Fan von Borussia Mönchengladbach will noch einmal ins Stadion – es ist ein Abschied für immer

Während einige mit Fußball überhaupt nichts anfangen können, würden andere ihre Mannschaft am liebsten bei jedem Spiel live vor Ort anfeuern. Auch Ralf gehört zu den treuen Fußball-Fans und hatte deshalb einen sehnlichen Wunsch: Er wollte noch einmal mit seiner Frau Petra ein Heimspiel des Lieblingsvereins Borussia Mönchengladbach erleben.

Genau diesen Wunsch erfüllte ihm der Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB), der mit den ehrenamtlichen Mitarbeitern seit 2014 Schwerstkranken letzte Wünsche wahr werden lässt. Auf Facebook teilt Wunscherfüller Christian Zimpel Eindrücke von dem Tag.

Borussia-Mönchengladbach-Fan hat einen letzten Wunsch

„Zuhause wurden wir, Hedwig, Ralf und ich, von Tochter Sonja und Petra herzlich begrüßt. Im Wohnzimmer wartete dann unser Fahrgast – bereits komplett in Borussen-Montur eingekleidet“, berichtet er in dem Post. Nach der Begrüßung und einem ersten Foto ging es zum Stadion von Borussia Mönchengladbach.

+++ Auch interessant: Ruhrgebiet: Rolf kommt zur Hochzeit seines Sohnes – es wird wohl seine letzte große Feier +++

Doch ausgerechnet dort wartete bereits die erste Hürde auf alle Beteiligten. Denn ein anderes Fahrzeug hat nach Angaben des Mitarbeiters ihren reservierten Platz besetzt. Für dieses Problem habe sich allerdings schnell eine Lösung finden lassen. Dann ging es in das Fohlen-Museum. „Die vielen Bilder, Pokale und Geschichten ließen Ralfs Augen leuchten“, so der Wunscherfüller.

+++ Passend dazu: NRW: Frau betritt Schiff am Rhein – es wird ihre letzte Fahrt sein +++

Display content from Facebook An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

So verlief das Spiel

Im Anschluss war Gelegenheit, die mitgereisten Familienmitglieder herzlich zu begrüßen. Für die Halbzeitpause des Borussia-Mönchengladbach-Spiels wurde ein erneutes Treffen auf der Tribüne verabredet, bevor sich alle auf ihre Plätze im Stadion begaben.

Hier mehr lesen:

Der Borussia-Park war gut gefüllt. Nach dem Anpfiff verfolgten die Zuschauer – allen voran Ralf – das Spielgeschehen aufmerksam. Am Ende musste man sich jedoch mit einem knappen 0:1 geschlagen geben. „Ralfs bedingungsloser Glaube an seinen Verein und die weiterhin sehr gute Stimmung aller Beteiligten ließen das Ergebnis aber bald in den Hintergrund treten“, heißt es in dem Post weiter.

Borussia-Mönchengladbach-Spiel endet emotional

Nach Abpfiff des Borussia-Mönchengladbach-Spiels kamen alle noch einmal am Wünschewagen auf dem Parkplatz zusammen. Dort hat Ralf alle Mitgereisten zu sich nach Hause eingeladen. „Nach einigen Erinnerungsfotos wurden wir herzlich und mit Tränen in den Augen von Ralf und Petra verabschiedet“, heißt es in dem Post.

Die Wünschewagen des ASB finanzieren sich ausschließlich durch Spenden. Wer das Projekt unterstützen möchte, bekommt hier weitere Informationen.