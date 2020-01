C&A schließt mehrere Filialen in Deutschland.

C&A macht etliche Filialen dicht: DIESE Standorte sind in NRW betroffen

Das sind keine guten Nachrichten für C&A-Kunden! Der Textil-Riese macht einige seiner 450 Filialen in Deutschland dicht. Alleine 110 Geschäfte betreibt die Modekette in NRW. Auch hier sind Filialen betroffen.

Darüber berichtete das Magazin „Textilwirtschaft“. 13 Filialen will C&A demnach in Deutschland nicht mehr betreiben. Sie liegen in Sachsen-Anhalt, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Niedersachsen, Bayern, Berlin, Brandenburg – und eben NRW.

C&A: Schließung von Filialen geplant! Auch NRW betroffen

Der Moderiese C&A ist in der Krise. Foto: dpa

„Wir überprüfen ständig unser Filialnetz und entscheiden auf der Basis von standortabhängigen Marktanalysen, ob wir eine Filiale modernisieren, schließen oder neu eröffnen“, erklärte ein Sprecher des Unternehmens am Freitag.

Bei den Filialen in NRW handelt es sich um Standorte in:

Witten: Hammerstrasse 9-11, 58452 Witten

Mülheim Forum: Hans-Boeckler-Platz 1, 45468 Mülheim an der Ruhr

Lemgo: Mittelstrasse 24, 32657 Lemgo

Die weiteren Filialen liegen in Dessau, Rottenburg, Stadthagen, Neustadt an der Weinstraße, Emden, Tuttlingen, München-Nordheide, Forchheim, Berlin-Wilmersdorf, und Potsdam.

Laut „Textilwirtschaft“ (Bezahlinhalt) bemühe sich C&A, die Mitarbeiter der von Schließung betroffenen Filialen in anderen Häusern unterzubringen.

Das ist C&A:

betreibt mehr als 2000 Filialen in 23 Ländern

allein in der Produktion arbeiten mehr als 900.000 Mitarbeiter

1841 gründeten zwei Brüder das Unternehmen C&A Brenninkmeijer

Firmensitz befindet sich im belgischen Vilvoorde und in Düsseldorf

Kernmarkt ist Deutschland mit 450 Geschäften

Immer mehr Umsatzrückgänge

Der Modehändler ist Deutschlands drittgrößter Bekleidungshändler – doch in den vergangenen Jahren hatte das Unternehmen immer mehr mit Umsatzrückgängen zu kämpfen. (dav/dpa)