Burger King in NRW: Irre Aktion! DAS gibt es weltweit nur in dieser einen Filiale

Köln. Burger King startet ein neues Projekt in NRW!

Am 7. Juni hat eine besondere Filiale in Köln in der Schildergasse eröffnet – allerdings schließt sie am 11. Juni schon wieder. Diese neue Burger King-Filiale in NRW ist ein Testlauf für neue Produkte. Doch um was handelt es sich?

Burger King in NRW: Am Montag öffnete eine besondere Filiale in Köln in der Schildergasse - allerdings schließt sie am 11. Juni schon wieder. Foto: Burger King

Burger King in NRW: Neue Filiale öffnet nur fünf Tage - vom 7. bis zum 11. Juni

Bei der neuen Filiale handelt es sich um das erste Plant-based Burger King Restaurant. Dort kannst du – unter Einhaltung der Corona-Regeln - ausschließlich pflanzenbasierte Pattys und Nuggets kaufen. Ab dem 12. Juni verwandelt die Filiale sich wieder zum herkömmlichen Burger-King-Standort.

--------------------------------------------------------

Weitere News aus NRW:

Schule in NRW: „Waren 14 Monate Testobjekte“ – Schülervertreter mit scharfer Kritik an Corona-Politik

Düsseldorf: Blitz schlägt ein – Mädchen stürzt vom Rad und wird von Auto erfasst

Freizeitparks in NRW: So starten die beliebten Ausflugsorte in die Saison

--------------------------------------------------------

Diese Aktion entstand in Kooperation mit The Vegetarian Butcher. Burger King arbeitete mit dem Hersteller von Fleischersatzprodukten bereits vorher zusammen. Gemeinsam kreierten sie schon den Plant-based Whopper und den Plant-based Nugget Burger.

+++Clan-Kriminalität in NRW: Plötzlich rollt ein Panzer! Landesweite Razzia+++

Ob eine derartige Filiale mit ausschließlich fleischfreien Produkten irgendwann auch langfristig öffnen wird, ist noch nicht bekannt. (lb)

Der Konkurrent McDonalds stand zuletzt erst in der Kritik - genauer gesagt dessen Lieferdienst. Mehr Informationen zu diesem Thema findest du >>> hier.