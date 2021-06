Clan-Kriminalität in NRW: Razzia! Polizei rückt im Morgengrauen mit Panzer an – Hochrangiges Clanmitglied aus Villa abgeführt

Sie kamen im Morgengrauen! Mit dabei ein Polizei-Panzer.

Großeinsatz gegen Clan-Kriminalität in NRW am Dienstag. In dem Einsatz gegen Clan-Kriminalität werden Maßnahmen an vielen Orten in NRW durchgeführt.

Clankriminalität in NRW: Das SEK stürmte den Wohnsitz eines hochrangigen Mitglied des Al-Zein-Clans. Foto: Marcel Kusch/dpa

Clan-Kriminalität in NRW: Landesweite Razzien!

Wie die Polizei Düsseldorf und das LKA in einer Pressemeldung erklärten, läuft in NRW seit den Morgenstunden eine größere Aktion gegen Clan-Kriminalität. Etwa 600 Polizisten waren unter anderem in Leverkusen, Köln, Düsseldorf, Essen und Duisburg im Einsatz.

Clankriminalität in NRW: Groß-Razzia in Leverkusen und mehreren Städten in NRW. Foto: dpa

Woher kommen die Clans?

Wenn die Rede von kriminellen Araber-Clans ist, sind meist Mitglieder von Großfamilien mit türkisch-arabischen Wurzeln gemeint. In Deutschland gehören nach Schätzungen des Bundeskriminalamts (BKA) rund 200.000 Menschen zu solchen Großfamilien

Die meisten von ihnen sind nicht kriminell. Manche aber haben sich zu mafiösen Gruppierungen zusammengeschlossen, nutzen familiäre Strukturen für kriminelle Geschäfte

Sie leben häufig in einer abgeschotteten Parallelwelt, erkennen staatliche Strukturen nicht an. Straftaten werden zu internen Problemen erklärt, die innerhalb der Familien von sogenannten Friedensrichtern geregelt werden

Viele haben eine türkische (15 Prozent) oder libanesische (31 Prozent) Staatsangehörigkeit, 36 Prozent haben eine deutsche Staatsangehörigkeit, fünf Prozent sind staatenlos

Ausweisungen von Intensivtätern sind entsprechend schwierig

Bei dem Einsatz geht es unter anderem um den Verdacht des bandenmäßigen Betruges und der Geldwäsche. Deswegen werden Häuser, Wohnungen, Büros und Geschäftsobjekte durchsucht. Spezialeinheiten der Polizei (SEK und MEK) sind im Einsatz.

Clan-Kriminalität in NRW: HIER schlug die Polizei zu

Die Maßnahmen gegen die Clan-Kriminalität werden in Düsseldorf, im Rheinland, im Bergischen, am Niederrhein und im Ruhrgebiet durchgeführt. Laut der Polizei Düsseldorf sollen bei den Maßnahmen Vermögenswerte, welche durch Straftaten erlangt wurden, beschlagnahmt und Haftbefehle vollstreckt werden. Insgesamt sollen 31 Objekte in NRW durchsucht worden sein.

Bei der Staatsanwaltschaft Duisburg ist nach Angaben des LKA in diesem Zusammenhang ein weiteres Ermittlungsverfahren gegen einen Beschuldigten anhängig. „Im Zuge dessen wurden mehrere Objekte unter anderem auch in Duisburg, Leverkusen und Gelsenkirchen durchsucht“, teilt das LKA mit.

Schmuck, Bargeld und Handys stellten die Ermittler sicher. Foto: LKA NRW

Clan-Kriminalität in NRW: Polizei gelingt Schlag in Leverkusen

In Leverkusen gelang der Polizei ein großer Schlag gegen die Clan-Kriminalität in NRW. Wie die Polizei gegenüber DER WESTEN bestätigte, rammte ein Polizei-Panzer das Tor einer Villa ein, welche der Hauptsitz des Clans sein soll. Anschließend sprengten bewaffnete Spezialeinsatzkräfte die Eingangstür.

Im Zusammenhang mit dem Einsatz in Leverkusen wurden vier Personen festgenommen. Dort seien ein Hauptbeschuldigter (46), seine Frau (42) und seine beiden Söhne (24/28) verhaftet worden. Bei dem Hauptbeschuldigten soll es sich um ein führendes Mitglied des Al-Zein-Clans handeln.

Gegen die Familie besteht der dringende Verdacht, dass sie über Jahre hinweg zu Unrecht Sozialleistungen in sechsstelliger Höhe bezogen haben. Weiterhin wird wegen Geldwäsche sowie Schutzgelderpressung ermittelt.

Clan-Kriminalität in NRW: Herbert Reul äußerte sich am Dienstag Mittag zu den Maßnahmen. (Symbolbild) Foto: Federico Gambarini/dpa

Am Mittag bestätigte NRW-Innenminister Herbert Reul, die Festnahme: „Wir haben nicht nur ein hochkarätiges Clanmitglied festgenommen, sondern auch sein Zuhause weggenommen. Das ist heute ein Schlag gegen die erste Liga der Clan-Kriminalität.“ Das sei Polizeiarbeit, auf die man stolz sein könne. Die Villa werde nun im Grundbuch dem Staat übertragen und die Familie ausgetragen.

Hinter der ganzen Aktion stand die Zentralstelle für die Verfolgung Organisierter Straftaten (ZeOS). „Erneut darf ich der ZeOS zu einem aktuellen Erfolg im Kampf gegen Clankriminalität gratulieren. Wieder einmal hat es sich bewährt, eine schlagkräftige Truppe aus erfahrenen Staatsanwältinnen und Staatsanwälten zu formen, die in der Lage ist, auch komplexe Strukturen aufzubrechen und Punkt für Punkt nachhaltige Strafverfolgung zu betreiben“, sagte NRW-Justizminister Peter Biesenbach (CDU).

Scharfe Schusswaffen wurden bei der Razzia sichergestellt. Foto: LKA NRW

Den intensiven Ermittlungen der ZeOS sei es zu verdanken, dass nicht nur Haftbefehle gegen vier Personen aus dem Clan-Milieu vollstreckt werden konnten, sondern auch große Mengen Bargeld, mehrere Schusswaffen, Schmuck, Fahrzeuge sowie eine Immobilie beschlagnahmt wurden. (mit AFP/ms)

