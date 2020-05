Castrop-Rauxel: Mann entdeckt DAS in seinem Teich – und ist verwirrt

Castrop-Rauxel. Da staunte Dirk Wassiloff aus Castrop-Rauxel nicht schlecht, als er zu seinem Gartenteich ging. Eigentlich wollte er nur den tropfenden Filter prüfen. Erst vor wenigen Tagen hatte er ihn gereinigt und neu in Betrieb genommen. Schließlich kommt nach dem kargen Winter nun wieder mehr Leben ins Gewässer.

Was der Mitte 40-Jährige dann bei der Begutachtung der Pumpe in seinem Teich fand, sorgte neben Überraschung auch für Freude. „Molche in unserer kleinen Pfütze?“, fragte er sich verdutzt. Auch wenn das erste Aufeinandertreffen in Castrop-Rauxel nicht besonders glücklich verlief.

Castrop-Rauxel: Trauriger Fund in Teichpumpe

Denn die Molche waren es, die für das Problem in der Pumpe gesorgt hatten. Traurigerweise wurden vier Tiere an den Schlitzen der Pumpe festgesaugt und waren dabei gestorben. Für den Castroper ist klar: Es muss „eine Möglichkeit gefunden werden den Teich zu Filtern ohne den restlichen Tieren weiter zu schaden.“

15 bis 20 Tiere haben es sich in Dirks Teich gemütlich gemacht. Foto: Privat

Kurzerhand fährt er in den Baumarkt und baut im Teich mittels eines Abwasserrohrs eine Schutzhülle für die Pumpe. „Wir haben dann auch nicht alles altes Laub aus dem Teich geholt, damit die Tiere auch weiterhin Versteckmöglichkeiten haben“, erzählt er.

Hoffnung auf Nachwuchs

Dirk Wassiloff glaubt sogar, dass jetzt auch bald Nachwuchs in seinem kleinen Gartenteich kommen könnte: „Wir hoffen darauf, dass die übrigen Molche sich bei uns wohl fühlen und sich vermehren. Es sind noch gut 15 bis 20 Tiere dort, die sich ab und an einmal sehen lassen. Wir schauen gelegentlich bei der Balz zu und warten, wie es sich weiter entwickelt. Es ist schon ein wenig faszinierend.“

Dirk hofft auf Nachwuchs im Gartenteich. Foto: privat

Seine Bilder zeigen auf jeden Fall: In dem Teich ist einiges los. Nur eine Frage ist bislang noch nicht komplett geklärt und sorgte für Verwirrung. Deswegen stellt er sie auch in eine Facebook Gruppe: „Gibt es hier Naturkundler? Welche Molche schicken sich denn bei uns im Teich an, sich zu vermehren?“

Artbestimmung nicht immer einfach

Die meisten Facebook-Nutzer tippen dabei auf Bergmolche oder Kammolche. Auch Dirk hat sich danach auf die Suche gemacht: „Nach intensiver Recherche im Internet sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass es sowohl Bergmolche als auch Teichmolche sind die bei uns wohnen. Da diese Tiere als gefährdet eingestuft sind, freut es uns natürlich umso mehr.“ Sollte bei dir übrigens auch ein Molch im Teich auftauchen, können dir diese „Tipps zur Artbestimmung“ vom NABU helfen.

Dirk und seinen neuen amphibischen Mitbewohnern steht einem friedlichen Zusammenleben nun auf jeden Fall nichts mehr im Wege. (dav)