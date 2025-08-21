Panne bei Briefwahl zur Kommunalwahl in NRW – Tausende Wähler betroffen

Am 14. September steht die Kommunalwahl in NRW an. Wer an diesem Tag verhindert ist, hat wie bei der Bundestagswahl die Möglichkeit, seine Kreuze per Briefwahl zu setzen. Die Briefwahlunterlagen bestehen aus dem jeweiligen Stimmzettel, den blauen Stimmzettelumschlag, sowie den roten Briefwahlumschlag.

Einige Bürger in NRW haben dieses Wahloption bereits in Anspruch genommen und ihre Stimmen verteilt, doch in einer Stadt kam es nun zu einer Panne. Die Konsequenz: Über 6.000 Menschen müssen ihre Wahlunterlagen nochmal unterzeichnen und abgeben.

Panne bei Briefwahl in NRW

Wie die Stadt Castrop-Rauxel informiert, war bereits in der vergangenen Woche in einem Briefwahlbezirk aufgefallen, dass die Stimmzettel für Stadtrat und Kreistag des Wahlbezirks 06 händisch falsch zugeordnet wurden und einige Briefwähler Stimmzettel des Wahlbezirks 05 erhalten haben. Doch offenbar hat die kleine Panne noch weitreichendere Folgen als zunächst erhofft.

Denn der Fehlerteufel hat sich offenbar auch in anderen Wahlbezirken der Stadt untergeschlichen. „Beim Zusammenstellen der Wahlunterlagen wurde versehentlich in das Fach der Stimmzettel mit der benachbarten Wahlbezirksnummer gegriffen“, so die Erklärung. Um eine ordnungsgemäße Durchführung der Wahl weiterhin zu garantieren, sieht sich die Stadtverwaltung in Absprache mit dem Kreis Recklinghausen und der Wahlleiterin gezwungen, alle Briefwahlunterlagen bis zum 14. August für ungültig zu erklären.

Das bedeutet: 6.374 Briefwählerinnen und -wähler werden die kompletten Unterlagen nochmal erhalten und sind aufgerufen gegebenenfalls ihre Stimmabgabe zu wiederholen beziehungsweise falls dies noch nicht erfolgt ist, die neuen Unterlagen zu nutzen. Die Briefwahlunterlagen zum Integrationsrat, die separat verschickt werden, seien nicht betroffen.

Über 6.000 Bürger müssen erneut wählen

„Wir sind dem kleinsten Verdacht nachgegangen, dass es sich um einen systematischen Fehler beim Verpacken der beiden Stimmzettel von Rat und Kreistag handelt. Auch wenn wir dieses Verfahren bereits in den vergangenen Wahlen erprobt hatten, scheint es nun versagt zu haben. Dadurch, dass wir die Briefwahlunterlagen für ungültig erklären, berichtigen wir diesen Fehler im großen Umfang, weil es uns wichtig ist, dass jede Stimme zählt“, entschuldigt sich Wahlleiterin Regina Kleff bei den betroffenen Wählern.

Wichtig zu wissen: „Sollten Stimmzettel bei der Stadtverwaltung eingehen, obwohl sie durch dieses Verfahren für ungültig erklärt wurden, werden diese aussortiert und fließen nicht in den demokratischen Prozess mit ein.“ Mitarbeiter der Stadtverwaltung würden nun mit Hochdruck daran arbeiten, die Briefwahlunterlagen für die Kommunalwahl in Castrop-Rauxel so schnell wie möglich ordnungsgemäß zu packen und für den Versand vorzubereiten.

Wer unsicher ist, ob seine Briefwahlunterlagen für ungültig erklärt wurden, kann dies ab spätestens Freitag, 22. August überprüfen lassen. Dazu musst du unter Angabe von Vorname, Nachname und Geburtsdatum eine formlose E-Mail an wahlunterlagen@castrop-rauxel.de schreiben. Für Rückfragen zu allen Belangen rund um die Wahl ist das Wahlbüro der Stadt Castrop-Rauxel telefonisch unter 02305 / 106-2990 oder per E-Mail an wahlbuero@castrop-rauxel.de erreichbar.