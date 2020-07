Ein Mann aus Bottrop erhielt unerwarteten Besuch in seinem Garten. (Symbolbild)

Bottrop: Mann geht in seinen Garten – als er DAS sieht, bekommt er einen Schreck – „Sieht nicht gerade heimisch aus“

Bottrop. Sein Garten ist für Lars aus Bottrop eine Art Wohlfühloase.

Doch nicht nur der Gartenbesitzer fühlt sich dort heimisch, sondern auch dieses Tier, über das Lars kürzlich bei Rasenmähen entdeckt hat – und den Mann aus Bottrop eine Weile ganz schön auf Trab hielt...

Bottrop: Mit diesem Tier hätte Lars in seinem Garten nicht gerechnet

Denn Lars weiß weder, wo der ungefragte Mitbewohner herkam, noch wo er genau hinwollte. Bei Facebook startete er daher einen Suchaufruf. „Krabbelt hier durch den Garten und sieht nicht gerade heimisch aus“, schrieb er da.

+++ A40: Achtung, Sperrungen! Was du als Autofahrer jetzt wissen musst +++

Dann zeigt er ein Foto von dem Überraschungsbesuch: Es handelt sich um eine Krabbe!

Eine Krabbe bahnte sich den Weg durch Lars' Garten in Bottrop. Foto: privat

Ein ursprünglicher Krabbenbesitzer meldete sich leider nicht unter dem Beitrag zu Wort, wohl aber einige hungrige Spaßmacher, die das Tier gern mit Knoblauch und Petersilie anmachen würden.

Gartenteich kommt für Krabbe nicht in Frage

Das kam für Lars natürlich nicht in Frage. Der kümmerte sich stattdessen liebevoll um das Tier, hatte ihr sogar ein „provisorisches Becken gebastelt“. Zwar hat der Bottroper einen Gartenteich, doch Krabben sind dort eigentlich nicht Zuhause, sondern Fische.

Während sich die Krabbe im Garten erholen durfte, telefonierte ihr Finder Zoohandlung, Zoo Gelsenkirchen, Tierheim und schließlich das Veterinäramt ab, doch niemand schien sich verantwortlich zu fühlen.

Die Stadt Bottrop klärt auf: Wenn eine unmittelbare Gefahr dem Tier ausgeht, etwa bei Schlangen, sollte der Finder sofort die Feuerwehr benachrichtigen.

----------------------

Mehr Themen:

Phantasialand geht drastischen Schritt – Besucher können nun erstmals...

„Tatort“: Spektakuläre Wende – unerwartetes Comeback in Köln

NRW: Lkw fährt auf Fahrschulwagen auf – zwei Verletzte

----------------------

Andere Wildtiere „sollten grundsätzlich mit Respekt und Abstand behandelt werden“, so Stadtsprecher Ulrich Schulze. „Nachfragen bezüglich der Art und dem Umgang mit den Tieren im eigenen Garten kann man dann auch beim Fachbereich Umwelt und Grün über das Grüne Telefon 02041 705060 erhalten“, so der Stadtsprecher.

Auf dieses neue Zuhause darf sich die Krabbe freuen

Bei Lars im Garten bahnte sich in der Zwischenzeit etwas Trauriges an: „Momentan scheint die Krabbe zu kränkeln. Ich bin nicht sicher, ob sie überlebt“, erzählte Lars am Donnerstag. „Sollte sie es schaffen, werde ich im Garten einen kleinen Teich bauen... nur für die Krabbe.“

+++ Düsseldorf: Nach Vergewaltigung im Volksgarten – als das Urteil fällt, eskaliert es im Gericht +++

Am Freitag dann die traurige Nachricht: Die Krabbe hat es nicht geschafft. (vh)