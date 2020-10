Carolin Kebekus schockt ihre Fans! „Mir bricht es das Herz!“

View this post on Instagram

Liebste Pussies, mir bricht es das Herz, aber leider werde ich dieses Jahr keine Shows mehr spielen können. Nach Rücksprachen mit den Spielstätten, Veranstaltern und Behörden ist dies der einzige gangbare Weg. Mein Team und ich hatten bis zuletzt die Hoffnung, wenigstens ein paar Shows durchzuführen zu können, aber die Infektionszahlen sind leider überall zu stark gestiegen. Wir arbeiten gerade an Ersatzterminen, aber da wir dazu auch die weitere Entwicklung der Pandemie einbeziehen wollen und müssen, bitte ich Euch um Geduld. Ich vermisse Euch alle wirklich sehr. Passt auf Euch auf und bleibt gesund! Eure Carolin