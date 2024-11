„Böhse Onkelz“ kehren 2025 nach NRW zurück– Fans rasten aus: „Sehr arm“

Sie kommen zurück. Die berüchtigte Rock-Band „Böhse Onkelz“ hat am Freitag (15. November) ihre Fans über eine neue Tour informiert. Im Winter 2025 wird die Frankfurter Band auf große Hallen-Tournee gehen.

Nach der Open-Air-Tour 2024 machen die „Böhsen Onkelz“ dabei erneut Halt in NRW – allerdings nur in einer Stadt. Sehr zum Ärger vieler Fans, die vor allem eine andere Stadt in der Liste der „Hier sind die Onkelz“-Tour 2025 vermissen.

„Böhse Onkelz“ kommen nach NRW: „Könnte heulen“

„Eure Chöre, eure Energie und die gemeinsamen Momente auf der Open-Air-Tour 2024 klingen immer noch in uns nach“, heißt es in einer Nachricht an die Fans und weiter: „Diese Magie lässt uns nicht los und deshalb können wir es kaum erwarten, euch zur ‚Hier sind die Onkelz‘ – Tour 2025 einzuladen!“

Tausende Fans sind vollkommen aus dem Häuschen: „Hammergeil! Da sind wir auf jeden Fall dabei“, kündigt ein Fan an. „Ich könnte vor Freude heulen“, stimmt der nächste ein. Doch die Tour-Daten lassen insbesondere „Onkelz“-Fans aus NRW irritiert zurück. Viele hätten sich mehr als nur die Kölner Lanxess-Arena als Spielort gewünscht. „Vor 2005 waren se immer 2 Tage in Dortmund und heute?“, fragt einer ernüchtert.

Und dann wären da noch die beiden Termine, die vielen Fans sauer aufstoßen.

„Hier sind die Onkelz“ – Tour 2025 – das sind die Daten:

27. November 2025 | Leipzig / Messe Halle Eins

28. November 2025 | Leipzig / Messe Halle Eins

30. November 2025 | Hannover / ZAG Arena

01. Dezember 2025 | Hannover / ZAG Arena

03. Dezember 2025 | Köln / Lanxess arena

04. Dezember 2025 | Köln / Lalnxess arena

07. Dezember 2025 | Zürich / Hallenstadion

08. Dezember 2025 | München / Olympiahalle

09. Dezember 2025 | München / Olympiahalle

11. Dezember 2025 | Hamburg / Barclays Arena

12. Dezember 2025 | Hamburg / Barclays Arena

14. Dezember 2025 | Stuttgart / Schleyerhalle

15. Dezember 2025 | Stuttgart / Schleyerhalle

17. Dezember 2025 | Berlin / Uber Arena

18. Dezember 2025 | Berlin / Uber Arena

20. Dezember 2025 | Wien / Wiener Stadthalle

21. Dezember 2025 | Wien / Wiener Stadthalle

„Böhse Onkelz“ nur in Köln: „Sehr arm“

„Was für Scheiß-Daten!“, schimpft ein Fan und fragt sich: „Wieso ist Oberhausen, Gelsenkirchen oder Dortmund nicht dabei?“ Die Konsequenzen seien bitter: „Alles so weit weg, dass man ein bis zwei Stunden fahren muss, und das unter der Woche. Nix für Berufstätige!“, ärgert sich der enttäuschte Fan.

Andere „Onkelz“-Fans wollen diese Kritik allerdings so nicht stehen lassen: „Beschäftigte haben Urlaub zur Verfügung! Und ein bis zwei Stunden Fahrt sind ein Drama? Dann bleib lieber gleich zu Hause.“ Doch diesen direkten Angriff will der enttäuschte Fan nicht auf sich sitzen lassen: „So spricht wohl eher ein Arbeitsloser!“, geht er in die Offensive und stellt klar: „Viele Arbeitgeber können sich nicht einfach Urlaub nehmen, wie sie wollen!“

Bleibt für manchen Fan nur zu hoffen, dass die Frankfurter Band womöglich noch ein paar Termine oder gar Spielorte mehr nachnominiert. Bis dahin muss der ein oder andere Fan wohl in einen saureren Apfel beißen, als ihm lieb ist. Der Vorverkauf für die Tickets beginnt am 22. November um 17 Uhr.