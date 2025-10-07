Angst um Herdeckes Bürgermeisterin Iris Stalzer: „Ich hoffe, sie schafft es“

In Herdecke ist aktuell ein größerer Polizeieinsatz im Gange. Nach ersten Informationen wurde die neu ins Amt gewählte Bürgermeisterin Iris Stalzer offenbar Opfer einer Messerattacke.

Die Polizei Hagen, die derzeit für den Fall zuständig ist, bestätigt bislang lediglich, dass Einsatzkräfte vor Ort im Einsatz sind. Weitere Hintergründe zum Vorfall wurden bisher nicht offiziell mitgeteilt. Nun äußert sich die zahlreichen Bürger aus NRW zu Wort.

++ Hier kannst du den Newsblog rund um den tragischen Fall lesen ++

Bürgermeisterin Iris Stalzer: Politiker aus Herdecke niedergestochen

Erst vor Kurzem, am 28. September, konnte sich Iris Stalzer in der Stichwahl zur neuen Bürgermeisterin von Herdecke durchsetzen. Die SPD-Politikerin gewann mit 52,2 Prozent der Stimmen und trat ihr Amt in der Ruhrstadt an. Jetzt soll die Politikerin schwere Verletzungen erlitten haben und sich in einem kritischen Zustand befinden.

++ Thematisch passend: Stichwahl-Ergebnis in Mülheim live ++ Neuauszählung kurz vor Abschluss ++

Viele Bürgerinnen und Bürger reagieren auf diese Nachricht schockiert und wünschen der Betroffenen gute Besserung. So schreibt eine Userin unter dem Beitrag von DER WESTEN auf Facebook: „Erholen Sie sich gut. Ihrer Familie wünsche ich wie Ihnen viel Kraft und Zuversicht.“ Auch eine andere Nutzerin teilt diese Gefühle und meint: „Ich hoffe, sie überlebt.“

Bürger wünschen schnelle Genesung: „Hoffe, sie wird sich erholen“

Auch viele weitere Nutzer wünschen ihr eine schnelle Genesung. In den Kommentaren kann man Worte wie „Ich hoffe, sie schafft es“ lesen. Eine andere meint: „Ganz schlimm! So etwas geht einfach nicht, egal, wie man zur SPD-Politik steht! Ich hoffe, sie kommt durch und kann irgendwann wieder ein normales Leben führen.“

Hier kannst du weitere Kommentare lesen:

„Ich kenne die Frau nicht, aber ich hoffe, dass sie es überlebt und auch mit den psychischen Folgen zurechtkommt.“

„Wir wünschen Frau Stalzer Genesung. Unfassbar, was passiert ist. Da fehlen einem echt die Worte. Wir hoffen, dass die Täter schnell gefasst und dementsprechend bestraft werden.“

„Ich hoffe, sie wird sich erholen und der Täter bekommt die Höchststrafe.“

„Ich wünsche Frau Stalzer gute Genesung. Egal welcher Partei jemand angehört, das ist schrecklich. Die Täter müssen hart bestraft werden.“

„Deutschland ist ein krankes Land geworden.“

„Ganz traurig. Hoffe das sie wieder schnell gesund wird, solche Taten sind mit nichts zu rechtfertigen!“

Mehr News aus NRW:

Somit ist klar: Die Bürger und Bürgerinnen aus NRW – insbesondere aus Herdecke – wünschen sich, dass die Bürgermeisterin Iris Stalzer (SPD) sich schnell wieder erholt.