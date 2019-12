Bottrop: In der Nacht zu Sonntag stürzte eine Frau (27) vom Balkon ihrer Wohnung im zweiten Obergeschoss. (Symbolbild)

Bottrop: Dramatische Szene! Frau stürzt von Balkon in die Tiefe – wurde nachgeholfen?

Bottrop. Schockierender Vorfall in Bottrop: In der Nacht auf den 15. Dezember ist eine Frau (27) vom Balkon einer Wohnung im zweiten Obergeschoss in die Tiefe gestürzt.

Das Unglück ereignete sich gegen 0.20 Uhr in einer Wohnung in der Kampstraße in Bottrop. Die 27-Jährige überlebte den Sturz ohne schwere Verletzungen.

Bottrop: Frau stürzt von Balkon – war es ein Unfall?

„In der betreffenden Wohnung soll es wohl zu einem Streit gekommen sein“, sagte Michael Franz, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Recklinghausen, gegenüber DER WESTEN. Auch Alkohol soll dabei eine Rolle gespielt haben.

Da die Frau ohne schwere Verletzungen erlitt, konnte sie bereits im Krankenhaus zu dem Vorfall befragt werden. Hinweise darauf, dass jemand eventuell bei dem Sturz nachgeholfen haben könnte, gebe es jedoch nicht, wie Polizeisprecher Franz bestätigte: „Letztlich deuten die Erkenntnisse darauf hin, dass es sich um einen Unfall handelt.“