In Essen wurde am Mittwoch eine Bombe gefunden.

Bombe in Essen: Entschärfung noch heute +++ Hunderte Menschen betroffen!

Essen. Bombenfund am Mittwoch in Essen-Burgaltendorf!

Bei Sonderierungsarbeiten ist die britische Fünf-Zentner-Bombe mit einem Langzeitzünder an der Vaestestraße in Essen entdeckt worden. Die Flieger-Bombe muss noch am Mittwoch entschärft werden.

Bomben-Fund in Essen: Evakuierung noch heute

13.41 Uhr: Insgesamt sind 278 Personen im inneren Kreis und 875 Personen im äußeren Kreis betroffen. Öffentliche Gebäude fallen nicht in die Evakuierungszone.

13.25 Uhr: Es ist damit zu rechnen, dass auch der öffentliche Nahverkehr von der Evakuierung betroffen ist.

13.15 Uhr: Die Stadt Essen hat eine Karte mit dem betroffenen Bereich veröffentlicht:

#EBombe: Sperrstellen festgelegt: Im roten, inneren Kreis ist eine vollständige Evakuierung notwendig. pic.twitter.com/1z0Y2wf4Sj — Stadt Essen (@Essen_Ruhr) November 27, 2019

Anwohner im Umkreis von 250 Metern um die Bombenfundstelle werden bis zum Ende der Entschärfung aus den Wohnungen evakuiert.

Im Umkreis von 250 Metern bis 500 Metern sollten sich Anwohner während der Entschärfung in Gebäudeteilen aufhalten, die von der Bombe abgewandt liegen.

Kraftfahrzeuge sollten während der Evakuierung und Entschärfung von der Straße entfernt werden. (mb)