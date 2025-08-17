Plötzlich singen afrikanische Kinder das Steigerlied – wegen einem Bottroper

„Diese Reise war ein perfektes Match“, sagt Moritz Beck auf dem Kulturhof in der Bottroper Innenstadt. Der 21-Jährige, der Jazz und Pop mit dem Schwerpunkt Posaune im niederländischen Arnheim studiert, hat vor Kurzem eine besondere Reise hinter sich – eine, die ihn über 6000 Kilometer weit weg von seiner Heimat geführt hat: nach Uganda.

Dort erlebte er nicht nur allerlei kulturelle Unterschiede, sondern brachte laut der „WAZ“ den ganz kleinen Anwohnern auch das bekannte „Steigerlied“ bei. Doch wieso? Der Grund rührt zu Tränen.

Mann aus Bottrop mit musikalischem Einsatz in Uganda

Dort engagierte sich Beck ehrenamtlich in einem Projekt. Die niederländische Organisation „livingstone“ hatte ihn für das Non-Profit-Vorhaben „Brass for Children“ angefragt – ein Musikprojekt, das Kindern in Uganda eine echte Chance auf Zukunft bieten soll. Innerhalb kürzester Zeit wurde mit seiner Hilfe eine Marschkapelle mit mehr als 50 Kindern ins Leben gerufen. Ziel der Aktion: junge Menschen von der Straße holen und ihnen durch Musik eine neue Perspektive eröffnen. „In Uganda ist Musik ein Mittel gegen Armut, eine sichere Einkommensquelle“, erklärt Beck gegenüber der „WAZ“.

Für ihn war sofort klar, dass er mitmachen würde. Gesagt – getan, doch in Butogota, einer kleinen Stadt im ländlichen Osten des Landes, traf Beck auf Lebensrealitäten, die ihn tief berührten. „Die Gegend ist nahezu unberührt von Hilfe. Ich habe viele getroffen, die mir sagten, dass Musik deren Leben gerettet hat.“ Musik ist für viele Kinder die einzige Möglichkeit, sich aus einem schwierigen Umfeld zu befreien – weg von Drogen, Gewalt und Hoffnungslosigkeit.

Musik am Straßenrand

Und genau hier greift das Projekt ein: Täglich zwischen 14 und 17 Uhr – einem Zeitfenster, erhalten die Kinder kostenlosen Musikunterricht. Instrumente inklusive. In dieser Tageszeit sind viele Eltern noch auf der Arbeit, und gerade dann drohen viele Jugendliche in falsche Kreise abzurutschen. „Nicht selten würden dann auch Männer auf Motorrädern auf junge Mädchen warten“, erzählt der Mann aus Bottrop weiter.

Der Ort, an dem unterrichtet wurde, war dabei alles andere als gewöhnlich. Kein modernes Musikzentrum, keine Schulräume: Unterricht wurde unter einem Pavillon am Straßenrand. Hier übernahm er die musikalische Leitung der Kapelle, probte täglich mit den Kindern, gab Workshops – und arrangierte sogar eigene Musikstücke mit dem Ensemble. Ein besonderer Höhepunkt: das Einüben des Steigerlieds – fast selbstverständlich für die Bewohner aus Bottrop.

