Burger King in NRW: Peinlicher Fehler sorgte für Lacher – jetzt hat die Filiale reagiert

Peinlicher Fehler bei einem Burger King in NRW! Die Fast-Food-Kette gehört zu den beliebtesten seiner Art in Deutschland, lockt täglich Tausende Kunden an. Blöd nur, wenn das Schild zum „Drive-In“ völlig falsch geschrieben ist. Und die Kunden wie in diesem Fall in Köln zum Lachen bringt!

Die neue fünf Meter hohe Werbesäule mit der Aufschrift „Ein Fahrt“ statt „Einfahrt“ wurde erst Ende 2023 an den Burger King in NRW angeliefert, war vollständig verpackt. Dazu kamen mehrere neue Terrassenmöbel im selben Farbton. Betroffen war die Filiale am Ehrenfeldgürtel.

Burger King in NRW: Peinlicher Fehler sorgte für Lacher

Erst als die Werbesäule aufgestellt wurde, wurde der Fehler wohl bemerkt. Etliche Kunden machten auf den Fehler („Ein Fahrt“ statt „Einfahrt“) aufmerksam. Gegenüber „Express“ nimmt Burger King Deutschland Stellung, lässt mitteilen: „Der semantische Fehler am Einfahrtsschild des Burger-King-Restaurants in Köln-Ehrenfeld wurde erst zum Zeitpunkt der Montage bemerkt.“

Und weiter: „Der zuständige Franchisenehmer hat das Schild beim Hersteller reklamiert. Das Element befindet sich bereits in der Produktion und wird schnellstmöglich ausgetauscht.“

Tatsächlich ist das Schild laut „Express“ inzwischen ausgetauscht worden. Jetzt heißt es „Einfahrt“ statt „Ein Fahrt“. Nun lässt sich auch wieder richtig einfahren, bestellen und Fast Food essen…