„Böhse Onkelz“ in Köln: Fans nach Ticket-Vorverkauf stinksauer – „Komplette Verarsche“

Pünktlich um 17 Uhr saßen die Fans der berüchtigten Rock-Band „Böhse Onkelz“ am Freitag (22. November) vor ihren Handys und Computerbildschirmen – denn zu diesem Zeitpunkt begann der Ticket-Vorverkauf für die bevorstehende Hallen-Tournee der Gruppe.

Im Winter 2025 touren die Frankfurter wieder durch die Republik – in NRW gibt es dabei gleich zwei Termine. Am 3. und 4. Dezember 2025 treten die „Böhsen Onkelz“ in der Lanxess-Arena in Köln auf (>> wir berichteten). Doch der Ticket-Vorverkauf lief offenbar alles andere als geschmeidig ab.

„Böhse Onkelz“: Vorverkauf für Köln-Konzert

Nach einer erfolgreichen Open-Air-Tournee im Jahr 2024 ist auch der Ansturm auf die Hallen-Tickets für den Winter 2025 enorm. Der Ticket-Vorverkauf begann am Freitag (22. November) um 17 Uhr – und wurde über die Plattformen „Eventim“ und „MyTicket“ abgewickelt. Doch gerade beim letztgenannten traten bei vielen Fans wohl schwerwiegende Probleme auf.

Bei besonders großen Ticket-Anstürmen sind die Server der Anbieter schnell mal überlastet. Die Fans der „Böhsen Onkelz“, die bei „MyTicket“ eine Karte für die Konzerte in Köln oder für die acht anderen Auftritte in Deutschland, Österreich und der Schweiz ergattern wollten, landeten wohl größtenteils in schier endlosen Warteschlangen, die ihnen die Hoffnung raubten, noch an eine der begehrten Tickets zu gelangen.

Fans sauer: „So ein Mist“

Ein Auszug aus den Kommentaren, die die Fans auf den Social-Media-Accounts der „Böhsen Onkelz“ hinterließen:

„Bin jetzt schon zweimal aus der Warteschlange geflogen. Echt super.“

„Was ist denn das schon wieder für ein Rotz mit den Tickets?“

„Komplette Verarsche, dass es schon vorher mit Wartebereich losgeht.“

„Mal wieder über MyTicket. Ohne Witz, Onkelz, gibt es keine bessere Alternative mit vernünftigen Servern? Ist doch nicht normal.“

„Ich platze gleich, so ein Mist. Dieses System kann nicht richtig sein.“

Doch es gibt auch Glückspilze – sowohl bei „MyTicket“ als auch bei „Eventim“ – die um diverse Serverprobleme herumgekommen sind. „Das ging diesmal überraschend schnell, Tickets für Köln“, freut sich eine Anhängerin der „Onkelz“. Und auch ein Fan in der Schweiz freut sich: „Zürich, wir kommen!“