Florian aus Castrop wog einst über 300 Kilo – „Ich bin Süßkram-süchtig“

Eine ganze Packung Schoko-Müsli mit einem Liter Milch zum Frühstück. Zwei Gyros-Teller zum Mittagessen und abends zwei Pizzen. „Dazwischen Schokolade und so“, erzählt Florian Pippon im Gespräch mit DER WESTEN von seinem täglichen Speiseplan als Teenager. Mit 19 Jahren brachte der Mann aus Castrop-Rauxel über 300 Kilogramm auf die Waage.

Wie aus Frustessen bei Florian Gewohnheit wurde und wie er einst im Pferde-MRT gelandet war, darüber liest du hier mehr. >>> Durch eine Schlauchmagen-OP verlor Florian schließlich über 170 Kilo. Es war sogar mal mehr. Doch nach seinem rapiden Gewichtsverlust wurde der Mann aus dem Ruhrgebiet wieder rückfällig.

Florian aus Castrop sieht ein: „Ich bin Süßkram-süchtig“

Durch die OP im Jahr 2021 hatte sich das Magenvolumen des Castropers rapide verkleinert. Und so nahm er ab. Und zwar schnell. „Mein niedrigstes Gewicht lag zwischen 90 und 100 Kilo“, berichtet Florian. „Geht ja alles von alleine“, habe er sich plötzlich gedacht und wieder mit Schokolade angefangen. Ein Fehler, wie sich schnell herausstellen sollte.

Der Rückfall ließ nicht lange auf sich warten. „Ich bin plötzlich in alte Verhaltensweisen gerutscht, habe mich hochgefuttert.“ Plötzlich zeigte die Waage wieder 170 Kilo an. „Viele denken: Ich hatte jetzt eine Magenoperation und dann geht alles von alleine“, so Florian und fasst zusammen: „Ist nicht so.“

Florian Pippon wog einst über 300 Kilogramm. Foto: Florian Pippon

Florian lehnt zweite Magen-OP ab

Ihm sei sogar noch eine weitere OP (Magen-Bypass) ans Herz gelegt worden. Doch er lehnte ab. Seine Erkenntnis: „Die Lösung ist nicht die zweite OP, sondern ich musste an meinem Mindset was ändern.“ Und das eigentliche Problem war schnell identifiziert: „Ich bin Süßkram-süchtig.“ Nach einer harten Ernährungsumstellung purzelten wieder die Pfunde. 130 Kilo zeigt die Waage heute an. Weitere Kilos sollen runter.

Die OP an sich habe bei ihm Wunder bewirkt, doch nur durch Sport und mentale Arbeit könne er sein Ziel erreichen. Und der Castroper weiß auch, dass er hinsichtlich Komplikationen Glück gehabt hat. Nicht bei allen Betroffenen zeige eine Schlauchmagen-OP den gewünschten Effekt.

Florian Pippon hat über 170 Kilogramm abgenommen. Foto: Florian Pippon

Über seinen Umgang mit dem Übergewicht und seine Erfahrungen mit Schlauchmagen-Operationen, Hautstraffungen und Co. tauscht sich Florian Pippon in einer von ihm initiierten Selbsthilfegruppe im Ruhrgebiet aus.

Eines der regelmäßigen Treffen ist etwa für Sonntag (31. August) in einem Raum des Agora Kulturzentrums in Castrop-Rauxel angesetzt. Dazu ist der Castroper bei Instagram aktiv, um sich mit Betroffenen zu vernetzen und Mut zu machen.