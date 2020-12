Bochum: Polizei sucht vermisste Frau – sie wird ausgerechnet hier wohlbehalten angetroffen

Aufatmen nach einer Vermisstenmeldung in Herne!

Die Polizei Bochum suchte am Morgen nach einer pflegebedürftigen 35-Jährigen aus Herne und bat um Hinweise.

Bochum: Polizei suchte orientierungslose Frau aus Herne

Die Sache war dringend, denn die Frau war orientierungslos und fand alleine nicht zurück. Zuletzt gesehen wurde sie am Donnerstagmorgen gegen 10 Uhr an der Pflegeeinrichtung am Koppenbergshof 1 in Herne.

Nach intensiver Suche hat die Polizei die vermisste Frau aus Herne gefunden. Sie war auf der A 42 in Essen-Nord unterwegs.

Die Polizei hatte mit starken Kräften nach der 35-Jährigen gesucht. Am Freitagnachmittag trafen Polizisten sie dann wohlbehalten in Essen-Nord an, wo sie zu Fuß auf der Autobahn unterwegs war.

Die Polizei dankte allen, die sich an der Suche beteiligt haben.

