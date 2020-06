Deutschlandweit fanden am Samstag Anti-Rassismus-Demos statt. In NRW demonstrierten mehrere Menschen friedlich unter dem Slogan „Black Lives Matter“.

„Black Lives Matter“: Bewegende Szenen bei Mega-Demos in NRW – Randale in Hamburg

Der gewaltsame Tod des Afroamerikaners George Floyd durch einen weißen Polizisten schlägt nicht nur in den USA hohe Wellen. Auch in Deutschland sind tausende Menschen auf die Straße gegangen, um gegen Rassismus und Polizeigewalt zu protestieren.

Unter dem allumfassenden Slogan „Black lives matter“ kam es in mehreren Großstädten in NRW zu großen Demonstration mit teils fünfstelligen Teilnehmerzahlen. Doch nicht überall im Land verliefen die Aktionen ruhig.

„Black Lives Matter“: Mehrere Demonstrationen in NRW

„Wir haben genug gesehen und zu lange nichts getan. Es ist Zeit, tätig zu werden“, erklärte die Sephora Bidiamba (23), die die Demonstration am Samstag in Düsseldorf leitete. Den Veranstaltern zufolge demonstrierten in der Stadt rund 10 000 Menschen. Gerechnet hatte man lediglich mit 2000. Eine Mit-Organisatorin sagte: „Es ist überwältigend“. Es sei „schön zu sehen, dass so viele Leute bereit sind, in solchen Zeiten für so ein wichtiges Thema auf die Straße zu gehen“.

Als Reaktion auf den Tod von #GeorgeFloyd, der durch einen gewaltsamen Polizeieinsatz starb, versammelten sich heute in #Düsseldorf rund 35.000 Menschen (Polizei spricht von 20.000). Der Demozug startete am Hbf und endete nach Stunden am Landtag. #dus0606 #BlackLivesMatter pic.twitter.com/uKj6CkACKv — infozentrale (@infozentrale) June 6, 2020

Viele der Demonstranten hielten ein Plakat mit der Aufschrift „I can't breathe“ („Ich kann nicht atmen“) hoch. Worte, die George Floyd kurz vor seinem Tod immer wieder sagte. Auch den Namen des verstorbenen Floyds wiederholten die Demonstranten in Düsseldorf. Fast alle trugen nach vorheriger Anordnung der Veranstalter schwarze Oberteile und hielten ihre Faust hoch. Bei der Kundgebung rief ein Demonstrant über ein Megafon „Rassismus mit Stolz, mit Stärke, mit Präsenz bekämpfen“.

Auch in Köln und Dortmund sind der Polizei zufolge am Samstagnachmittag mehrere Tausend Menschen auf die Straße gegangen. Zwar war in Düsseldorf eine stille Demo geplant, aber immer wieder waren die Rufe „No Justice, No Peace“ und „Black Lives Matter“ zu hören. Rufe, die auch bei den Protesten gegen Rassismus und Polizeigewalt in den Vereinigten Staaten immer wieder fallen. George Floyds Tod habe „das Fass zum Überlaufen gebracht, aber Rassismus gibt es überall“, sagte Bidiamba.

Expertin fordert anti-rassistische Trainings bei Polizei-Ausbildung

Karima Benbrahim, Leiterin des Informations- und Dokumentationszentrums für Antirassismusarbeit in NRW, vermutet auch bei der Polizei in NRW „rechtsextreme und rassistische Strukturen“. Sie fragte: „Wir haben einen Rassismusproblem in der Gesellschaft, warum sollte das nicht auch die Polizei betreffen?“

In Köln gingen tausende Demonstranten auf die Straße. Foto: David Young/dpa

Bestimmte Menschen würden beispielsweise öfter kontrolliert und aggressiver behandelt. Beispiele hierfür seien zum einen verdachtsunabhängige Kontrollen der Polizei, die meistens „Schwarze oder maghrebinische Männer“ träfen. Daher müsse in der Ausbildung der Polizeibeamten stärker auf die Vermittlung anti-rassistischer Trainings gesetzt werden.

Ein Sprecher des NRW-Innenministeriums sagte, dass die Polizei strikt gegen Rassismus und Rechtsextremismus in den eigenen Reihen vorgehe. Bei den Polizeibewerbern werden dem Sprecher zufolge die Personen auf extremistische Neigungen geprüft. „Über 100 Bewerberinnen und Bewerber wurden in diesem Jahrgang aufgrund von Zweifeln an der charakterlichen Eignung abgelehnt.“

Ausschreitungen bei Demo in Hamburg

Auch in Hamburg fand eine Anti-Rassismus-Demo statt. Doch die Veranstaltung verlief leider nicht so friedlich wie die Aktionen in NRW.

Als einige Demonstranten Pyrotechnik zündeten, sollen drei Polizisten verletzt worden sein.