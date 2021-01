Der erste Corona-Gipfel im Jahr 2021 hat es in sich: Erstmals kommt offensichtlich eine Beschränkung des Bewegungsradius in NRW auf die Bürger zu. Bund und Länder haben sich am Dienstag nämlich darauf verständigt, dass in Landkreisen mit hohen Corona-Infektionszahlen weitere Maßnahmen zur Einschränkung des Bewegungsradius auf 15 Kilometer um den Wohnort ergriffen werden sollen.

Was bedeutet das konkret für deinen Wohnort? Hier liest du, in welchem Radius du dich nach der geplanten Regelung noch aus den Städten wie Essen, Dortmund, Köln und Düsseldorf bewegen darfst.

Bewegungsradius in NRW: Das würden 15 km für deinen Wohnort bedeuten

Auch wenn es noch keine Einigung auf ein Beschlusspapier gegeben hat, so gilt es als ziemlich sicher, dass der Bewegungsradius in NRW kommen wird. Er soll dann greifen, sobald die Landkreise und Städte bei einer Sieben-Tages-Inzidenz von über 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern erreicht haben. Wer dann noch den Bewegungsradius überschreiten möchte, um zum Beispiel zu reisen, muss darauf verzichten, sofern kein triftiger Grund vorliegt.

+++ Corona in NRW: Bewegungsradius von 15 km? Diese Hotspots wären betroffen +++

Essener dürfen dann zum Beispiel noch nach Gelsenkirchen, Bottrop, Mülheim und Oberhausen fahren. Städte wie Bochum und Duisburg können hingegen nur noch teilweise besucht werden. Der Bochumer Osten mit seinen Stadtteilen Grumme, Kornharpen und Altenbochum liegen außerhalb des Bewegungsradius. Auf der anderen Seite des Radius, westlich von Essen, liegt die erlaubte Grenze bereits vor Duissern. Nach Duisburg darfst du dann also nicht mehr fahren.

Bewegungsradius in NRW: In diesem Radius von Essen wirst du dich bewegen dürfen. Foto: Calc Maps

Wer in Dortmund wohnt, der darf nach der Regelung noch in Städte wie Castrop-Rauxel, Witten und Lünen. Recklinghausen, Herne und Bochum beispielsweise dürfen hingegen nicht mehr besucht werden - wobei zumindest etwa Altenbochum im Bochumer Osten noch in dem 15-Kilometer-Bewegungsradius liegt.

Bewegungsradius in NRW: In diesem Radius von Dortmund wirst du dich bewegen dürfen. Foto: Calc Maps

Für jene Menschen, die in Düsseldorf wohnen, bedeutet die geplante Regelung, dass sie kaum noch aus den Stadtgrenzen hinaus dürfen. Sie dürfen zum Beispiel noch nach Ratingen, Erkrath sowie nach Neuss. Der Süden von Dormagen und der Osten von Mettmann liegen allerdings bereits außerhalb des Bewegungsradius.

Bewegungsradius in NRW: In diesem Radius von Düsseldorf wirst du dich bewegen dürfen. Foto: Calc Maps

Ähnlich sieht es in Köln aus. Dort reicht der Bewegungsradius bis nach Leverkusen, Berzdorf und Brauweiler. Bergisch Gladbach liegt auch noch größtenteils innerhalb des 15-Kilometer-Radius. Dormagen und Kerpen befinden hingegen außerhalb des Radius und abgesehen von Ranzel ist auch der Rhein-Sieg-Kreis dann tabu.

Bewegungsradius in NRW: In diesem Radius von Köln wirst du dich bewegen dürfen. Foto: Calc Maps

-----------------------

Mehr News:

Winterberg/NRW: Immer mehr Nachbarorte reagieren drastisch – Skipisten, Rodelhänge und Parkplätze gesperrt

NRW: Ministerin will knallhart durchgreifen – DAS soll in deinem eigenen Garten bald verboten werden

Lost Places in NRW: Mann fotografiert in verlassener Klinik – er kann nicht glauben, auf was er dort stößt

-----------------------

Sieben-Tages-Inzidenz bleibt entscheidend

Ob Städte wie Essen, Dortmund, Köln und Düsseldorf jedoch tatsächlich von der Einschränkung betroffen sein werden, hängt letztendlich von ihrer Sieben-Tages-Inzidenz ab. Aktuell ist Herne die einzige NRW-Stadt mit einem Inzidenzwert über 200 (203,9). Somit würde der Corona-Bewegungsradius bislang nur dort gelten. Essen liegt derzeit beispielsweise bei einem Inzidenzwert von 160, Dortmund bei 137,7, Recklinghausen bei 165,8 und Gütersloh sogar bei 183,6.

Aber: Aufgrund der Nachmeldungen und weitaus weniger Tests in der Woche um Weihnachten und Silvester ist die Zahl derzeit wenig aussagekräftig. Andere NRW-Städte könnten bald also wieder über den Wert von 200 springen und den geplanten Bewegungsradius zu spüren bekommen.