Centro Oberhausen, Limbecker Platz & Co: Weihnachtsgeschenke auf den letzten Drücker? Das sind die Öffnungszeiten bis Heiligabend

Eigentlich haben wir 365 Tage Zeit, um uns Gedanken für ein Weihnachtsgeschenk zu machen. Immerhin ist Heiligabend immer am selben Datum. Dennoch gibt es sie alle Jahre wieder: die Last-Minute-Shopper. Im Centro Oberhausen, im Limbecker Platz in Essen oder in anderen Einkaufszentren in NRW wird es kurz vor Heiligabend immer voll.

Kurz vor der großen Bescherung fällt vielen Menschen noch ein, dass sie noch ein Geschenk benötigen. Allerdings haben die großen Einkaufszentren kurz vor den Feiertagen oftmals Sonder-Öffnungszeiten, die es zu beachten gilt.

Centro Oberhausen, Limbecker Platz & Co: SO lange haben Last-Minute-Shopper noch Zeit

Keine Woche mehr bis zum 24. Dezember und noch kein Geschenk? Wer jetzt noch schnell online ein Präsent für seine Liebsten besorgen will, könnte bereits Pech haben. Für einige Produkte könnte die Lieferzeit bis Heiligabend nicht mehr reichen. Zudem könnte beim Versand etwas schiefgehen – das Risiko wollen viele nicht eingehen.

Wer noch nicht einmal eine Idee für ein passendes Geschenk hat, versucht sein Glück in NRW oftmals in einem der zahlreichen Einkaufszentren. Hier gibt es schließlich auf mehreren Etagen verteilt verschiedenste Geschäfte – da muss doch etwas dabei sein, denken sich die meisten. Vor dem großen Fest haben der Limbecker Platz in Essen, das Rhein-Ruhr-Zentrum in Mülheim wie der Ruhrpark in Bochum für seine Kunden wie gewohnt jeden Tag von 10 bis 20 Uhr geöffnet.

Weitere Meldungen:

Das Westfield in Oberhausen hat für seine Kunden extra zur Weihnachtszeit sogar noch länger geöffnet. Zwei Stunden haben die Besucher am Abend mehr Zeit zum Shoppen. Selbst an Heiligabend sind noch Last-Minute-Käufe möglich, und zwar von 10 bis 14 Uhr. Das gilt für alle Shoppingzentren gleich. Wer dann immer noch mit leeren Händen dasteht, muss sich wohl eine gute Ausrede einfallen lassen.