Mann läuft mit mutmaßlicher Handgranate in Bielefelder Restaurant ++ Polizei muss schießen ++ Warnung an Anwohner

In NRW läuft derzeit ein Polizeieinsatz – ein Mann soll mit einer mutmaßlichen Handgranate in ein Restaurant gerannt sein. Die Polizei musste sogar mehrmals schießen.

Großeinsatz in Bielefeld

In Bielefeld läuft derzeit ein größerer Polizeieinsatz am Lindemann-Platz. Aus diesem Grund bitten die Ordnungshüter die Bevölkerung, das Gebiet weiträumig zu umfahren und den Einsatzort zu meiden. Und nun liegen nach einem Gespräch von DER WESTEN mit einem Pressesprecher erste Informationen zu dem Vorfall vor. So soll ein 62-jähriger Bielefelder mit deutscher Staatsangehörigkeit ein Restaurant am Lindemann-Platz gegen 13:20 Uhr betrat haben. Dort kam es zu einem Streit, bei dem der Mann nach aktuellem Ermittlungsstand ein mutmaßliches Sprengmittel zeigte und damit drohte, es zu zünden.

Danach verließ er das Lokal. Kurz darauf konnten alarmierte Einsatzkräfte den Mann in der Nähe stellen. Da er sich nicht kooperativ verhielt, gaben die Einsatzkräfte laut derzeitigen Erkenntnissen einen Warnschuss sowie mindestens einen weiteren Schuss auf seine Beine ab. Der 62-Jährige wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und nach einer Erstversorgung durch die Polizei in ein Krankenhaus gebracht. Er befindet sich in vorläufigem Gewahrsam.

Einsatzkräfte im Einsatz – größerer Radius gesperrt

Bei der Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte ein Messer, eine Flasche Wodka sowie eine mögliche Handgranate, wie die Polizei in einer offiziellen Meldung bestätigt. Der Bereich um den Fundort der Granate ist großräumig abgesperrt. Spezialisten zur Untersuchung und möglichen Entschärfung wurden hinzugezogen.

Weiter betont ein Pressesprecher gegenüber DER WESTEN, dass es derzeit zu keinen größeren Evakuierungsmaßnahmen kommt, jedoch ein größerer Radius um den betroffenen Bereich abgesperrt ist. Auch die Dauer des Einsatzes ist noch ungewiss.