Bochum: Mann lässt Frau Zebrastreifen überqueren – dann wirft sie sich auf seine Windschutzscheibe

Bochum. Was für ein verstörender Fall aus Bochum...

Ein Autofahrer (54) aus Gevelsberg wollte am Samstag (11. Januar) gegen 14.25 Uhr nur eine Frau über den Zebrastreifen an der Wittener Straße 270 in Bochum gehen lassen.

Bochum: Frau wirft sich auf Motorhaube und rastet völlig aus

Daraus wurde nichts, denn: Sie hatte sich plötzlich und ohne erkennbaren Grund auf die Motorhaube des Wagens geworfen. Und: Sie hatte mit einem Gegenstand auf die Windschutzscheibe geschlagen, die daraufhin barst!

Als der Autofahrer dann ausgestiegen war, hat die Frau ihn noch beleidigt und nach ihm geschlagen, warf auch noch herumliegende Steine nach ihm. Der Mann erlitt dadurch Verletzungen am Kopf, hatte auch noch sein Hörgerät verloren.

------------------------------

Mehr Top-News des Tages:

++ Duisburg: Vermisster Marvin (15) – jetzt kommen diese schlimmen Details ans Licht ++

++ Stern TV: Irre Szene in der Live-Sendung – plötzlich stürmt ER die Bühne ++

------------------------------

Mann mit Hund kommt dazu, bedroht Opfer auch noch

Im weiteren Verlauf kam ein Mann mit weißem Hund unterm Arm dazu, hat den verletzten Autofahrer bedroht und dabei auf das Tier gedeutet. Kurz danach sind er und die Frau in Richtung Mettestraße geflüchtet.

Die Polizei ermittelt jetzt, fahndet nach beiden Personen:

die Frau ist zwischen 40 und 45 Jahre alt, schlank, hatte rote Haare mit einem grauen Tuch oder Stirnband

sie trug einen roten Mantel, eine blaue Stoffhose und braune Stiefel

in ihrer Hand hatte sie eine Plastiktragetasche

der Mann mit dem Hund war etwa 35 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und kräftig

sein Erscheinungsbild war laut Zeugen „südländisch“

er hatte helle Kleidung und mehrere Goldzähne

sein Hund war weiß und etwa kniehoch, es könnte sich nach Zeugenaussagen um einen „Kampfhund“ handeln

Die Polizei bittet unter 0234 909 5203 oder unter 0234 909 3521 um weitere Hinweise. (mg)