Castrop-Rauxel: Frau entdeckt diesen mysteriösen Kasten in ihrer Straße – „Wasn das?“

Castrop-Rauxel. Merkwürdiger Fund in Castrop-Rauxel.

Ein grauer Kasten hängt seit wenigen Tagen an einem Laternenpfahl in Daniela Jordans Straße in Castrop-Rauxel. Mit einem dicken Vorhängeschloss ist das Gerät festgemacht. „Was'n das für 'ne Kiste?“, will Daniela wissen.

Castrop-Rauxel: Frau findet merkwürdiges Gerät in ihrer Straße

Durch die Schließvorrichtung ähnelt es einem Briefkasten, nur eben ohne Schlitz. Ein Foto von dem hellgrauen Ding postet sie aus Neugier in eine Castrop-Rauxel-Gruppe bei Facebook.

Foto: privat

Einige Mitglieder vermuten, es könnte sich um eine Vorrichtung handeln, die den Verkehr misst.

Raser stören in der verkehrsberuhigten Zone

Das hält auch Daniela für möglich. „Hier wird besonders oft um die Ecke und die Straße entlang geheizt, obwohl es eine verkehrsberuhigte Zone ist. Inklusive roter Steine, Spielstraßenschild und Bremsschwelle. Leider haben wir auch keinen Bürgersteig, sind also ständig in Gefahr“, berichtet Daniela Jordan.

Viele Autofahrer rasen trotzdem unbeirrt weiter: „Interessiert aber die meisten Autofahrer nicht.“ Möglicherweise wolle die Stadt das genauer unter die Lupe nehmen.

Das gerät in Danielas Straße ist mit dicken Vorhängeschlössern gesichert. Foto: privat

Stadtsprecherin klärt auf

Der Tipp aus der Gruppe war ziemlich akkurat, wie Stadtsprecherin Maresa Hilleringmann bestätigt. „Dieses Verkehrsdatenerfassungsgerät, auch 'Seitenmessgerät' genannt, dient der Geschwindigkeitsmessung und der Zählung des Verkehrsaufkommens“, erklärt sie.

Die Ordnungsbehörde einer Stadt hänge solche Geräte dann auf, wenn „entsprechende Informationen benötigt werden. Der Anlass kann vielfältig sein und setzt keine außergewöhnlichen Ereignisse voraus.“

Gerät speichert keine Kfz-Zeichen

Ein solches Gerät wird nicht dauerhaft hängen bleiben, so Hilleringmann. In der Regel werden die Geräte nach drei bis zehn Tagen – eben dann, wenn genug Informationen gesammelt wurden – wieder abgehängt. Kfz-Zeichen oder sonstige Merkmale speichert das Gerät nicht.

Ob sich durch die gesammelten Daten etwas an der Situation in Danielas Straße ändern wird, sagte die Sprecherin nicht. (vh)