Bielefeld: Mann filmt Polizei-Einsatz – das hätte er besser nicht getan...

In Bielefeld hat ein Mann beim Vorbeifahren an einem Unfall direkt zum Handy gegriffen. (Symbolfoto)

Immer wieder filmen Gaffer Polizei-Einsätze. So auch ein Mann (40) in Bielefeld. Dass er an diesem Tag selber noch Kontakt mit der Polizei haben würde, hat der 40-Jährige vermutlich nicht geahnt.

Bielefeld: Mann filmt Einsatz und gerät in Visier der Einsatzkräfte

Der Mann ist am Samstagmorgen in seinem BMW an einem Unfall an der Kreuzung der Walther-Rathenau-Straße und der Eckendorfer Straße an einem Polizeieinsatz vorbeigefahren und hat im Vorbeifahren alles gefilmt.

Den Polizisten vor Ort ist das aufgefallen. Deshalb haben sie die Verfolgung aufgenommen, ihn angehalten und kontrolliert. Dabei hat der BMW-Fahrer zuerst nicht seine Personalien, sondern die seines Bruders angegeben.

Fahrer ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Der Betrug ist den Beamten jedoch aufgefallen und mit der wahren Identität des Mannes ist noch etwas ans Licht gekommen: Seinen Führerschein hat der 40-Jährige bereits abgegeben, weil er mit Alkohol am Steuer erwischt wurde. Für das Fahren ohne Fahrerlaubnis erwartet den Mann eine Anzeige. (lmd)