Szenen geliefert. Augenzeugen filmten die Massenschlägerei, die von den Clan-Mitgliedern rücksichtslos neben Passanten ausgetragen wurde. Die Hauptstadt ist zum Austragungsort eines brutalen Clan-Krieges geworden!

Woher kommen die Clans?

Wenn die Rede von kriminellen Araber-Clans ist, sind meist Mitglieder von Großfamilien mit türkisch-arabischen Wurzeln gemeint. In Deutschland gehören nach Schätzungen des Bundeskriminalamts (BKA) rund 200.000 Menschen zu solchen Großfamilien

Die meisten von ihnen sind nicht kriminell. Manche aber haben sich zu mafiösen Gruppierungen zusammengeschlossen, nutzen familiäre Strukturen für kriminelle Geschäfte

Sie leben häufig in einer abgeschotteten Parallelwelt, erkennen staatliche Strukturen nicht an. Straftaten werden zu internen Problemen erklärt, die innerhalb der Familien von sogenannten Friedensrichtern geregelt werden

Viele haben eine türkische (15 Prozent) oder libanesische (31 Prozent) Staatsangehörigkeit, 36 Prozent haben eine deutsche Staatsangehörigkeit, fünf Prozent sind staatenlos

Ausweisungen von Intensivtätern sind entsprechend schwierig

Frieden geschlossen? Ausgerechnet Profiboxer vermittelt

Jetzt ist aber anscheinend Frieden geschlossen worden. Mittendrin: Schwergewichtsboxer Manuel Charr (36)! Der syrische Boxer hat auf Instagram ein Foto gepostet, auf dem sieben Männer zu sehen sind, die um einen Tisch sitzen. Charr hat dazu geschrieben: „Im Namen Allahs sind die Barmherzigen gläubigen Brüder, also versöhnt euch zwischen zwei Brüdern und fürchtet Allah.“ Und weiter: „Wir sollten einander lieben und uns in wahrer Religion etablieren. Frieden in Berlin alhamdillulah. Es war keine Selbstjustiz, alles in Absprache mit der Polizei und meinem Freund. Wenn 1 Prozent Frieden erzeugen kann, dann bin ich als Friedensbotschafter unterwegs.“

Der Syrer Manuel Charr neben Ex-Weltmeister Marco Huck.

Laut „Berliner Morgenpost“ heißt es aus Behördenkreisen, dass Charr als unabhängiger Friedensstifter eingesetzt worden sei, um im Konflikt zwischen Arabern und Tschetschenen zu vermitteln. Bei den abgebildeten Männern soll es sich um Vertreter der beiden Gruppen handeln. Es gibt weitere Fotos, auf denen zu sehen ist, wie sie sich die Hand geben und sogar Arm in Arm stehen.

Droht NRW auch ein Clan-Krieg zwischen Arabern und Tschetschenen?

In Berlin ist die Lage zunächst deeskaliert worden, der Frieden brüchig. Doch wie sieht es in NRW aus? Besteht hier die Möglichkeit, dass sich Araber und Tschetschenen, die wegen des Bandenkriegs in Berlin angeblich aus ganz Europa anreisten, hier bekriegen?

Thomas Jungbluth, LKA-Chef in NRW, hatte bereits Anfang des Jahres im Interview mit DER WESTEN betont: „Tschetschenen sind im Gegensatz zu den Clans kaum in der Öffentlichkeit wahrnehmbar. Sie versuchen im Stillen und Verborgenen zu arbeiten, wie man das von klassischer Organisierter Kriminalität immer so gekannt hat. Wir gucken, wo sich tschetschenische Communities bilden, ob sich da kriminelle Dinge ereignen und sind auch im Austausch mit anderen Bundesländern.“

„Das macht die Tschetschenen zu einer besonderen Gruppierung“

Jungbluth weiter: „Tschetschenen gelten allgemein als Gruppierungen, die sich anbieten, bestimmte Dinge zu tun und zu regeln – als welche, die auch unangenehme, schmutzige Dinge umsetzen. So kriegen sie großen Einfluss, weil sie über viel Brutalität und Durchsetzungskraft verfügen. Das macht die Tschetschenen zu einer besonderen Gruppierung. Das haben wir im Blick.“

Noch ist die Lage ruhig. Bleibt zu hoffen, dass sie so bleibt...