„Du Arschloch“: Jan Böhmermann zieht Pott-Influencer auf – und blamiert sich dabei völlig

Dass Daniel Aßmann kein Blatt vor den Mund nimmt, ist bekannt. Als WDR-Moderator, Comedian und selbsternannter „Pottfluencer“ bringt er seit Jahren mit viel Ruhrpott-Charme seine Heimat auf die Bildschirme – mal auf Instagram, mal im Fernsehen. Dialekt inklusive.

Doch genau das scheint nicht jedem zu gefallen – besonders Jan Böhmermann hat sich kürzlich daran gestört. Der ZDF-Star zog nämlich den WDR-Moderator öffentlich auf – und das völlig zu Unrecht…

Pott-Influencer spricht über Dialekt

WDR-Moderator Daniel Aßmann liebt den Pott, dass merkt man ihm sofort an – und das nicht nur wegen seiner Sprache. „Ich identifiziere mich mit meiner Sprache und dem Pott“, betont Aßmann im Gespräch mit DER WESTEN stolz. Und genau deshalb spricht er auf Social Media auch so, wie ihm der Schnabel gewachsen ist – im ehrlichen, direkten Ruhrpott-Slang. Sein Ziel: den Dialekt zurück in den Alltag bringen. Denn das war nicht immer selbstverständlich.

„In den 80er, 90er Jahren wurde uns mehr oder weniger verboten, im Dialekt zu sprechen. Das galt als Unterschichtensprache. Da wurde einem von den Eltern so gesagt, dass der Dialekt ein ‚bisschen assi wirkt‘. Aber ich finde, die Sprache ist halt eine ganz tolle Identität. Allein schon, wenn ich den Dialekt höre, geht mir das Herz auf.“

Mit dieser Haltung hat er offenbar einen Nerv getroffen. Auf Instagram folgen ihm über 185.000 Menschen. Und neben lustigen Reels und Pott-Schnack gibt’s bei ihm auch Musik: Zwei Ruhrpott-Hymnen hat er bereits herausgebracht – ganz nach dem Motto „Mein Herz schlägt Ruhrgebiet.“

Von Böhmermann aufgezogen: WDR-Moderator hat eine klare Antwort



Doch nicht bei jedem kommt der Dialekt offenbar gut an. So zog ihm Böhmermann in seinem Podcast ordentlich durch den Kakao, wie Aßmann gegenüber DER WESTEN betont. „Der Böhmermann hat irgendwann mal im Podcast gesagt, dass ich mit so einem aufgesetzten Dialekt spreche. Und da habe ich mir nur gesagt: ‚Du Arschloch!‘ Mein Dialekt ist alles andere als aufgesetzt. Wir reden hier so!“

Unterkriegen lässt er sich von der prominenten Kritik jedoch nicht – ganz im Gegenteil. Er bringt nicht nur jede Menge Merch auf dem Markt, sondern geht sogar bald auf Comedian-Tour – los geht’s am 21. September in Dortmund – wer dabei sein will, kann sich Tickets kaufen, noch gibt’s welche.

Ob Böhmermann sich die Show anschauen wird? Unklar. Aber vielleicht hilft ja ein bisschen Grönemeyer zur Erinnerung: „Wir sind das Ruhrgebiet.“ Lästern ist nämlich einfach unnötig – lieber ’ne gute Currywurst essen und die Gemeinschaft genießen.