Diese 6 besonderen Weihnachtsmärkte in NRW verschönern deine Adventszeit

Du kennst sie sicherlich alle – die größten und schönsten Weihnachtsmärkte in NRW. Zur Adventszeit gehört ein Besuch auf einem typischen Weihnachtsmarkt mit Lichterketten, Glühwein, Weihnachtsmusik und den Leckereien verschiedenster Holzhütten einfach dazu. Ein bisschen Abwechslung kann bekanntlich aber nie schaden! Auch Weihnachtsmärkte, die sich vom klassischen Weihnachtszauber abheben, können einen Besuch Wert sein. Doch welche besonderen Weihnachtsmärkte gibt es in NRW?

Weihnachten mal anders? Das geht auf vielen der besonderen Weihnachtsmärkte in NRW! Darf es mal mehr Action, eine besonders historische Atmosphäre oder ein großes Spektakel zur Adventszeit sein, haben wir genau die richtige Auswahl an Weihnachtsmärkten für dich parat.

Wintertraum im Phantasialand – Action zur Adventszeit

Du möchtest du Weihnachten etwas besonderes Erleben? Dann auf ins Phantasialand! Foto: Phantasialand

Die klassischen Weihnachtsmärkte in NRW kennt jeder. Aber warst du zur Adventszeit schon einmal im Phantasialand? Zur Winterzeit verwandelt sich der Freizeitpark in ein wahrhaftes Winterwunderland – inklusive Weihnachtsmarkt! Wer keine Lust auf den typischen Weihnachtstrubel hat, kann im Wintertraum die perfekte Mischung aus Adrenalin, wohligem Glühwein und köstlichen weihnachtlichen Spezialitäten erleben. Der Park erstrahlt zu Abendstunden nicht nur in festlicher Beleuchtung, auch Lichtershows und eine Schlittschuhbahn halten Besucher hier auf Trapp. In der Themenwelt „Berlin“ finden sich zwischen Kunstschnee, Artisten und Weihnachtsdeko einige Buden mit deftigen und süßen Leckereien. Glühwein, Grünkohl, Crepes und Flammlachs kannst du an jeder Ecke bekommen.

Das Highlight im Phantasialand Wintertraum: Jeden Tag erwartet dich pünktlich vor Schließung des Parks in der Show „Magic Symphony“ ein atemberaubendes Feuerwerk.

Ein Besuch im Phantasialand ist im Winter damit genauso lohnenswert wie im Sommer – auf die besten Attraktionen musst du nicht verzichten. Dafür zahlst du für den Winterzauber im Freizeitpark aber auch einiges mehr als auf einem regulären Weihnachtsmarkt. Zu den Preisen für Glühwein und Co. wird noch die Eintrittsgebühr für das reguläre Phantasialand-Ticket fällig. Der Wintertraum findet im Phantasialand ab dem 15. November bis zum 25. Januar statt. Tickets für den Wintertraum liegen zwischen 28 Euro und 59 Euro.

Weihnachtsmarkt auf Kloster Graefenthal

Auf Kloster Graefenthal erwartet dich ein besonders schöner Weihnachtsmarkt! Foto: IMAGO/Funke Foto Services

Einen besonderen Weihnachtsmarkt hat das Kloster Graefenthal in Goch zu bieten. Hier machst du zur Weihnachtszeit eine kleine Reise in die Vergangenheit und landest auf einem stimmungsvollen Markt im Mittelalter-Style. In den Holzhütten des besonderen Weihnachtsmarkts auf Kloster Graefenthal findest du jede Menge Antiquitäten, Weihnachtsdekoration und Leckereien wie holländischen Käse – der klassische Glühwein darf natürlich auch nicht fehlen. Das besondere Highlight vom Weihnachtsmarkt in Goch sind aber die Show-Acts.

Bummelst du auf Kloster Graefenthal zwischen den Holzhütten umher, wirst du von Chor-Musik und A-Capella-Gruppen begleitet. Das Showprogramm des Markts solltest du dir nicht entgehen lassen: Feuershows, Greifvogelshows und eine Schlittenfahrt mit Huskys machen den Weihnachtsmarkt auf Kloster Graefenthal besonders. Der Weihnachtsmarkt in Goch findet ausschließlich am ersten Dezember-Wochenende von Donnerstag bis Sonntag statt. Erwachsene müssen für den besonderen Weihnachtsmarkt Kloster Graefenthal 5,50 Euro Eintritt zahlen, an der Tageskasse sind es 6,50 Euro, Kinder bis 16 Jahre kommen kostenlos rein. Ermäßigte Tickets für Rentner, Studenten und Menschen mit Behinderung gibt es online für 4,50 Euro, an der Tageskasse kosten sie 5,50 Euro.

Öffnungszeiten vom Weihnachtsmarkt auf Kloster Graefenthal 2025: Donnerstag, 4. Dezember: 16:00 Uhr bis 21:00 Uhr

Freitag, 5. Dezember: 16:00 Uhr bis 21:00 Uhr

Samstag, 6. Dezember: 12:00 Uhr bis 21:00 Uhr

Sonntag, 7. Dezember: 11:00 Uhr bis 19:00 Uhr

Weihnachtsmarkt Freilichtmuseum Hagen

Einen besonderen Weihnachtsmarkt findest du in Hagen. Foto: IMAGO/Zoonar

Möchtest du den überfüllten, riesigen Weihnachtsmärkten entfliehen, ist der Weihnachtsmarkt am Freilichtmuseum in Hagen genau das Richtige für dich. Abgelegen vom Stadtgewimmel findest du in Hagen den wahren Weihnachtszauber. Die beleuchteten Fachwerkhäuser verleihen dem romantischen Weihnachtsmarkt des Freilichtmuseums Hagen eine stimmungsvolle Atmosphäre. Unter Lichterketten kannst du am besonderen Weihnachtsmarkt in NRW Handwerkskünste in allen Formen bestaunen. Neben der Handwerkskunst, die du an verschiedenen Holzhütten kaufen kannst, formen Eisschnitzer Eisblöcke zu beeindruckenden Statuen.

Der besondere Weihnachtsmarkt am Freilichtmuseum Hagen hat typischerweise nur am ersten Adventswochenende geöffnet. Ein Märchenerzähler, authentische Weihnachtsmusik und die einzigartige Handwerkskunst machen den Weihnachtsmarkt sehenswert. Massenware wirst du auf dem Weihnachtsmarkt in Hagen zum Kauf nicht finden. Für den Eintritt zum Freilichtmuseum Hagen müssen Erwachsene zur Weihnachtszeit 12 Euro zahlen, Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre kommen kostenlos rein.

Infos zum Weihnachtsmarkt Freilichtmuseum in Hagen 2025: Öffnungszeiten: 28. November bis 30. November

Freitag, 28. November: 14:00 Uhr bis 21:00 Uhr

Samstag, 29. November: 11:00 Uhr bis 21:00 Uhr

Sonntag, 30. November: 11:00 Uhr bis 20:00 Uhr

Lichtermarkt in Duisburg – Weihnachtszauber im Hüttenwerk

Weihnachtsmarkt mal anders? Das bekommst du in Duisburg! Foto: IMAGO/Funke Foto Services

Der Lichtermarkt im Landschaftspark Duisburg-Nord gehört zu den besonderen Weihnachtsmärkten in NRW. Wer mal einen Weihnachtsmarkt im komplett anderen Stil sehen möchte, ist in Duisburg genau an der richtigen Adresse. Hier findest du einen Weihnachtsmarkt im echten Ruhrgebiets-Stil. Mitten in einer stillgelegten Industrieanlage findet sich der besondere Weihnachtsmarkt und bietet dir einen völlig neuen Blick auf die Adventszeit. Mit LED-Lichtern, weißen Zelten und der futuristischen Kulisse bekommt der Weihnachtszauber auf diesem besonderen Weihnachtsmarkt in NRW einen neuen Namen. Aber was hat der Lichtermarkt Duisburg zu bieten?

Neben den typischen Leckereien widmet sich der Lichtermarkt in Duisburg vor allem dem Kunsthandwerk. Massenware gibt es hier nicht. Über 100 Künstler präsentieren dir auf dem besonderen Weihnachtsmarkt in Duisburg ihr einzigartiges Kunsthandwerk. Das ein oder andere Kunstwerk wird dir damit garantiert den Atem rauben! Vor allem für staunende Kinder ist der Weihnachtsmarkt in NRW besonders schön. Erst ab einem Alter von 13 Jahren müssen Besucher für den Lichtermarkt in Duisburg einen Eintritt von 6,50 Euro zahlen. Der Weihnachtsmarkt hat im Landschaftspark Duisburg allerdings nur am ersten Adventswochenende geöffnet.

Öffnungszeiten vom Lichtermarkt Duisburg im Jahr 2025: Freitag, 28. November: 13:00 Uhr bis 22:00 Uhr

Samstag, 29. November: 13:00 Uhr bis 22:00 Uhr

Sonntag, 30. November: 11:00 Uhr bis 19:00 Uhr

Unterirdischer Weihnachtsmarkt im Bergwerk Recklinghausen

In Recklinghausen kannst du einen ganz besonderen Weihnachtsmarkt unter Tage besuchen. Foto: © Dracul Snake

Wem der Lichtermarkt in Duisburg nicht Ruhrgebiet genug ist, dem empfehlen wir einen Besuch im unterirdischen Weihnachtsmarkt in Recklinghausen. Vor allem für Familien mit Kindern lohnt sich der Besuch im Trainingsbergwerk Recklinghausen zur Adventszeit. Der besondere Weihnachtsmarkt in einem der Bergwerke in NRW bietet dir nicht nur ein unvergessliches Erlebnis unter Tage, sondern auch den klassischen Weihnachtszauber im Stil des Ruhrgebiets. Hier erwarten dich 50 Stände mit regionaler Handwerkskunst, Glühwein und Deftigem.

Das Kinderprogramm ist zur Weihnachtszeit das Highlight im Trainingsbergwerk für kleine Besucher: Der waschechte Bergmann Bodo Buddel erzählt Geschichten und das Christkind ergänzt die weihnachtliche Stimmung.

Der unterirdische Weihnachtsmarkt findet am dritten Adventswochenende, dem 13. und 14. Dezember, statt. Kostenlos ist der Zugang zum Trainingsbergwerk aber nicht. Erwachsene zahlen einen Eintritt von fünf Euro, Kinder bis 14 Jahre kommen kostenlos rein.

Besondere Weihnachtsmärkte in Schlössern und Burgen

Kleine, heimische Weihnachtsmärkte sind für Kinder in NRW häufig am schönsten. Auf Schlössern und Burgen kann der Weihnachtszauber für Kinder zum wahren Highlight werden. Der Weihnachtsmarkt auf Schloss Lüntenbeck gilt mit seinem Bilderbuch-Kino, Stockbrot am Lagerfeuer und dem Puppentheater in NRW als schönster Weihnachtsmarkt für Kinder. Doch es gibt auch einige andere besondere Weihnachtsmärkte auf Burgen und Schlössern in NRW, die einen Besuch Wert sind.

Besondere Weihnachtsmärkte auf Burgen und Schlössern in NRW: Schlossweihnacht auf Schloss Dyck

Weihnachtsmarkt auf Schloss Moyland

Kupferstädter Weihnachtstage in Stolberg

Weihnachtsmarkt in der Altstadt Soest

Die besonderen Weihnachtsmärkte in NRW kennst du jetzt.