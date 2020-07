Carolin Kebekus greift katholische Kirche an – und kassiert sofort DIESE Antwort

Aua, das hat gesessen. Carolin Kebekus hat mal wieder in gewohnter Manier kräftig ausgeteilt. Diesmal geht es in einem Musikvideo mit dem Titel „Im Namen der Mutter“ gegen die katholische Kirche. Die Kernbotschaft: Fangt endlich an, Frauen in der Kirche zu respektieren und für höhere Ämter zuzulassen, macht den Weg für „die erste Päpstin“ frei.

Ganz so diplomatisch klingt das bei Kebekus natürlich nicht, pointiert überspitzt hat sie sich mit dem „Pimmelverein“ Kirche, wie sie es nennt, angelegt. „Bei der Priesterweihe kommen wir nicht an die Reihe, nächster Papst wird eher ‘n Heide als jemand mit ner Scheide“ – Treffer, versenkt. Inzwischen hat auch die Deutsche Bischofskonferenz auf den Musikclip reagiert. Mit eindeutigen Worten.

Carolin Kebekus mit einem "Diss-Track" gegen die Kirche. Foto: imago images / Future Image

Carolin Kebekus: Nicht der erste Schuss gegen die Kirche

Carolin Kebekus und die katholische Kirche – beste Freunde werden beide wohl nicht mehr. Bereits im Jahr 2013 gab es einen Eklat, als Kebekus in ihrer Comedy-Show auf Einsfestival ein ebenfalls kirchenkritisches Musikvideo eingebaut hatte. Der Aufreger war damals jedoch nicht das Video selbst, sondern vor allem die Reaktion des WDR.

Denn der hatte das Video kurzerhand aus der Sendung geschnitten – obwohl die Show bereits abgenommen und aufgezeichnet worden war. Man wolle keine religiösen Überzeugungen verletzen, so die Begründung damals. Kebekus war entsprechend angefressen.

„Die Kirche liegt im Sterben, wir tanzen auf den Scherben“

Und heute? Rund sieben Jahre später hat es der Clip ungehindert an die Öffentlichkeit geschafft. Auf etwas mehr als vier Minuten teilt die rappende Satirikerin verbal aus. „Wir haben euch gewaschen, euch die Kutten gebracht, zum Dank habt ihr uns alle dann zu Nutten gemacht“ oder „Die Kirche liegt im Sterben, wir tanzen auf den Scherben, Frauen können alles werden, wie im Himmel so auf Erden“ sind nur einige der Zeilen, die Kebekus „spittet“, wie man im Rap-Business sagt.

Das heiß diskutierte Video findest du hier:

Auf Youtube finden die meisten Zuschauer Text und Video gelungen, feiern es als „richtig bissige, feministische Kritik an der Kirche“ und „längst überfällig“. Dass es sich im Video um eine schwarze Frau handelt, die am Ende zur ersten Päpstin gekürt wird, ist zudem angesichts der weltweiten „Black Lives Matter“-Proteste sicher kein Zufall.

So reagiert die Bischofskonferenz

Von Seiten der katholischen Kirche fällt die Reaktion wenig überraschend anders aus. Die Deutsche Bischofskonferenz hatte es vor einigen Tagen auf Facebook zumindest diplomatisch versucht. Man bedanke sich für die „Zusammenfassung unserer Geschichte und Wertvorstellungen“ und arbeite hart daran, die „Verfehlungen der vergangenen Jahre und Jahrzehnte aufzuarbeiten“.

Doch die Botschaft auf Facebook enthält auch durchaus Kritik am Musikstück: So könnten „blasphemische Elemente“ die Gefühle gläubiger Katholiken verletzen.

Unterzeichnet ist der Post übrigens von einer Redakteurin aus dem Social-Media-Team der Deutschen Bischofskonferenz – möglicherweise um einem weiteren Shitstorm wegen dem überproportionalen Anteil an Männern vorwegzugreifen.

Wie Kebekus auf die Facebook-Nachricht der Bischofskonferenz reagiert hat, ist nicht bekannt. Sicher ist jedoch: Auch wenn die Komikerin einen wunden Punkt getroffen hat, wird es wohl noch einige Zeit dauern, bis auch eine Frau höhere Ämter in der katholischen Kirche übernehmen kann. Schließlich ist die katholische Kirche nicht gerade als reformfreudig bekannt. (dav)