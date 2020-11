Bochum: Jugendliche pöbeln behinderte Frau an – was folgt, ist einfach brutal

Bochum. Mitten in der Innenstadt von Bochum ereignete sich ein schrecklicher Vorfall. Dabei gingen eine Gruppe Jugendlicher auf einen Freundeskreis aus Menschen mit Behinderungen los.

Am Freitagabend griffen die Jugendlichen die Gruppe auf dem Husemannplatz in Bochum an und verprügelten sie. Eine 26-jährige Frau wurde dabei schwer verletzt.

Bochum: Schrecklicher Überfall mitten in der Innenstadt

Die Verwandten einer Verletzten schilderten den Tathergang gegenüber der WAZ.

Eine Gruppe aus sechs Jugendlichen soll ihren Opfern in der Straßenbahnlinie 302 in Richtung Innenstadt begegnet sein. Als die 26-Jährige kurz ihre Maske absetzte, um etwas zu trinken, konfrontierte die Gruppe sie mit Beleidigungen.

Etwas später kam es mitten in der Innenstadt zu einem weiteren Aufeinandertreffen der beiden Gruppen. Die unbekannten Jugendlichen schlugen laut Polizei die junge Frau unvermittelt zu Boden und traten ihr in den Bauch. Außerdem sei sie angespuckt worden. Die 26-Jährige kam ins Krankenhaus, berichtet die WAZ.

Um die Verantwortlichen so schnell wie möglich aufzufinden, hofft die Polizei in Bochum auf die Berichte möglicher Augenzeugen. Wer etwas von der Tat mitbekommen hat, kann sich unter der 0234 909 8105 melden.

Was die Mutter der jungen Frau erzählte, kannst du bei der WAZ nachlesen.