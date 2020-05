In Bottrop in einem Wald entdeckt eine Frau etwas, was man wirklich selten sieht. (Symbolbild)

Bottrop: Frau spaziert durch den Wald – und kann nicht glauben, auf was sie da stößt

Bottrop. Eine Frau nutzt die viele freie Zeit in der Corona-Krise und geht in Bottrop spazieren. Dabei erkundet sie auch einen Wald. Was sie dort vorfindet, ist einfach unglaublich.

Ihren Fund postet Susanne Hunnius in eine Bottroper Facebook-Gruppe. Dazu schreibt sie: „Die Freude ist überall. Es gilt nur, sie zu entdecken.“

Bottrop: Frau entdeckt im Wald Spektakuläres

Und sie ist nicht alleine. Viele weitere Nutzer erzählen von ähnlichen Entdeckungen und laden Bilder davon ins Netz. Begriffe wie „süß“ und „niedlich“ landen vielfach unter dem Post. Was die Spaziergängerin in dem Wald in Bottrop entdeckt hat? Kleine Kunstwerke: Wichtelhäuschen.

Winzige Zwerge mit kleinen Häuschen, Bänken, Leitern und Fenstern findet sie zuhauf in dem Wald. An umgekippten Bäumen oder an Baumstämmen hat jemand seiner Kreativität freien Lauf gelassen.

In einem Wald findet eine Spaziergängerin ein Wichtelhäusschen. Foto: Susanne Hunnius

Mehrere Menschen aus Bottrop haben die Kunstwerke bereits entdeckt. Foto: Edith Edyta Fanelli

In einer Facebook-Gruppe teilen sie ihre Entdeckungen. Foto: Edith Edyta Fanelli

Jemand war besonders kreativ und hat den Wald aufgehübscht. Foto: Susanne Hunnius

Mit diesem Türchen soll alles angefangen haben. Foto: Facebook/Jas Ricki



Foto: Edith Edyta Fanelli

Foto: Edith Edyta Fanelli

Foto: Edith Edyta Fanelli



Sogar eine Wäscheleine sowie Tisch und Stühle hat der unbekannte Künstler im Miniformat gebastelt und im Wald platziert. Etliche Nutzer kommentieren die Bilder und wollen nur eins wissen: In welchem Wald in Bottrop gibt es die niedlichen Kunstwerke zu entdecken?

Hier die Antwort: bei der Schattigen Buche am Uferweg. Edith Edyta Fanelli hat mit ihrer Tochter Larissa sogar noch zehn weitere Wichteldörfchen ausfindig gemacht. Sie verrät, wo man sie findet: „Über die Autobahnbrücke A2 von der Stenkoffstrasse aus.“ Die beiden möchten auch selbst etwas basteln und dort aufstellen. „Eine richtig süße Idee für die kleinen Mäuse.“

Doch wer hat damit angefangen? Bei DER WESTEN hat sich eine Facebook-Nutzerin gemeldet. Sie sagt, dass eine Freundin von ihr und ihre Tochter Kilia (10) diese erst an einem Fenster platziert hatten. „Die Tochter meiner Freundin wünschte sich einen Feen-Kindergeburtstag. Meine Freundin bastelte die ersten Feentürchen und brachte sie an den Bäumen an. Es wurde eine Schnitzeljagd durch den Wald gemacht mit Aufgaben, die zu lösen waren, um Zauberschlüssel zu finden und die Feen aus den Türchen zu befreien.“ Später haben andere Menschen aus Bottrop weitere Elemente dazugebaut.

Wenn du also in Bottrop lebst oder Lust auf einen Spaziergang dort hast, besuche unbedingt die kleinen Wichtelhäusschen. Oder noch besser: Stelle in deiner Nähe selbst welche auf – damit auch du anderen eine Freude machst. (ldi)