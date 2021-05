Was unterscheidet die beiden Fast-Food-Riesen McDonalds und Burger King?

Burger King in NRW wagt etwas Neues – es ist einmalig in Deutschland

Köln. Das ist bislang einmalig bei Burger King in NRW!

In der Schildergasse in Köln (NRW) wollen die Burgerbrater den Kunden eine andere Seite von Burger King zeigen.

Burger King in NRW: Diese Filiale gibt es nur in Köln!

Denn in dem Pop-Up-Lokal von Burger King werden vom 7. bis zum 11. Juni zwar altbekannte Speisen zubereitet, allerdings auf eine andere Art und Weise. Denn diese Tage im Juni stehen bei Burger King unter dem Motto „plant based“, also pflanzlich!.

In der Schildergasse in Köln (NRW) öffnet Burger King einen Pop-Up-Store mit besonderen Produkten. Foto: IMAGO / Chai von der Laage

Das heißt: Statt den Rindfleisch-Patties kommt pflanzenbasiertes Fleisch von „The Vegetarian Butcher“ zwischen die Buletten. Auch beim Hähnchen-Klassiker tut sich was: „So wird es erstmalig in Deutschland unter anderem ein Plant-based Long Chicken Patty geben“, schreibt Burger King in einer Pressemitteilung.

Wer sich für die vegetarische Variante entscheide, der müsse geschmacklich keine Kompromisse eingehen, verspricht das Unternehmen.

So kannst du die neuen Burger bei Burger King in NRW kostenlos probieren

Du willst dich selbst davon überzeugen? Dann gibt es eine gute Nachricht für dich: „Anlässlich der Eröffnung des weltweit ersten Plant-based Burger King-Restaurants wird es im Aktionszeitraum in teilnehmenden Restaurants kostenlose Plant-based-Produkte geben“, verspricht die Fastfood-Kette.

Burger King will in Köln (NRW) unter anderen einen Burger mit Plant-Based Chicken anbieten. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Waldmüller

Die notwendigen Coupons kannst du über die Burger-King-App runterladen.

Bereits 2019 führte Burger King die fleischlose Variante des Whopper ein, den Plant-Based Whopper. Ein Jahr später folgten die Plant-based Nuggets. (vh)