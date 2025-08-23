CDU-Ratsherr greift vor der Kommunalwahl in NRW zu unfairen Mitteln – jetzt wurde er erwischt

Der Kommunalwahlkampf in NRW hat neue Ausmaße angenommen! Am 14. September 2025 bestimmen die Bürger von Nordrhein-Westfalen, wer in den nächsten fünf Jahren vor Ort in den jeweiligen Städten die Verantwortung übernimmt.

Doch offenbar greifen einige dafür zu harten Maßnahmen, um ihre Partei im Rennen nach vorne zu pushen. Denn ein Ratsherr der CDU aus Münster hat im Kommunalwahlkampf zu unfairen Mitteln gegriffen – und dabei wurde er nun erwischt …

CDU-Ratsherr kramt in fremdem Briefkasten

Wie „WDR“ berichtet, ist auf einem Überwachungsvideo der Ratsherr Olaf Bloch aus Münster zu sehen. So weit, so unspannend. Das Brisante an der ganzen Sache ist jedoch: Bloch kramt in einem fremden Briefkasten und holt dabei einen Flyer der Partei Bündnis 90/Die Grünen heraus. Dieses steckt er sich selbst in die Tasche ein und wirft seinen eigenen Flyer in den Briefkasten.

Dieser brisante Clip wurde den Grünen zugespielt – daraufhin haben Verantwortliche direkt die CDU kontaktiert. Der CDU-Kreisvorsitzende Stefan Nacke kritisiert diese Aktion scharf. Laut „WDR“ spricht er von einem individuellen Fehlverhalten. Dieses stehe weder mit den Werten der Partei, noch mit der Vorstellungen eines fairen politischen Wettkampfes in Einklang.

„Das war ein großer Fehler“

Bloch hat mittlerweile die Aktion zugegeben. „Das war ein großer Fehler und es tut mir sehr leid. Das war einfach scheiße“, erklärt er. Auch bei den Grünen habe er sich mittlerweile entschuldigt. Denn er war nicht nur an einem Briefkasten zugange – bei insgesamt drei habe er die Wahlwerbung der Grünen entfernt.

Zunächst hieß es von Seiten der Polizei, dass keine Anzeige gegen Bloch eingegangen sei. Am Freitag (22. August) erreichte den „WDR“ jedoch Informationen, dass der Anwohner, der das Überwachungsvideo aufgenommen hatte, Anzeige erstattet habe.