Bottrop: Feige Tat gegen Rollstuhlfahrer – Polizei sucht diesen Mann

Bottrop. Es ist eine besonders feige Tat: Ein Dieb bestahl in Bottrop ausgerechnet einen Mann, der im Rollstuhl saß. Der Vorfall passierte bereits am 3. September. Da die bisherige Fahndung erfolglos war, sucht die Polizei nun mit einem Foto nach dem Täter.

Bottrop: Dieb bestiehlt Rollstuhlfahrer

Der hatte in Bottrop an der Pferdekampstraße offensichtlich den Rollstuhlfahrer dabei beobachtet, wie er an einer Bank Geld abhob. Er folgte ihm bis zur Bushaltestelle „Im Flaßviertel“ und sprach ihn an. Dabei fuchtelte der Dieb mit einer Stadtkarte von Bottrop vor seinem Opfer herum und fragte nach dem Weg zum Krankenhaus. Hilfsbereit erklärte der Mann ihm die Route.

Doch kurze Zeit später stellte der Rollstuhlfahrer fest, dass seine Geldbörse weg war. Der Mann, dem er gerade noch freundlich den Weg beschrieben hatte, hatte ihn bestohlen. Er meldete den Vorfall der Polizei.

Es gibt ein Foto des Diebs – kennst du ihn?

Die konnte ein Foto des Mannes aufspüren. Doch vorerst half das bei der Fahndung nicht weiter – die Beamten suchten drei Monate lang erfolglos nach dem Dieb. Jetzt bitten sie die Öffentlichkeit um Hilfe.

Das Bild zeigt den Tatverdächtigen, der einen Rollstuhlfahrer bestohlen haben soll Foto: Polizei Bottrop

Falls du diesen Mann kennst, dann wende dich bitte unter Tel. 0800/2361 111 an die Polizei. Der Tatverdächtige ist männlich, schlank, hat dunkle Haare und wirkte gepflegt. Er trug am Tattag einen dunkelblauen Anzug und ein weißes Hemd.

Die Polizei rät außerdem, bei Bankgeschäften besonders vorsichtig zu sein. Taschendiebe sind sehr geschickt und lenken ihre Opfer mit unterschiedlichen Maschen ab. (wt)