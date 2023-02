Centro Oberhausen: Mega-Geschäft zieht direkt neben Einkaufszentrum – doch DAS wird Kunden gar nicht gefallen

Wer im Ruhrgebiet wohnt und einen ausgiebigen Shoppingausflug plant, wählt dafür nicht selten das Centro in Oberhausen. Zahlreiche Geschäfte und Shops bieten eine große Auswahl unterschiedlicher Produkte aus allen Bereichen. Schon bald kommt ein neues Geschäft hinzu.

Dieses zieht zwar nicht direkt in das Centro ein, lässt sich aber unmittelbar daneben nieder. Demnächst können Besucher des Einkaufszentrums in Oberhausen dann nicht nur Klamotten, Spielzeug und Elektronik shoppen, sondern auch Möbel.

Centro Oberhausen: Möbelhaus zieht um

Neben einem neuen Freizeitpark soll nun also auch ein großes Möbelhaus auf das Stahlwerksgelände an den Brammenring in der Neune Mitte in Oberhausen ziehen. Statt im Schladviertel öffnet XXXLutz Rück dann demnächst seine Türen neben dem Centro. Damit befindet sich das große Möbelhaus zukünftig in unmittelbarer Nachbarschaft des Baumarktes Hornbach, der Freizeit-Golfanlage Topgolf und des Möbel-Discounters Poco, dessen Eigentümer ebenfalls XXXLutz ist.

Aktuell befindet sich die Filiale noch mitten in einem Wohngebiet in der Straßburger Straße. Aus heutiger Sicht sei das aber nicht mehr zeitgemäß, berichtet „WA“. Das neue Gebäude soll eine Verkaufsfläche von etwa 35.000 Quadratmetern bieten und gleichzeitig größer und moderner werden und sieht zusätzliche 14.000 Quadratmeter Lagerfläche vor. Doch eine Sache dürfte den Kunden gar nicht gefallen.

Centro Oberhausen: Abriss schafft neue Wohnungen

Denn die genauen Öffnungspläne des Möbel-Giganten stehen noch nicht fest. Nach Angaben der WAZ hätten sich Möbelkonzern und Stadtverwaltung auf lange Übergangsfristen geeinigt. Der Verkauf des alten Grundstücks im Schladviertel sei demnach bis Sommer 2029 geplant.

Im Dezember kaufte die Stadt das Grundstück für einen mittleren einstelligen Millionenbetrag. Das alte Gebäude soll teilweise abgerissen und saniert werden. Anschließend sollen dort exklusive und billige Wohnungen in Mehrfamilienhäusern, eine Kita, eine Schule und auch Wohnungen für betreutes Wohnen entstehen.