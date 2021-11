Movie Park, Phantasialand und Co: Das sind die beliebtesten Freizeitparks

Movie Park zieht Schlusstrich! Freizeitpark geht in die Winterpause

Bottrop. Der Movie Park in Bottrop hat einen Schlussstrich unter die Saison 2021 gezogen und sagt: „Goodbye“.

Der Movie Park macht Schluss für 2021. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Revierfoto

Auch der Freizeitpark hatten in Zeiten von Corona ein schwieriges Jahr. Nur unter Hygieneauflagen konnte der Movie Park wieder öffnen. Jetzt verabschiedet sich das Team nach dieser Saisonbei den Besuchern – und die werden richtig emotional.

Movie Park verabschiedet sich von Gästen mit Video

Der Movie Park macht für dieses Jahr Schluss. So emotional reagierten die Gäste darauf. (Archivbild) Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Mit einem Facebook-Video unter dem Titel „Cut & Goodbye“ setzt der Movie Park einen Punkt unter die Saison 2021. „Wir wünschen Euch eine schöne, ruhige und gefühlt ganz kurze Drehpause und möchten uns noch einmal von Herzen bei allen Gästen, Mitarbeitern und Partnern für diese aufregende Blockbuster-Saison bedanken“, so der Freizeitpark.

Corona bezeichnet der Movie Park in einer „turbulenten Saison“ als „Statisten, der sich immer im Hintergrund in den Szenen versteckt hat“ und nicht verscheucht werden konnte.

---------------

Das ist der Movie Park:

wurde erstmals am 30. Juni 1996 unter dem Namen „Warner Brothers Movie World“ eröffnet

die Eröffnung unter dem Namen „ Movie Park Germany “ fand am 19. März 2005 statt

“ fand am 19. März 2005 statt ein saisonaler Freizeitpark bei Bottrop-Kirchhellen (NRW) mit dem Schwerpunkt „Film“

bietet auf Filmen basierende Fahrgeschäfte und Shows an

in sieben Themenbereichen gibt es Studios, in denen Fernseh- und Kinoproduktionen gedreht wurden

beschäftigt etwa 90 Festangestellte und 383 Saisonkräfte

---------------

Der Movie Park in Bottrop verabschiedet sich von seinen Besuchern. (Archivbild) Foto: IMAGO / Revierfoto

Besucher reagieren emotional auf Movie-Park-Abschied

Die Reaktion vieler Besucher zeigt, wie dankbar sie für die im Movie Park gebotene Ablenkung in Pandemie-Zeiten zu sein scheinen. Hier ein paar ausgewählte Stimmen:

Was für eine Saison Haben zum ersten Mal einen Saisonpass gekauft und das erst zu Beginn der Sommerferien und fast jedes WE genutzt

Danke für eine super schöne Saison

Die Moviepark Studiotour bin ich immer gefahren ein wunderbares Erlebnis

Es war eine mega geile Saison mit euch bis nächstes Jahr

Danke für die schönen Momente die ihr mir und vorallen meinen Sohn gemacht habt

Trotz der Umstände hatten wir viele schöne Momente

Viele Besucher feiern die neue Attraktion der „Movie Park Studios“. Foto: Fabian Strauch / dpa

---------------

Viele hoffen nun, dass der Movie Park die Pause nutzt, um den Besuchern auch zur nächsten Saison neue Highlights zu präsentieren. (ak)

Phantasialand verkündet Neuerung

Während der Movie Park seine Zelte für dieses Jahr abgebrochen hat, geht es bei der Konkurrenz weiter. Das Phantasialand verkündet im November diese Neuerung „zum ersten Mal in der Geschichte“ >>>

Währendessen hat es der Movie Park in einem Ranking unter Freizeitparks auf einen der Spitzenplätze geschafft. Was in dem Vergleich bewertet wurde, erfährst du hier>>>

