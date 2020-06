Castrop-Rauxel: Schlimme Vorwürfe gegen Kita – wurde hier ein Kind misshandelt?

Castrop-Rauxel: Ein Kind soll in einer Kita misshandelt worden sein. (Symbolbild)

Castrop-Rauxel. Schwere Vorwürfe gegen eine Kita in Castrop-Rauxel!

Wie nun bekannt geworden ist, erhebt die Mutter eines Kindergarten-Kindes schwere Vorwürfe gegen eine Kita aus Castrop-Rauxel. Dort soll über Monate ihr Kleinkind misshandelt worden sein. Nun beschäftigt sich die Staatsanwaltschaft mit den schlimmen Vorwürfen.

Castrop-Rauxel: Mutter wirft Kita Misshandlung ihres Kindes vor

Es ist der Alptraum jeder Eltern: Das eigene Kind wird misshandelt. Und mindestens genauso schlimm dürfte es für das Kind selber sein. Umso schwerer wiegen die Vorwürfe einer Mutter aus Castrop-Rauxel. Ihr Kind soll von einer in einem katholischen Kindergarten tätigen Person misshandelt worden sein.

Demnach sollen die Misshandlungen zwischen dem 1. Juni 2018 und dem 1. Juni 2019 erfolgt worden sein, wie die „Ruhrnachrichten“ melden. Die Mutter erstattete schließlich am 12. Mai eine Anzeige gegen die Person der Kita.

Seitdem laufen die Ermittlungen in alle Richtungen. Derzeit prüft die Staatsanwaltschaft die Vorwürfe der Frau. „Dann wird entschieden, ob weiter ermittelt und ein Verfahren eingeleitet wird“, sagt Staatsanwalt Börge Klepping.

Jugendamt in Kenntnis gesetzt

Die Kita äußerte sich nur bedingt zu den schlimmen Vorwürfen. Michaela Koßmannn von der pädagogischen Regionalleitung für Kindertageseinrichtungen bestätigte das Aufkommen des Verdachts, ob die in der Kita tätige Person suspendiert wurde, ließ sie jedoch unbeantwortet.

Castrop-Rauxel: Die Kita zog nach Aufkommen der Vorwürfe erste Konsequenzen. (Symbolbild). Foto: dpa

Das Landesjugendamt sowie das Jugendamt in Dortmund seien aber informiert worden. Weiterhin wurden die Erziehungsberechtigten der Kindergarten-Kinder über die schlimmen Vorwürfe der Mutter informiert. „Sobald wir einen Abschluss erzielt haben, werden wir unter Berücksichtigung des Datenschutzes erneut involvieren“, heißt es laut der Ruhrnachrichten in einem Schreiben an die Eltern. (nk)