Bier-Beben in NRW: Brauerei macht dicht – „Bittere Wahrheit“

Ganz bittere Pille für Bier-Liebhaber in NRW: Eine beliebte Brauerei aus Köln macht dicht. „Ich wende mich heute mit einer sehr traurigen Nachricht an euch“, leitet Anna Euch in einem Facebook-Video mit. Mit Tränen in den Augen verkündete die Geschäftsführerin der Kölner Hellers Brauerei, dass man nach 33 Jahren die Produktion einstellen müsse.

Für die Fans der NRW-Brauerei, deren Biere allesamt das Bio-Siegel tragen, bleibt wenig Zeit zum Abschied. Denn im Sommer 2024 werde das letzte Kölsch der Hellers-Brauerei gezapft. Einen kleinen Wermutstropfen gibt es allerdings.

NRW: Die Gründe für das Bier-Aus

Das Team habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht. Nach zahlreichen Rechenspielen sei man allerdings zu der Entscheidung gekommen, die bereits zahlreiche kleine und mittelständische Brauereien in NRW und deutschlandweit treffen mussten: Die Produktion der beliebten Biersorten werde eingestellt. „Ich hatte immer die Hoffnung, dass wir es schaffen. Aber die Wahrheit ist: Wir schaffen es nicht“, fasst die Hellers-Chefin sichtlich bewegt zusammen.

Hochbetrieb bei der Brauerei Hellers an Karneval. (Archivbild) Foto: IMAGO/Panama Pictures

Grund für die Aufgabe seien die gestiegenen Rohstoffpreise und vor allem „der wahnsinnig hohe Investitionsstau“, so Anne Euch, die keinen Ausweg mehr sah: „Es ist einfach nicht mehr wirtschaftlich für uns.“

Köln bleibt Gastronomie erhalten

„Wir sind ganz traurig über diese Nachricht und werden euer Kölsch bei unseren Stammtischen vermissen“, äußert sich der Verein „Kölsche Kamellcher“. Ein anderer Fan der Brauerei bedankt sich für die Arbeit der letzten Jahrzehnte: „Ich habe eure breite Palette immer geliebt. Ihr habt Bio gemacht, bevor Bio hip war, ihr habt Wiess gebraut, bevor Wiess hip war, und euer Leichtes Weizen bringt Bierkunst dorthin, wo andere mit Radler panschen. Und euer Kölsch ist bis heute mein liebstes.“

Immerhin: Auch wenn in der Hellers-Brauerei die Lichter ausgehen, werde es in der Gastronomie weitergehen. So soll unter anderem das Brauhaus an der Roonstraße geöffnet bleiben. Das Bier werde noch bis Mitte 2024 in Fässer abgefüllt. Die bereits abgefüllten Flaschen werden noch so lange verkauft, bis das Lager leer ist. Danach war es das für die Hellers-Brauerei in der NRW-Metropole.