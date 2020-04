Castrop-Rauxel: Frau spaziert an Zeche vorbei und entdeckt DAS – danach ist sie einfach nur wütend

Es sollte ein Spaziergang bei sonnigem Wetter in Castrop-Rauxel sein. Am Ende ist er in einem Wut- und Ekel-Ausbruch geendet...

Die vergangenen Tage hatten herrliches Wetter zu bieten, die Menschen waren trotz Corona-Auflagen draußen, haben die Sonne genossen, Eis gegessen oder im Freien Sport gemacht.

So hat sich auch eine Frau am Montag entschlossen, das Wetter zu genießen und im Erin-Park spazieren zu gehen. Gerade die Umgebung in Castrop-Rauxel rund um die ehemalige Zeche Erin lädt mit viel Grün dazu ein. Doch als sie am ehemaligen Steinkohle-Bergwerk vorbei spaziert, macht sie DIESE Entdeckung – danach ist sie einfach nur wütend!

++ NRW: Bus geht in Flammen auf – diese Bilder sind schockierend ++

Castrop-Rauxel: Spaziergängerin entdeckt Müll auf grüner Wiese und Parkbänken

Zwei Parkbänke, getrennt von einem großen Mülleimer, stehen vor einer grünen Wiese. Ein normaler Anblick an Spazierwegen, doch der Müll guckt nicht nur aus dem Müll heraus, sondern liegt auch noch links und rechts verstreut herum. Sogar auf der Wiese liegen noch Tüten und Verpackungen.

Die Frau macht ein Foto, postet es auf Facebook und setzt drei Wut-Emojis dazu. Die Reaktionen sind verschieden. Manche sind traurig und enttäuscht von ihren Mitmenschen, andere geben der Stadt die Schuld, wiederum andere nehmen es mit Humor und „beschuldigen“ Tiere.

Hier eine Auswahl an Kommentaren:

„Das sieht ja voll ekelig aus!“

„Unglaublich.“

„Im Erinpark gibt es zu wenig Abfallbehälter und zu wenig Bänke. Für uns ältere Menschen ist das schade. Beim Spaziergang mal ein Päuschen einlegen wäre eine schöne Sache.“

„Die Stadt und Einwohner brauchen sich nicht drüber aufregen, selbst wenn man die Straßen irgendwo lang läuft, müsste es alle 5-10 Meter einen Mülleimer geben. Da man aber erst einmal durch Castrop fahren müsste, um einen Mülleimer zu finden, ist es kein Wunder, dass die Leute ihn einfach hinwerfen. Die Mülleimer sind schon lange überfüllt und werden zu selten geleert.“

„Diese blöden Gänse!“

Castrop-Rauxel: Der Anblick ist einfach nur widerlich. Foto: Bour Ini

Hat Castrop-Rauxel zu wenige Müllbehälter?

Tatsächlich ist aufgrund dieses Fotos eine Diskussion darüber entstanden, warum speziell in Castrop-Rauxel so wenige Mülleimer auf offenem Gelände aufgestellt sind und dass das eben der Grund sei, warum einige Personen keine andere Möglichkeit sehen, als ihren Müll neben dem Behälter loszuwerden.

----------------------------

Mehr News aus NRW:

++ Coronavirus in NRW: Weitere Fälle in Corona-Hochhaus, Toter identifiziert – Traditionsunternehmen insolvent ++

++ Hund NRW: Frau entdeckt Transporter – als sie ins Innere des Wagens guckt, ruft sie die Polizei ++

----------------------------

Bleibt bloß zu hoffen, dass ein SOLCHER Anblick in Castrop-Rauxel dann doch eher die Ausnahme ist... (mg)