Mann (21) in Bottrop schwer verletzt auf Straße gefunden – Lebensgefahr!

Am Mittwochabend (20. August) kam es in Bottrop zu einem tragischen Vorfall! Wie die Staatsanwaltschaft Essen und das Polizeipräsidium Recklinghausen in einer gemeinsamen Pressemitteilung erklären, wurde ein junger Mann schwer verletzt auf der Straße gefunden.

Der 21-Jährige wurde gegen 22:20 Uhr im Bereich Luise-Hensel-Straße/Horster Straße mit einer Stichverletzung aufgefunden. Wie die Polizei und Staatsanwaltschaft weiter mitteilen, wurde der Bottroper daraufhin direkt ins Krankenhaus gefahren.

+++Mann (30) im Ruhrgebiet tötet eigene Mutter ++ Mordkommission ermittelt!+++

Lebensgefahr kann nicht ausgeschlossen werden

Wie es dem jungen Mann aktuell geht, ist derweil nicht bekannt – Lebensgefahr kann jedoch nicht ausgeschlossen werden. Unklar ist bislang auch, wie es zu diesem Vorfall gekommen ist.

Mehr Themen:

Es wurde bereits eine Mordkommission eingerichtet, die den Fall nun genauer untersucht. Die Ermittlungen dauern an.