Großeinsatz der Polizei in Bottrop! Innenstadt muss evakuiert werden

Wer am Mittwoch (13. August) in der Innenstadt von Bottrop unterwegs ist, wird diesen Großeinsatz der Polizei wohl nicht übersehen. Bei einem Einsatz hat die Polizei nämlich Substanzen gefunden, was zu einer großräumigen Evakuierung geführt hat. Die Polizei Recklinghausen betont jedoch gegenüber DER WESTEN, dass aktuell keine Gefahr besteht.

Die Polizei befand sich eigentlich wegen eines komplett anderen Einsatzes vor Ort. Bei diesem Einsatz an der Gustav-Ohm-Straße in Bottrop stießen sie jedoch auf Behälter. Die Substanzen, die sich in diesen befanden, konnten die Einsatzkräfte nicht identifizieren.

Bottrop: Umgebung wurden evakuiert

Da man nicht einschätzen konnte, worum es sich bei der Flüssigkeit handelte, hat die Polizei sofort reagiert und eine umfassende Evakuierung angeordnet. Vorsichtshalber wurden alle Gebäude, die sich in der Umgebung befinden, evakuiert.

+++ Regina aus NRW isst Fischbrötchen in den Niederlanden – es war das letzte Mal

+++

Auch wurde die Umgebung um den Einsatzort an der Ecke Gustav-Ohm-Straße und Hans-Böckler-Straße geräumt. Eine Sprecherin der Polizei Recklinghausen spricht von einer Evakuierungszone von 150 Metern. Autofahrer werden gebeten, die Einsatzstellen zu umfahren.

Die Polizei hat einen Spezialisten angefordert, der die unbekannte Substanz überprüfen und identifizieren soll. Dieser befindet sich auch bereits vor Ort in Bottrop. Bisher gibt es jedoch noch keine Informationen, worum es sich bei der Flüssigkeit handelt (Stand: 15:45).

+++ Wilde Szenen in NRW-Zoo-Gehege – Besucherin kann es kaum glauben

+++

Polizei beruhigt die Anwohner

Eine Sprecherin der Polizei Recklinghausen erklärte gegenüber DER WESTEN, dass die Anwohner erst wieder ihre Wohnungen betreten können, sobald der Einsatz abgeschlossen ist. Konkret bedeutet das: Sobald die Polizei die unbekannte Substanz sichern oder der Spezialist die Substanz identifizieren konnte.

Mehr Themen:

Die Polizei betont jedoch eindrücklich, dass sich Anwohner in Bottrop keine Sorgen machen müssen. Bei der Evakuierung handelt es sich lediglich um eine Sicherheitsmaßnahme, die der übliche Standard ist. Es besteht aktuell keine Gefahr.