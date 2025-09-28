Fußball-Fan Marcel hat einen Traum – ein letztes Mal die Profis von Arminia Bielefeld spielen sehen

Es gibt Orte, die bleiben ein Leben lang im Herzen. Für Marcel aus NRW ist das nicht nur ein Ort, sondern ein ganzer Verein: Er ist mit Herz und Seele Fan von Arminia Bielefeld (2. Bundesliga).

Nun möchte er ein letztes Mal sein Team spielen sehen, ein letztes Mal für sie jubeln und klatschen. Für ihn ist klar: Dieses Erlebnis ist sein allerletzter Wunsch, denn Marcel ist schwer krank.

Marcel will noch ein Mal sein Team sehen – die Arminia Bielefeld

Gemeinsam mit Philipp Göhde, der als Wunscherfüller und Rettungssanitäter arbeitet, machte sich Marcel zusammen mit Christine und Thomas auf den Weg zum Trainingsplatz von Arminia Bielefeld. Und wer den NRWler kennt, der weiß: „Marcel ist ein eingefleischter Fußball-Fan, der seine Leidenschaft mit Freunden, Kollegen und seinen Kindern teilt.“

Deshalb dürfte es für viele nicht überraschend sein, dass genau das sein letzter Wunsch ist. Noch einmal zum Trainingsplatz seiner Lieblingsmannschaft Arminia Bielefeld. Nachdem noch weitere Freunde von Marcel eingetroffen waren, machten sie die Profis auf dem Weg zum Platz aus. Die Fußballer begannen ihr Ausdauertraining und wenig später, viel näher an dem kranken Marcel, folgte das Taktiktraining.

Highlight des Tages: Ein Gruppenfoto mit der ganzen Mannschaft

Wenig später war das Training in Bielefeld schon zu Ende, doch die Mannschaft ging nicht sofort in die Umkleide. Ganz im Gegenteil: Auf Marcel wartete das Highlight des Tages, wie die Helfer auf Instagram schreiben. Die gesamten Spieler und der Trainer „klatschten in sportlicher Manier mit uns ab“. Doch damit nicht genug: Am Ende gab es noch ein Foto und ein letztes Debriefing mit dem Team von Arminia Bielefeld. Eines ist klar: Fußball-Fan Marcel wird dieses Erlebnis wohl nie vergessen.

Und wer nun auch den „ASB-Wünschewagen NRW“ bei dieser Aufgabe unterstützen möchte, der kann sich auf der Website weiter darüber informieren oder direkt hier spenden. Und wer jemanden kennt, dessen letzter Wunsch der „Wünschewagen“ erfüllen kann, kann online eine Wunschanfrage ausfüllen.