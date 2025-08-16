Busfahrer übersieht rote Ampel in NRW und erfasst Fahrradfahrerin – Lebensgefahr!

Schrecklicher Unfall in NRW!

Ein Busfahrer übersah an einer Ampel eine Radfahrerin – nun schwebt sie in Lebensgefahr …

Schwerer Verkehrsunfall in NRW: Frau lebensgefährlich verletzt

Am Freitagnachmittag (15. August) kam es, laut einer offiziellen Pressemeldung der Polizei in NRW, an der Pariser Straße in Düsseldorf zu einem schweren Verkehrsunfall: Eine 63-jährige Frau wurde lebensgefährlich verletzt, als sie mit ihrem Fahrrad eine Fußgängerampel überquerte und dabei von einem Linienbus erfasst wurde.

++ Tödliches Drama in NRW! 16-Jähriger nimmt sich das Auto der Eltern – vier junge Leute sterben ++

Ersten Zeugenaussagen zufolge überquerte die Düsseldorferin bei Grün die Straße auf der Fußgängerfurt. Zeitgleich fuhr ein Bus der Linie 862 in Richtung Belsenplatz in den Kreuzungsbereich – offenbar trotz Rotlicht. Der 62-jährige Busfahrer aus Viersen übersah nach bisherigen Erkenntnissen die rote Ampel und kollidierte mit der Radfahrerin.

Polizei Düsseldorf ermittelt

Dabei wurde die Fahrradfahrerin mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht und stationär aufgenommen. Die Polizei NRW konnte zunächst nicht ausschließen, dass die Geschädigte lebensgefährlich verletzt wurde. Zudem sicherte das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Düsseldorf die Spuren vor Ort.

Mehr News aus NRW:

Dadurch kam es während der Rettungsarbeiten vorübergehend zu Verkehrsbehinderungen. Nun laufen die Ermittlungen zur genauen Unfallursache.