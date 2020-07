Bochum: Frau geht beim Chinesen essen – was sie dann erlebt, macht sie unglaublich traurig

Eine Frau machte in einem China-Restaurant in Bochum eine traurige Beobachtung. (Symbolfoto)

In Bochum wollte eine Frau nur gemütlich essen gehen, in einem China-Restaurant einen schönen Abend verbringen – doch stattdessen erlebte sie etwas, das sie traurig machte und zu einem wichtigen Appell bewegt.

Bochum: Frau bemerkt Trauriges im China-Restaurant

Die Frau war am Sonntag im China-Restaurant „Nan King“ in der Innenstadt von Bochum essen, als sie eine traurige Beobachtung machte. So kamen während ihres Restaurant-Besuchs auch immer wieder andere Menschen in die Lokalität, verließen es aber nach kurzer Zeit wieder.

Der Grund: Die potentiellen Gäste wollten das chinesische Buffet nutzen, das aber wegen der Corona-Krise noch immer nicht wieder verfügbar ist.

„Das tat uns so dermaßen leid...“, schreibt die Bochumerin auf Facebook.

Bochum: Frau hat dringenden Appell

Für sie lohnt sich ein Besuch in dem Restaurant auch ohne Buffet: „Die Bedienung war so zuvorkommend, auf die Hygienemaßnahmen wurden penibel geachtet und das Essen war einfach nur lecker.“

Daher appelliert die Frau an die Bochumer, trotz á la Carte-Pflicht das „Nan King“ zu besuchen, postet dazu appetitliche Fotos ihrer Bestellung. Denn: „Wenn alle nur Buffet wollen und es momentan einfach nicht geht, kann sich ein Restaurant nicht halten...“ Ihr Wunsch: „Solidarität auch an dieser Stelle wäre total toll!“

Die Betreiber des Restaurants dürften sich über die Unterstützung freuen – und tatsächlich zeigt der Beitrag auf Facebook Wirkung, so schreibt ein Mann: „Hab das Restaurant noch nie auf dem Schirm gehabt, aber das sieht super aus, werde da mal die Woche vorbei schauen. Danke für den Tipp.“ (kv)